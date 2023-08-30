Оборонная продукция ИЭМЗ «Купол» - в центре внимания форума Армия-2023

В середине августа свои гостеприимные двери распахнул Международный военно-технический форум «Армия-2023», расположившийся в подмосковной Кубинке.Здесь, по сложившейся уже традиции, российские оборонные гиганты и входящие в их состав предприятия демонстрировали широкую линейку своих изделий оборонного назначения.Высоким интересом гостей и участников выставки пользовалась экспозиция Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - ключевого производителя российских систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны.«Алмаз-Антей», выступающий в качестве генерального партнера форума «Армия-2023», представил натурные образцы, макеты и модели военной техники и другой продукции от 24 предприятий, входящих в состав холдинга. На полях форума представители «Алмаз-Антея» провели серию переговоров с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками.Расширенную экспозицию продукции военного назначения представил входящий в состав оборонного холдинга Ижевский электромеханический завод «Купол».Официальные делегации стран, прибывших на форум в Подмосковье, а также многочисленные гости «Армии-2023» смогли потрогать своими руками натурный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» - «визитной карточки» ИЭМЗ «Купол».Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» (в экспортном варианте – «Тор-Э2») уже не первый год получает в войсках высокую оценку своим боевым возможностями надежностью.На форуме «Армия-2023» ижевская боевая машина была представлена в открытой экспозиции. Другие модификации семейства ЗРК «Тор-М2» – арктический «Тор-М2ДТ» (экспортная версия – «Тор-А»), «Тор-М2К» на колесном шасси и боевой модуль «Тор-М2КМ» - были представлены в экспозиции в виде моделей.Напомним, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» имеют целый ряд уникальных тактико-технических характеристик, разработанных для ведения боевой работы в современных военных конфликтах.В зоне спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты.Противник, как известно, ежедневно бьет по мирным кварталам и жилым домам, а также поражает объекты гражданской инфраструктуры. Модернизированный комплекс «Тор-М2» способен поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления - от небольших беспилотных летательных аппаратов вертолетного и самолетного типа до крупных ракет и снарядов РСЗО. Комплекс может стрелять одновременно по 4 целям.«Тор-М2» - ЗРК высокой проходимости: он способен преодолевать рвы до метра, и даже вести ракетный огонь по противнику, находясь в движении. Кстати, благодаря представленному на форуме тренажеру командира и оператора 9Ф678М, посетители «Армии-2023» смогли получить реальное представление о том, как ведет боевую работу расчёт ЗРК «Тор-М2».Интерфейс тренажера полностью идентичен панели отображения информации настоящего комплекса, а отображаемая на учебном экране обстановка воздушного боя - максимально приближена к боевой. Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», тренажер 9Ф678М постоянно совершенствуется и дополняется изменениями, вносимыми в конструкцию боевой машины.Благодаря таким тренажерам, будущие зенитчики в ходе занятий получают не только теоретические навыки боевой работы, но и «вручную» отрабатывают принципы функционирования и эксплуатации комплекса.Тренировку с реальными мишенями в воздушном пространстве обеспечивает универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» - еще одно детище оружейников «Купола».УМТК «Адъютант» предназначен для подготовки расчетов зенитных комплексов путем создания сложной воздушной мишенной обстановки. На сегодняшний день «Адъютант» с набором скоростных мишеней является самым универсальным тренировочным комплексом, учитывающим все реалии современного воздушного боя.Еще одно уникальное изделие - боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Разработанная ижевскими оружейниками за счёт собственных ресурсов, в кооперации с другими оборонными предприятиями, эта бронированная боевая машина обеспечивает зенитчикам не только высокую мобильность, но и высокий уровень защиты личного состава.Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», специалисты предприятия постоянно наращивают как тактико-технические, так и эксплуатационные характеристики выпускаемых боевых машин. Изделия, созданные в Ижевске, совершенствуются с учетом замечаний, возникающих в ходе участия комплексов в боевых действиях, которые ведет российская армия.