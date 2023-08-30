Вооруженные силы Российской Федерации ведут активные боевые действия против украинских формирований на Запорожском направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.
В районе Вербового и Работино подразделения Воздушно-десантных войск атаковали пехоту украинских формирований. Российские десантники используют беспилотники для определения места размещения вражеских позиций, после чего по ним наносятся удары.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ продолжают наносить удары по местам дислокации личного состава ВСУ, размещения военной техники и вооружений украинских формирований в тех населенных пунктах российской Запорожской области, которые в настоящее время оккупированы ВСУ. Так, были нанесены удары по военным объектам в Орехове, Гуляйполе, ряде других населенных пунктов.
Украинский генеральный штаб в своей традиционной вечерней сводке сообщает о наступательных действиях ВС РФ на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях. Разумеется, украинский источник информации утверждает, что наступление ВС РФ и сегодня оказалось «неудачным». Но тогда зачем было бы ранее командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому рассуждать о сложной обстановке на данных направлениях?
На Артемовском направлении российские войска ведут бои в районе Клещеевки и Курдюмовки. Продолжаются боевые действия в городской черте Марьинки и на подступах к Авдеевке. На Херсонском направлении осуществляется обмен ударами между российской и украинской артиллерией.