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Американский военный эксперт считает, что самолеты F-16 при передаче Украине не переживут столкновения с ПВО ВС РФ

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Американский военный эксперт считает, что самолеты F-16 при передаче Украине не переживут столкновения с ПВО ВС РФ

Поставка на Украину самолетов-истребителей F-16 американского производства может рассматриваться исключительно как политический шаг. Военный смысл такого решения ничтожен. Об этом заявил бывший военный разведчик морской пехоты США, американский эксперт Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.


Как утверждает Риттер, переданные Украине самолеты не смогут оказать никакого влияния на существующий баланс сил. Во-первых, допускает аналитик, конфликт может завершиться еще до передачи самолетов Украине. Во-вторых, если даже самолеты успеют Украине передать, это приведет лишь к гибели самолетов и летчиков.

По словам Риттера, Россия обладает плотной и сложной сетью противовоздушной обороны. Самолеты ВСУ не смогут чувствовать себя спокойно в зоне проведения специальной военной операции из-за мощной ПВО ВС РФ.

Эффективность авиации, передаваемой Киеву, могла бы вырасти в случае интеграции с авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS. Но это оборудование, уверен Риттер, Украина не получит никогда. Поэтому передача Украине самолетов станет лишь уничтожением и данной техники, и специально обучаемых для ее эксплуатации летчиков.

Ранее американская пресса сообщала, что одной из причин отказа передачи истребителей F-16 Украине может стать политическая неопределенность в США. Поэтому Киев хочет как можно скорее получить самолеты, пока в Белом доме не появился новый лидер, который может выступить и против передачи Украине боевой авиации.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cp9asngf
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16 комментариев
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  1. poquello
    poquello Вчера, 19:44
    0
    загад сложный, челенжеры вот где? если ф16 хорошенько прятать и желательно не летать может и переживут ибо встреча не состоится
  2. esl462
    esl462 Вчера, 19:44
    -3
    А на хрена им входить в зону сво? Они будут использоваться лишь как носители ракет воздух-земля и дальше западенщины летать не будут.
    1. osp
      osp Вчера, 19:57
      0
      Вот про то и речь.
      При пуске над Киевом крылатая ракета AGM-158 легко по дальности достает до Москвы, а это не "Бобер" с парой килограммов кустарного ВВ.
      Это голова с полутонной мощной взрывчатки.

      При пуске над Харьковом достанет до Самары.

      При пуске над Одессой или Черным морем - зона поражения все от Таганрога до Адлера.
  3. opuonmed
    opuonmed Вчера, 19:49
    -2
    Американский военный эксперт считает

    опять они ! эти эксперты успокаивают что ли
    я вот думаю ф16 не будут входить в зону пво а тупо будут сбрасывать корректируемые бомбы и ракеты и где уже прошарили пво беспилотами !
    так что РФ нужно купировать угрозу Ф16 таким образом что бы поняли так с РФ поступать нельзя ! а так ф16 может нести ядерное оружие а это угроза РФ !
    1. osp
      osp Вчера, 19:54
      -3
      Что касается использования ядерных бомб В61 с F-16, то вместе с самолетами Украине могут просто дать такие бомбы с инертной БЧ.
      Ну иными словами это просто натуральный макет бомбы, но вместо заряда контрольная аппаратура.
      Такие игрушки используют для обучения летного состава техники сброса оружия и отработки маневров ухода.
  4. osp
    osp Вчера, 19:50
    -1
    Скорее всего за переданные Украине F-16 сядут пилоты-наемники из стран НАТО которые имеют солидный боевой опыт в Югославии , Ираке , Ливии и Сирии.
    Эти самолеты применяли во всех операциях альянса.
    Но двинемся дальше.

    На чем основаны выводы этого эксперта ?
    На том , что старые советские "Стрижи" спокойно летели до Энгельса и Рязани почти 1000 км по нашей территории незамеченными ?
    Или практически на каждодневных атаках украинских БПЛА по Москве , которые пролетают 600-700 км от границы незамеченными ?
    Или же на сегодняшней ночной атаке Пскова , куда украинские БПЛА вероятно прошли через территорию Белоруссии незамеченными и их
    никто там не ждал, ибо ПВО Союзного государства.

    Когда у Украины есть данные радиотехнической разведки с американских спутников об активности ПВО в тех или иных районах, о наличии радиолокационных полей, когда их предупреждают от всех вылетах нашей авиации в сторону границы - это дает им огромное преимущество в планировании воздушных наступательных операций.

    Конкретно к теме, то в условиях Украины F-16 это будет просто платформа для запуска крылатых ракет большой дальности по глубине российской территории , и носитель кассетных/планирующих бомб которыми начнут сносить наши укрепления на линии фронта.
  5. Лешак
    Лешак Вчера, 19:56
    0
    F-16 ещё и окраинских пилотов пережить нужно. Ускоренные курсы это ускоренные курсы. А вообще принижать опасность поставок этих самолётов тоже не стоит. Проблем они доставят и жизни отнимут.
  6. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:15
    +3
    Специфический г. Риттер в своём, уже привычном амплуа... winked
  7. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 20:18
    +3
    Ни дня без Скотта Риттера! Хоть бы МакГрегором почаще разбавляли.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 20:21
    -2
    Цитата: osp
    Вот про то и речь.
    При пуске над Киевом крылатая ракета AGM-158 легко по дальности достает до Москвы, а это не "Бобер" с парой килограммов кустарного ВВ.
    Это голова с полутонной мощной взрывчатки.

    При пуске над Харьковом достанет до Самары.

    При пуске над Одессой или Черным морем - зона поражения все от Таганрога до Адлера.

    У нас в Вилюйске есть база; оттуда наши МБР могут достать США прямо от причала: чем Вы пытаетесь угрожать РОССИИ???
  9. Buchenland
    Buchenland Вчера, 20:37
    +3
    Нужно сразу упоминать в заголовке статьи имя этого "эксперта".
  10. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 22:03
    -2
    Цитата: opuonmed
    эти эксперты успокаивают что ли

    Хвала Богу, до народа начинает доходить....
  11. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 22:05
    -1
    Цитата: Buchenland
    Нужно сразу упоминать в заголовке статьи имя этого "эксперта

    Ну да, это как статьи Ставера, если риттер или грегуар - не читать!
  12. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 22:08
    -1
    Цитата: Ярослав Тэккель
    Ни дня без Скотта Риттера! Хоть бы МакГрегором почаще разбавляли

    У них сейчас ещё Джонсон появился, а ещё был журналист херш, тоже всё "эксперты" (Как говорили в моём детстве - "профессор кислых щей")
  13. Бензорез
    Бензорез Вчера, 22:48
    0
    "никакого влияния на существующий баланс сил. Во-первых, допускает аналитик, конфликт может завершиться еще до передачи самолетов Украине. Во-вторых, если даже самолеты успеют Украине передать, это приведет лишь к гибели самолетов и летчиков."
    Скажем так. Возможно влияния особого они и не окажут, но крови попить они вполне сумеют. Даже к бабушке не ходи. Нам это- надо?!.
    Да,и как не окажут влияния? Это ж истребители.
    Они ж дополнительно- посбивают нашу авиатехнику. request
  14. nordscout
    nordscout Вчера, 23:58
    0
    Опыт - критерий истины! Только реальный бой покажет все сильные и слабые стороны F-16 и возможности наших ПВО и ВКС... Один из главных вопросов, в чьих руках данные аппараты окажутся и какие головы и оружие будут "приданы" этим рукам... Хотелось бы надеяться, что все варианты противодействия этим аппаратам, уже, просчитаны и выданы рекомендации - кому положено, главное чтобы успели закончить укрытия для нашей авиации на аэродромах базирования... Для F-16, с его возможностями и предполагаемым вооружением, да с НАТО - вской системой разведки, целеуказания и РЭБ, повторить "псковский вариант" - запросто и, даже, на "бис".... Не хотелось бы, чтобы это произошло... Всё таки у нас объявлена СВО (что -то вроде полицейской операции на территории страны с братским, но, погрязшим в ереси народом), а она приобретает вид, далеко не СВО, а иногда, создаётся впечатление, что СВО проводят ВСУ на наших территориях.... Как то надо заканчивать и с СВО со странными впечатлениями....