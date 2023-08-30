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Военкоры: На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, где ВДВ РФ противостоят украинским формированиям

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Военкоры: На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, где ВДВ РФ противостоят украинским формированиям

Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные боевые действия против украинских формирований на Запорожском направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


В районе Вербового и Работино подразделения Воздушно-десантных войск атаковали пехоту украинских формирований. Российские десантники используют беспилотники для определения места размещения вражеских позиций, после чего по ним наносятся удары.

Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ продолжают наносить удары по местам дислокации личного состава ВСУ, размещения военной техники и вооружений украинских формирований в тех населенных пунктах российской Запорожской области, которые в настоящее время оккупированы ВСУ. Так, были нанесены удары по военным объектам в Орехове, Гуляйполе, ряде других населенных пунктов.


Украинский генеральный штаб в своей традиционной вечерней сводке сообщает о наступательных действиях ВС РФ на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях. Разумеется, украинский источник информации утверждает, что наступление ВС РФ и сегодня оказалось «неудачным». Но тогда зачем было бы ранее командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому рассуждать о сложной обстановке на данных направлениях?

На Артемовском направлении российские войска ведут бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Продолжаются боевые действия в городской черте Марьинки и на подступах к Авдеевке. На Херсонском направлении осуществляется обмен ударами между российской и украинской артиллерией.
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17 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 19:47
    -1
    Там ситуация для хохла тупиковая. Несмотря на их пропаганду о взятии села, никакого взятия там нет! Наши держат юг, украинец север и кладбище. Участок фронта очень узкий, всю технику которая зашла пожгли и они пытались идти пехом. Наша арта их накрывала и трупы собирались в кучу, которую никто не выносит. В итоге они решили пойти по флангам, в том числе через Вербовое. Там их также лупят. Тактика у них апокалиптическая...
    1. Tommy Calhoun
      Tommy Calhoun Вчера, 19:54
      +2
      Там ситуация для хохла тупиковая. Несмотря на их пропаганду о взятии села, никакого взятия там нет! Наши держат юг, украинец север и кладбище. Участок фронта очень узкий, всю технику которая зашла пожгли и они пытались идти пехом. Наша арта их накрывала и трупы собирались в кучу, которую никто не выносит. В итоге они решили пойти по флангам, в том числе через Вербовое. Там их также лупят. Тактика у них апокалиптическая...

      С чего это тупиковая? У них ещё есть три относительно свежие бригады, не задействованы были английские Челенджеры. Им там осталось пройти 20 км, далее нам придётся убирать стратегическую авиацию из Брянска в Джанкое или ещё куда то, время подлета увеличится, соответсвенно авицию будет использовать сложнее, им легче будет далее развивать успех, а нам всё тяжелее обороняться. Я думаю вся их осенняя компания как раз и нацелена что бы сделать выступ на запарожском фронте что бы держать трассу в Крым под огненным контролем.
      1. Carlos Sala
        Carlos Sala Вчера, 22:39
        0
        Вы правы, российская армия должна контратаковать, чтобы восстановить прежние позиции.
      2. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 00:03
        +1
        Цитата: Tommy Calhoun
        У них ещё есть три относительно свежие бригады, не задействованы были английские Челенджеры. Им там осталось пройти 20 км,

        Как со свежими бригадами они поступают мы уже три месяца наблюдаем. Полтора десятка Челенджеров- это конечно "железный аргумент", как они выползут, как покажут какие они мощные, мощнее Леопардов... сколько там ВСУ за три месяца прошли? И сколько такими темпами им эти 20 км придётся идти, это в том случае если относительно свежие бригады с полутора десятком Челенджеров, смогут сделать то, что свежие бригады с сотнями танков и прочей бронетехники не смогли сделать...
  2. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Вчера, 19:48
    -5
    Писали что туда перебросили 76-ю девизию, до этого псковские десантники воевали на Донбассе вроде бы. Это очень сильно ослабит наши позиции там. Но если ВСУ пройдут ещё 20 км и подойлут к Токмаку, у них будет возможность Хаймарсами достать до нашего аэропорта в Брянске. У ВСУ в отличае от нас ещё три свежие бригады в резерве. Думаю шансы на запорожском направлении не в нашу пользу.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 20:23
      +1
      Цитата: Tommy Calhoun
      Но если ВСУ пройдут ещё 20 км и подойлут к Токмаку, у них будет возможность Хаймарсами достать до нашего аэропорта в Брянске.

      пройдут 20 км до Токмака? поле того как спалили 10 бригад чтоб за 3 месяца дойти до первой (из трех) линии обороны? нужно очень сильно скакать с кастрюлей на голове чтоб в серьез ожидать что переброска еще одной бригады позволит изменить ситуацию. кстати, Челенджеры в 82 бригаде которая там уже изрядно поредела, но британские танки так и не появились. похоже это тот случай когда технику предоставили для PR акций, а не для войны. request
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 00:42
        0
        Уже устал писать - читайте Военную хронику, там всегда правдивая и проверенная информация в том числе по ситуации в районе Работино. Но, у нас есть люди, которые почему-то думают, что положив 40 000 личного состава и потратив три месяца украинец вдруг воспрянет духом и попрет на Брянск через Токмак)))
    2. dnestr74
      dnestr74 Вчера, 20:43
      0
      Ничего не понял, причем тут Токмак и Брянск?
      1. solar
        solar Вчера, 20:52
        +3
        У него, вероятно, опечатка, Бердянск, а не Брянск, вертолетная площадка там находится.
        1. Tommy Calhoun
          Tommy Calhoun Вчера, 21:02
          -1
          Цитата: solar
          У него, вероятно, опечатка, Бердянск, а не Брянск, вертолетная площадка там находится.

          Да, благодарю за поправку.)
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 00:43
        0
        В Токмаке у меня родилась жена, а в Брянске жила бывшая любовница)))
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 00:46
      0
      Там другие подразделения воюют, причем успешно. И основные события сейчас происходят в районе Вербовое, гда ВСУ пытаются обойти наши войска с фланга. Хотя правильнее сказать - пытались, так как и там они продолжили огребать по полной программе!
  3. Алексей G
    Алексей G Вчера, 20:22
    +2
    подразделения Воздушно-десантных войск атаковали пехоту украинских формирований. Российские десантники используют беспилотники для определения места размещения вражеских позиций, после чего по ним наносятся удары.

    Дорогая крылатая пехота! 7я дивизия!!! Никто кроме Вас парни! Россия за вами! Удачи Вам! Да будет вам победа!
  4. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Вчера, 20:49
    0
    Цитата: dnestr74
    Ничего не понял, причем тут Токмак и Брянск?

    На карту посмотрите, посмотрите на линию столкновения, и сколько км от неё до Бердянского аэропорта. Хотя после сегодняшнего прилёта по аэропорту в Пскове, я даже не знаю нужны ли им эти 20 км, они бьют на 700 км. В любом случае сухопутный коридор в Крым им будет легче и дешевле держать под огнём.
    1. Tommy Calhoun
      Tommy Calhoun Вчера, 21:11
      0
      Цитата: Tommy Calhoun
      Цитата: dnestr74
      Ничего не понял, причем тут Токмак и Брянск?

      На карту посмотрите, посмотрите на линию столкновения, и сколько км от неё до Бердянского аэропорта. Хотя после сегодняшнего прилёта по аэропорту в Пскове, я даже не знаю нужны ли им эти 20 км, они бьют на 700 км. В любом случае сухопутный коридор в Крым им будет легче и дешевле держать под огнём.

    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 01:02
      0
      Лучше в телеграмм заглянуть, там только опубликованы видео прилетов ракет по аэродрому в районе Феодосии. Какой Токмак, какой Бердянск? Им дали оружие, которое на 500 км летает и которое крайне сложно сбивать...
      И если быть последовательными, то давайте вспомним, что Бердянск уже атаковали, как раз этими ракетами! Причем атаковали все тот же аэродром!
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 22:37
    +1
    Именно здесь российским войскам придется приложить максимум усилий, сведя на нет наступление Украины, сосредоточив всю свою огневую мощь и проявляя величайшую решимость.