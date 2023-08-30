Военное обозрение
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Оборонная продукция ИЭМЗ «Купол» - в центре внимания форума Армия-2023

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Оборонная продукция ИЭМЗ «Купол» - в центре внимания форума Армия-2023


В середине августа свои гостеприимные двери распахнул Международный военно-технический форум «Армия-2023», расположившийся в подмосковной Кубинке.

Здесь, по сложившейся уже традиции, российские оборонные гиганты и входящие в их состав предприятия демонстрировали широкую линейку своих изделий оборонного назначения.

Высоким интересом гостей и участников выставки пользовалась экспозиция Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - ключевого производителя российских систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны.

«Алмаз-Антей», выступающий в качестве генерального партнера форума «Армия-2023», представил натурные образцы, макеты и модели военной техники и другой продукции от 24 предприятий, входящих в состав холдинга. На полях форума представители «Алмаз-Антея» провели серию переговоров с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками.


Расширенную экспозицию продукции военного назначения представил входящий в состав оборонного холдинга Ижевский электромеханический завод «Купол».

Официальные делегации стран, прибывших на форум в Подмосковье, а также многочисленные гости «Армии-2023» смогли потрогать своими руками натурный образец зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» - «визитной карточки» ИЭМЗ «Купол».

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» (в экспортном варианте – «Тор-Э2») уже не первый год получает в войсках высокую оценку своим боевым возможностями надежностью.

На форуме «Армия-2023» ижевская боевая машина была представлена в открытой экспозиции. Другие модификации семейства ЗРК «Тор-М2» – арктический «Тор-М2ДТ» (экспортная версия – «Тор-А»), «Тор-М2К» на колесном шасси и боевой модуль «Тор-М2КМ» - были представлены в экспозиции в виде моделей.

Напомним, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» имеют целый ряд уникальных тактико-технических характеристик, разработанных для ведения боевой работы в современных военных конфликтах.


В зоне спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты.

Противник, как известно, ежедневно бьет по мирным кварталам и жилым домам, а также поражает объекты гражданской инфраструктуры. Модернизированный комплекс «Тор-М2» способен поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления - от небольших беспилотных летательных аппаратов вертолетного и самолетного типа до крупных ракет и снарядов РСЗО. Комплекс может стрелять одновременно по 4 целям.

«Тор-М2» - ЗРК высокой проходимости: он способен преодолевать рвы до метра, и даже вести ракетный огонь по противнику, находясь в движении. Кстати, благодаря представленному на форуме тренажеру командира и оператора 9Ф678М, посетители «Армии-2023» смогли получить реальное представление о том, как ведет боевую работу расчёт ЗРК «Тор-М2».

Интерфейс тренажера полностью идентичен панели отображения информации настоящего комплекса, а отображаемая на учебном экране обстановка воздушного боя - максимально приближена к боевой. Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», тренажер 9Ф678М постоянно совершенствуется и дополняется изменениями, вносимыми в конструкцию боевой машины.

Благодаря таким тренажерам, будущие зенитчики в ходе занятий получают не только теоретические навыки боевой работы, но и «вручную» отрабатывают принципы функционирования и эксплуатации комплекса.

Тренировку с реальными мишенями в воздушном пространстве обеспечивает универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» - еще одно детище оружейников «Купола».


УМТК «Адъютант» предназначен для подготовки расчетов зенитных комплексов путем создания сложной воздушной мишенной обстановки. На сегодняшний день «Адъютант» с набором скоростных мишеней является самым универсальным тренировочным комплексом, учитывающим все реалии современного воздушного боя.

Еще одно уникальное изделие - боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». Разработанная ижевскими оружейниками за счёт собственных ресурсов, в кооперации с другими оборонными предприятиями, эта бронированная боевая машина обеспечивает зенитчикам не только высокую мобильность, но и высокий уровень защиты личного состава.

Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», специалисты предприятия постоянно наращивают как тактико-технические, так и эксплуатационные характеристики выпускаемых боевых машин. Изделия, созданные в Ижевске, совершенствуются с учетом замечаний, возникающих в ходе участия комплексов в боевых действиях, которые ведет российская армия.
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3 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 19:47
    -3
    Оборонная продукция ИЭМЗ «Купол» - в центре внимания форума Армия-2023

    Своевременное внимание:
    Военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа. Жертв и пострадавших нет. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.
    Минобороны сообщало об атаках дронов в Рязанской, Орловской, Брянской, Калужской и Московской областях, а также в бухте Севастополя.
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/30/08/2023/64eec1459a79478a2ece57cf
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 20:39
    -1
    Для обороны аэродромов и важных объектов от беспилотников нужен ЗРК 42С6 Морфей, он бы идеально подошёл против большого количества малоразмерных и малоскоростных воздушных целей.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 21:03
      +1
      Тор тоже неплох.
      Сначала расскажу о том, чем Тор-М3 отличается от «Панциря». У «Тора» — самая низкая среди всех комплексов ПВО граница удара по целям — 5 метров. То есть даже самые современные крылатые ракеты, которые как боженьки огибают рельеф, уязвимы для «Тора». «Панцирь» с таким не справится, как и известные западные ЗРК.


      О «Торе-М3» в интернете мало информации. Насколько я понимаю, новый «Тор-М3» получит ракеты с инфракрасными головками самонаведения, а также новые усовершенствованные математические алгоритмы охоты на крылатые ракеты. Это позволит увеличить дальность комплекса до 20 км. А больше для прикрытия мотострелковых и танковых частей не надо.

      https://dzen.ru/a/ZNDFWzl-EVpzVlvd