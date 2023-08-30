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«Российский ответ американской AIM-9X»: в алжирской прессе оценили ракету РВВ-МД2 без украинской системы наведения

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«Российский ответ американской AIM-9X»: в алжирской прессе оценили ракету РВВ-МД2 без украинской системы наведения

РВВ-МД



Ракетами малой дальности Р-73 оснащались все боевые самолеты советско-российской разработки, в связи с чем они известны доброй части мира. При этом головки самонаведения для данных УР поставлялись украинским предприятием «Арсенал».

Однако в рамках форума «Армия-2023» компанией «Вымпел» была представлена новейшая версия РВВ-МД2 (экспортное наименование Р-73М).

Эта ракета знаменует собой окончательный разрыв связей между Россией и Украиной в области ракетостроения

- говорится в алжирском издании MENA Defense.

Как указывается, РВВ-МД2 визуально отличается от Р-73 новой ГСН и исчезновением 4-х датчиков угла атаки. При этом ракета, как и ее предшественник, наводится на цель по двухдиапазонному инфракрасному каналу, имея очень высокую устойчивость к средствам противодействия. Она может поражать цели с перегрузкой 12G со скоростью до 2500 км/ч.


РВВ-МД2


Дальность поражения увеличена до 50 км, что де-факто относит РВВ-МД2 к категории ракет средней дальности

- отмечается в прессе.

Угол ее поражения составляет 60°, но благодаря управлению вектором тяги ракета при запуске может развернуться на 180°. Имеет два типа детектора сближения с целью – лазерный и доплеровский.

Еще одним новшеством стало размещение РВВ-МД2, разработанной для самолетов 5-го и 6-го поколений, внутри фюзеляжа. Находясь внутри самолета, ракета получает данные о цели с бортового радара, а после запуска переходит на сканирование силами собственной ГСН, что было невозможно на Р-73 или Р-74.


РВВ-МД2


Таким образом, РВВ-МД2 представляет собой полный разрыв со своей предшественницей советского происхождения и демонстрирует возрождение российского ракетостроения в сегменте УР класса «воздух-воздух». Это достойный ответ AIM-9X


AIM-9X является современной модификацией американской УР, также имеющей ИК-наведение, повышенную помехоустойчивость к тепловым ловушкам, улучшенную маневренность благодаря управлению вектором тяги и интеграцию с нашлемным дисплеем.
Использованы фотографии:
MENA Defense, ГосМКБ «Вымпел»
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11 комментариев
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  1. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:13
    -4
    При этом ракета, как и ее предшественник, наводится на цель по двухдиапазонному инфракрасному каналу...
    Мдааа...! Спасибо и на этом ..."что-то" -всё же лучше,чем ничего ! "По двухдиапазонному инфракрасному каналу"- это "аналог" ГСН ПЗРК "Игла-С" ! А ведь.когда-то обещали и тепловизионную ГСН (матричного типа...) ! Что... Опять не вышел у "МО РФ" -ского "Данилы" ,,каменный цветок,. ?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:31
      +5
      Цитата: Nikolaevich I
      При этом ракета, как и ее предшественник, наводится на цель по двухдиапазонному инфракрасному каналу...

      Скорее всего и имеется в виду тепловизионная ГСН матричного типа.


      А в целом - очень даже хороший результат.
      ...ракета при запуске может развернуться на 180°
      ...Находясь внутри самолета, ракета получает данные о цели с бортового радара, а после запуска переходит на сканирование силами собственной ГСН
      ...двухдиапазонному инфракрасному каналу, имея очень высокую устойчивость к средствам противодействия
      ...Дальность поражения увеличена до 50 км
      ...интеграцию с нашлемным дисплеем

      То есть по возможностям, она по идее должна сравнится с израильским Python-5ТМ, который считается самым зубастым в сегменте БВБ.
      Что у нее с двигателем? Одинарный или двойной? Для полноценного использования "full sphere launch" необходим как минимум двух-импульсный двигатель.


      Угол ее поражения составляет 60°

      Автор хотел сказать - угол захвата цели ГСН? Тут есть еще над чем работать. У AIM-9X он 90°, у Python-5ТМ - 120°.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:35
      +2
      На полигоне в Ахтубинске состоялся военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной головки самонаведения для управляемых ракет "воздух-воздух" малой дальности.

      - По результатам эксперимента доказана эффективность ГСН и спланированы мероприятия по использованию результатов работы при модернизации имеющихся ракет и создании новых средств поражения, - рассказал "Красной звезде" заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.Речь о теплочувствительной матрице для головок самонаведения, работающих в ИК-диапазоне.

      https://rg.ru/2022/12/30/rakety-dlia-vks-osnastiat-otechestvennoj-matricej-navedeniia.html

      Сейчас ещё какую то ракету испытывают.
      Ракета "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения К-74М2 – самые легкие ракеты, которые несет Су-57. Размещаются они в отсеках на крыльях истребителя, в каждом по одному боеприпасу.Ракета построена на базе советской Р-73, но в отличие от нее заметно меньше в размерах. Кроме того, в настоящее время тестируется новая малогабаритная гиперзвуковая ракеты созданная с "чистого листа" К-МД (ОКР "Личинка-МД"), которая должна прийти ей на смену.Р-73 - одна их первых в мире ракет, способных поражать цели при больших углах отклонения от вертикали, изначально составлявших 60 градусов, и, как показали испытания НАТО, обеспечивала подавляющее преимущество в ближнем бою. В P-74M2 этот угол увеличен до 75 градусов, установлена более надежная головка самонаведения и увеличен радиус поражения.

      https://overclockers.ru/blog/amv212/show/96960/mladshij-brat-kinzhala-chem-budet-vooruzhen-rossijskij-istrebitel-pyatogo-pokoleniya-su-57
    3. KCA
      KCA Вчера, 22:16
      +1
      Про ракету ПЗРК Верба вы не слышали? Остановились на Игла-С? Все цифровые матрицы именно матричного типа, на то они и матрицы, или в ГСН аналоговая система?
  2. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 20:17
    +1
    Это достойный великой авиационной державы ответ янки. Не авиатор, но очень живо интересуюсь авиацией. Эту детскую любовь привил мне отец -- штурман эскадрильи Ил-28, Штурман 1 класса.
    Но вот что я почерпнул на форуме авиаторов, читая о вооружении Су-57:
    Ракетное вооружения для ближнего высокоманевренного воздушного боя должно быть представлено РВВ-МД (вероятно, «изделие 760»).
    Согласно словам Б.Обносова, ракета является дальнейшим развитием хорошо зарекомендовавшей себя ракеты Р-73Э (так называемый «2-й этап модернизации»). Аэродинамическая схема, компоновка и габаритные размеры ракеты идентичны базовой модели. Система наведения ракеты включает «обычную», т.е не матричную, двухдиапазонную ИГС с углами целеуказания до +60°, обеспечивающую всеракурсное (ППС и ЗПС) пассивное инфракрасное самонаведение. Ракета имеет инерциальную систему управления (ИСУ) и приёмник линии радиокоррекции. Захват цели может осуществляться уже после пуска по целеуказанию от ИСУ. РВВ-МД способна захватить цель на траектории и при запуске совершить разворот на 160°. Комбинированное аэрогазодинамическое управление обеспечивает высокую маневренность и возможность выхода ракеты на большие по сравнению с ракетой Р-73Э углы атаки и поражения целей, маневрирующих с перегрузками до 12 g.
    Ракета РВВ-МД имеет повышенную помехозащищенность, в том числе от оптических помех, что обеспечивает эффективное применение в сложных условиях, в т.ч. на фоне земли, с любых направлений и при активном использовании противником средств противодействия. Двигательная установка — однорежимный РДТТ. Есть две модификации, отличающиеся типом взрывателя. Одна с лазерным неконтактным датчиком цели (РВВ-МДЛ), другая — с радиолокационным неконтактным датчиком цели (РВВ-МД). Боевая часть — стержневого типа. Максимальная дальность действия ракеты в ППС достигает 40 км, что на 10 км больше, чем у базовой модели. Установка ракеты на самолет-носитель, а так же обеспечение электропитанием в полете на подвеске, боевой пуск и аварийный сброс осуществляется с помощью рельсового авиационного пускового устройства П-72-1Д (П-72-1БД2), как и Р-73Э.
    РВВ-МД предназначена для вооружением истребителей, штурмовиков, а также вертолетов и обеспечит поражение самолетов различного типа (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов ВТА) и вертолетов в любое время суток.
  3. Normann
    Normann Вчера, 20:19
    0
    демонстрирует возрождение российского ракетостроения в сегменте УР класса «воздух-воздух»

    а вот до этого ракеты в РФ не производили.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:30
      0
      Цитата: Normann
      а вот до этого ракеты в РФ не производили.

      Нет, с нуля не производили, только модернизировали оставшееся от СССР. Пора бы уже понять, что СССР и РФ - две разные страны, пускай и находятся на одном и том же месте.
      1. Георгий Свиридов
        Георгий Свиридов Вчера, 21:28
        +1
        Нет конечно, это одна страна, хоть и с временно оккупированной врагами частью территорий.
    2. ААК
      ААК Вчера, 23:04
      0
      Получается, что до примерно до 2014 ГСН для ракет нам поставляли бандеры. С учётом того, что где-то с 2000 года там на всех мало-мальски значимых предприятиях ВПК уже отовсюду торчали матрацные уши, то все "тайны" как бы уже стали и не тайнами... После 2014 "любовь прошла, завяли помидоры" и мы с того "Арсенала" начали получать дырку от бублика... Таким образом наш "импортозамещённый" в данном сегменте ВПК почти за каких-то 9 лет довёл до выставки некое изделие, по параметрам совсем не являющееся "неимеющиманалогов"... в общем всё как всегда...
  4. Комментарий был удален.
  5. Руслан Саидов
    Руслан Саидов Вчера, 21:32
    +1
    12 g? Р 73 имеет до 40 g..., либо автор ошибся либо ерунда какая то
  6. solar
    solar Вчера, 22:13
    0
    Находясь внутри самолета, ракета получает данные о цели с бортового радара

    Для ракеты малой дальности правильнее было бы получать информацию с НСЦ, а не от радара.
    Сам же автор это и пишет об американской AIM-9X
    интеграцию с нашлемным дисплеем