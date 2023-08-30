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Армия КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря

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Армия КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря

Вооруженные силы КНДР совершили пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Высота, скорость и дальность полета северокорейской ракеты пока не сообщаются.


Ранее власти КНДР официально заявили о неудачной второй попытке запустить военный разведывательный спутник на космической ракете-носителе, однако анонсировали третью попытку испытательного запуска осенью текущего года.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" и Евросоюза в совместном заявлении выступили с осуждением очередного запуска КНДР баллистической ракеты и призвали Совбез ООН дать на этот инцидент соответствующий дипломатический ответ.

По мнению подписантов, этот запуск является "явным и вопиющим" нарушением многочисленных соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также "серьезной угрозой" для мира и безопасности в регионе.

Главы МИД "большой семерке" обратились к правительству Северной Кореи с призывом к вступлению без каких-либо предварительных условий в "содержательный диалог", который ей неоднократно предлагали власти США, Японии и Южной Кореи.

Отдельный протест руководству КНДР в связи с пусками ракет заявили власти Японии, заявившие, что эти пуски представляют собой угрозу навигации и мирному населению в регионе. Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил об "осуждении в самых жестких выражениях" подобным действиям КНДР.
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13 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Вчера, 19:26
    +5
    А Васька слушает да ест . Северную Корею не колышет что ей южные корейцы , япы и американцы говорят .
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 19:31
    +1
    Эти дремучие варвары из западного мира сами виноваты, что северокорейские ребята их постоянно беспокоят.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:39
    +1
    Россия и КНР ,главные подписанты введения санкций против КНДР - молчат,значит остальные только кипишуют со страху.Лесом все их страхи,КНДР рвётся в мирный космос!
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 19:40
    +1
    Что за новость? "В направлении Японского моря". Так хоть попали в него? Могли бы и написать. laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 20:35
      +1
      Кот Александрович.Вроде КНДР закрывает морские районы для ракетных стрельб,если ни кого не утопили( там дикий трафик) - значит в запрещённый для мореплавания район Японского моря попали. hi drinks
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 20:49
        +2
        Ну тогда и слава богу!
        ттттттттттттттттттт
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 21:08
          +1
          Кот Александрович.Когда КНДР стреляет ,новости идут с диким запозданием.Тоже переживаю ,вдруг по чему нибудь попадут эвездно- полосатому- случайно.Но я думаю американцы сглотнут и примут версию КНДР,что звездно - поласатым не повезло : оказались не втом месте и не в то время.У КНДР есть чем достать до США ,вопрос сколько у них китайских "лесовозов " с МБР?
  5. fiv
    fiv Вчера, 20:05
    0
    Объединенный комитет начальников штабов южной кореи... Все, как у фша, что ли? У независимой южной кореи? А министр обороны тоже негр? А вообще интересно - поляки лижутся с хрюкаинцами, хотя между ними кровищща и тысячи жизней, у кореи с японией то же самое. Их штаты так по недомыслию компонуют или это по науке их фашистской?
  6. Berkut752
    Berkut752 Вчера, 21:02
    0
    Ой , а шо таке. Я вас умаляю. И шо ви себе думаете, они не хакнуть по японии. Не добавнуть к американским подарункам 1945 года 6 августа, А штобы помнили и не забывали.
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 23:07
      +1
      Крайне вероятно, что новые ядерные удары получит именно тот кто получил и первые. На востоке говорят - карма.
  7. Cypa
    Cypa Вчера, 22:44
    +1
    молодцы корейцы, не устают нас радовать
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Вчера, 23:01
    +1
    а могут запустить и в направлении реки Гудзон, северокорейцам "партнёры" не указ
  9. Arzoo
    Arzoo Вчера, 23:20
    0
    Ранее власти КНДР официально заявили о неудачной второй попытке запустить военный разведывательный спутник на космической ракете-носителе, однако анонсировали третью попытку испытательного запуска осенью текущего года.
    Страшно им. Страшно. КНДР не считает себя обремененной требованиями ООН, организации которая выполняет волю США и наложила адские санкции на государство. Это касается и безядерного космоса. КНДР после удачного освоения космического пространства, сразу же начнет программу размещения ядерных сил в космосе.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" и Евросоюза в совместном заявлении выступили с осуждением очередного запуска КНДР баллистической ракеты и призвали Совбез ООН дать на этот инцидент соответствующий дипломатический ответ.
    США и страны союза шестерок должны признать ядерный статус КНДР, немедленно снять все санкции и после этого КНДР готова начать переговоры по выплатам компенсаций со стороны США и их шестерок за причиненный ущерб. И возможно КНДР подумает о определенных ограничениях в своей космической программе и направлении ее исключительно в мирное русло.

    По мнению подписантов, этот запуск является "явным и вопиющим" нарушением многочисленных соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также "серьезной угрозой" для мира и безопасности в регионе.
    Как они будут пищать о безопасности, когда спутники с ядерным оружием повиснут на геостационарной орбите над Вашингтоном.

    Главы МИД "большой семерке" обратились к правительству Северной Кореи с призывом к вступлению без каких-либо предварительных условий в "содержательный диалог", который ей неоднократно предлагали власти США, Японии и Южной Кореи.
    Теперь предварительные условия для начала диалога есть у КНДР. Предварительных условий у них уже нет, видите ли laughing laughing . У Кореи есть условия am

    Отдельный протест руководству КНДР в связи с пусками ракет заявили власти Японии, заявившие, что эти пуски представляют собой угрозу навигации и мирному населению в регионе. Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил об "осуждении в самых жестких выражениях" подобным действиям КНДР.
    КНДР с этими вообще диалог вести не хотят. Корейцы с крысами не разговаривают.