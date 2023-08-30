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ВВС США впервые перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в материковую Европу

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ВВС США впервые перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в материковую Европу

Американские ВВС снова перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в Европу, но на этот раз не в Великобританию, а в Норвегию. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.


B-2 Spirit ВВС США не часто появляется в Европе, но при переброске традиционно размещается на британской авиабазе Фэрфорд на юге Англии, являющейся передовой базой американских стратегов, откуда вылетают на учения над Европой. На этот раз командование американских ВВС традиции изменило и отправило стратег на авиабазу в норвежском Эрланде. Как подчеркивается, это первая переброска B-2 Spirit не только в Норвегию, но в материковую Европу.

Как заявляется, американский стратег, способный нести ядерное оружие, долго находиться в Норвегии не будет, он примет участие в совместных учениях с норвежскими истребителями F-35, после чего дозаправится, сменит экипаж и оправится обратно. Также его прибытие должно подтвердить способность Норвегии принимать стратегические бомбардировщики.

(...) нет причин, по которым прибытие B-2 могло бы вызывать реакцию со стороны России, поскольку учения с "ближайшими союзниками" норвежцев проходят уже много лет и являются неотъемлемой частью обороны скандинавского королевства

- заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Американский стелс-бомбардировщик В-2 Spirit построен по схеме "летающее крыло", он может нести как обычные, так и термоядерные заряды. Его создание началось в конце 1970-х годов и по мере продолжения работ расходы на реализацию проекта постоянно росли. Если первые самолеты стоили 737 миллионов долларов, после доработок эта сумма возросла до 929 миллионов. После еще одного усовершенствования в 1997 году B-2 Spirit стал стоить 2,1 миллиарда долларов за штуку. Сообщается, что за 1988-1999 годы был произведен 21 самолет B-2 Spirit, и 20 из них сегодня состоят на вооружении ВВС США.
Использованы фотографии:
U.S. Air Force
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16 комментариев
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 19:18
    -2
    Звёздно-полосатые супостаты все никак не могут угомониться.
    1. knn54
      knn54 Вчера, 19:32
      0
      Тянет их в Арктику,однако.Нарабатывают взаимодействие с норвежцами.
  2. alexoff
    alexoff Вчера, 19:19
    +2
    А можно чтобы какой-нибудь Боширов запулил по нему фпв-дроном, или у нас такое только волонтеры умеют?
    1. isv000
      isv000 Вчера, 19:24
      0
      Цитата: alexoff
      А можно чтобы какой-нибудь Боширов запулил по нему фпв-дроном, или у нас такое только волонтеры умеют?

      В Вашем слове "запулил" надо поменять местами "л" и "п" и будет полный порядок!
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 19:30
        -1
        От перемены этих букв смысл не меняется вообще. Охота глянуть как на западе все забегают, жаль что наши правители в такое не хотят
    2. esl462
      esl462 Вчера, 19:51
      -3
      Если бы наши не были бы очконавтами, то так и сделали бы.
  3. isv000
    isv000 Вчера, 19:22
    -3
    ВВС США впервые перебросили стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в материковую Европу

    Пора с С-125 пыль стряхнуть! Консультантом - сербского майора ПВО - ух, мы им и навоюем!
  4. air wolf
    air wolf Вчера, 19:25
    -1
    Это очень плохая новость, нам без хорошего РЛС поля, радаров АФАР на возвышенностях или башнях или фермах, можно и поставить на Останкинской башне штук пять и пора работать am
  5. opuonmed
    opuonmed Вчера, 19:36
    0
    сша готовятся к чему то значит вот и перебросили свои стратеги
    1. osp
      osp Вчера, 20:00
      0
      Они там регулярно летают, главным образом В-52.
      Недавно В-1 в Норвегии получил повреждение и едва вернулся в Штаты.
  6. osp
    osp Вчера, 19:40
    -2
    Из всего ядерное вооружения этот самолет может нести только бомбы В61 которые есть в том числе на базах США в Европе.
    И по отношению к России , учитывая плачевное состояние ПВО , ядерные бомбы В61 это никак не тактическое, это стратегическое оружие США в Европе.

    Хотя сам В-2 разрабатывался именно как малозаметный бомбардировщик-носитель ядерных бомб.
    А вот В-1 разрабатывался исключительно как ракетоносец стратегических крылатых ракет. Позже он переделан по обычные задачи , берет в основном КР AGM-158 до 24 единиц.

    А старик В-52 берет любое оружие - от ядерных бомб и стратегических КР , до морских мин.
    Он по-прежнему основа американской Стратегической авиации.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 20:00
      -3
      Был бы у нас такой трудяга, мог бы очень сильно помочь в СВО. Даже бы обычными бомбами мог бы свободно разргужаться над противником. Макеевка и Авдеевка уже бы давно были свободны.
  7. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 20:04
    +1
    это первая переброска B-2 Spirit не только в Норвегию, но в материковую Европу.

    1. янки начали осваивать особенности нового ТВД: навигацию, условия захода на посадку в условиях сложных ГМУ...
    2. забьют в бортовой комп ориентиры, для определения на местности, чтобы максимально быстро занимать РОП и вносить координаты места пуска КРБД...
    3. это плохо, т.к. совсем рядом базы КСФ с нашими ПЛА, аэродромы МРА, и прочие военные "вкусности".
    Пора уже натаскивать на эти реальные В-2 наши МиГ-31БМ с ракетами ВВБД... Раз они прилетели "тренироваться", нам тоже не помешает примериться к реальным целям. Опять же оценить возможности РЛС ДВО по реальному обнаружению этих "духов".
    ИМХО.
  8. agoran
    agoran Вчера, 20:30
    0
    Эти борта могут летать только с поддержкой мощного компьютера.
    В ручном режиме не летают. ЕМНИП, там была проблема с программным обеспечением.
  9. KCA
    KCA Вчера, 21:59
    -2
    Вот радости-то, добро пожаловать, В-2 стоили 2 000 000 000 доллеров, первые, потом, возможно, дешевле, но час полёта и обслуживание, не две и не три тысячи, а вдруг упадёт? Р-37М, случайно, наведётся и попадёт, бывает-же, хлы-же попали по ТУ-154 из С-200, ну уволят начальника комплекса с присвоением Героя России, и повышением звания, за миллиард можно
  10. KosR
    KosR Сегодня, 01:00
    0
    Забавно, что самолет, который создавался для скрытого проникновения через ПВО никогда в жизни для этого не применялся, такая чисто имиджевая игрушка для попила бюджета.