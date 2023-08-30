Эксперт назвал основной причиной военного переворота в Габоне зависимость свергнутого президента от Франции

Президент Габона Али Бонго Ондимба, о свержении которого военными стало известно сегодня утром, слишком сильно зависел от Франции в принятии политических решений. Об этом заявил в беседе с РИА Новости эксперт по геополитике и международным отношениям Сейф эд-Дин Кадаш.
Аналитик считает, что группа габонских офицеров была недовольна тесным сотрудничеством президента с Францией. Военным не нравилось засилье французских пропагандистских институтов в стране.
Продолжить реализацию плана по отстранению президента лидеров габонского переворота побудила волна государственных переворотов в Африке
- рассказал эксперт РИА Новости.
Кроме того, есть все основания считать, что президентские выборы в Габоне были сфальсифицированы. Собственно, габонские военные и не признали результаты выборов, после чего отстранили президента от власти. Что интересно, как и в Нигере, военный переворот был совершен Республиканской гвардией (в Нигере – Президентской гвардией), то есть силовой структурой, которая как раз и должна отвечать за безопасность первого лица государства.
Таким образом, Франция стремительно теряет свое влияние в Западной и Центральной Африке. В списке стран, которые уже фактически откололись от бывшей метрополии – Центральноафриканская республика, Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, Нигер, теперь – Габон. Кстати, Габон, будучи вполне благополучной по африканским меркам страной, длительное время считался образцовой «бывшей колонией», со вполне высоким уровнем жизни, инфраструктурными проектами.