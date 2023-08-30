Американский военный эксперт считает, что самолеты F-16 при передаче Украине не переживут столкновения с ПВО ВС РФ

Поставка на Украину самолетов-истребителей F-16 американского производства может рассматриваться исключительно как политический шаг. Военный смысл такого решения ничтожен. Об этом заявил бывший военный разведчик морской пехоты США, американский эксперт Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Как утверждает Риттер, переданные Украине самолеты не смогут оказать никакого влияния на существующий баланс сил. Во-первых, допускает аналитик, конфликт может завершиться еще до передачи самолетов Украине. Во-вторых, если даже самолеты успеют Украине передать, это приведет лишь к гибели самолетов и летчиков.
По словам Риттера, Россия обладает плотной и сложной сетью противовоздушной обороны. Самолеты ВСУ не смогут чувствовать себя спокойно в зоне проведения специальной военной операции из-за мощной ПВО ВС РФ.
Эффективность авиации, передаваемой Киеву, могла бы вырасти в случае интеграции с авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS. Но это оборудование, уверен Риттер, Украина не получит никогда. Поэтому передача Украине самолетов станет лишь уничтожением и данной техники, и специально обучаемых для ее эксплуатации летчиков.
Ранее американская пресса сообщала, что одной из причин отказа передачи истребителей F-16 Украине может стать политическая неопределенность в США. Поэтому Киев хочет как можно скорее получить самолеты, пока в Белом доме не появился новый лидер, который может выступить и против передачи Украине боевой авиации.