Армия КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря

Вооруженные силы КНДР совершили пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Высота, скорость и дальность полета северокорейской ракеты пока не сообщаются.Ранее власти КНДР официально заявили о неудачной второй попытке запустить военный разведывательный спутник на космической ракете-носителе, однако анонсировали третью попытку испытательного запуска осенью текущего года.Ранее главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" и Евросоюза в совместном заявлении выступили с осуждением очередного запуска КНДР баллистической ракеты и призвали Совбез ООН дать на этот инцидент соответствующий дипломатический ответ.По мнению подписантов, этот запуск является "явным и вопиющим" нарушением многочисленных соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также "серьезной угрозой" для мира и безопасности в регионе.Главы МИД "большой семерке" обратились к правительству Северной Кореи с призывом к вступлению без каких-либо предварительных условий в "содержательный диалог", который ей неоднократно предлагали власти США, Японии и Южной Кореи.Отдельный протест руководству КНДР в связи с пусками ракет заявили власти Японии, заявившие, что эти пуски представляют собой угрозу навигации и мирному населению в регионе. Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил об "осуждении в самых жестких выражениях" подобным действиям КНДР.