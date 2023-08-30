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Эксперт назвал основной причиной военного переворота в Габоне зависимость свергнутого президента от Франции

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Эксперт назвал основной причиной военного переворота в Габоне зависимость свергнутого президента от Франции

Президент Габона Али Бонго Ондимба, о свержении которого военными стало известно сегодня утром, слишком сильно зависел от Франции в принятии политических решений. Об этом заявил в беседе с РИА Новости эксперт по геополитике и международным отношениям Сейф эд-Дин Кадаш.


Аналитик считает, что группа габонских офицеров была недовольна тесным сотрудничеством президента с Францией. Военным не нравилось засилье французских пропагандистских институтов в стране.

Продолжить реализацию плана по отстранению президента лидеров габонского переворота побудила волна государственных переворотов в Африке

- рассказал эксперт РИА Новости.

Кроме того, есть все основания считать, что президентские выборы в Габоне были сфальсифицированы. Собственно, габонские военные и не признали результаты выборов, после чего отстранили президента от власти. Что интересно, как и в Нигере, военный переворот был совершен Республиканской гвардией (в Нигере – Президентской гвардией), то есть силовой структурой, которая как раз и должна отвечать за безопасность первого лица государства.

Таким образом, Франция стремительно теряет свое влияние в Западной и Центральной Африке. В списке стран, которые уже фактически откололись от бывшей метрополии – Центральноафриканская республика, Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, Нигер, теперь – Габон. Кстати, Габон, будучи вполне благополучной по африканским меркам страной, длительное время считался образцовой «бывшей колонией», со вполне высоким уровнем жизни, инфраструктурными проектами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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6 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Вчера, 20:06
    -2
    Линейная мысля приходит до проявляется правда.
    Новые игроки играют африку.
    Кто знает есть у них"фрнцузскиеноги" с другими зам банкирами и прокладками из испании и бразилии, юар?
    Свергли гос френч, присосались частные и тп из ес и сша.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:26
    0
    Кто бы в этом сомневался. Он пол жизни прожил с матерью во Франции и там же учился. Старая колониальная политика сманивания местных элит под свои знамена...
  3. esl462
    esl462 Вчера, 20:34
    0
    Как говорил дедушка: "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться"
  4. isv000
    isv000 Вчера, 21:18
    0
    feel У меня возник вопрос: а кто их приучил к красным повязкам?! Не к синей изоленте, а именно к красному цвету?!!!
  5. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:35
    +1
    Габон конечно, это архиважно! Ещё вот Гондурас меня- беспокоит.
    С другой стороны политика ЦенроБанка РФ напрягает-куда больше.
    Быть может нам этими событиями озаботиться?
  6. dump22
    dump22 Вчера, 21:54
    0
    Президент Габона Али Бонго Ондимба, о свержении которого военными стало известно сегодня утром, слишком сильно зависел от Франции в принятии политических решений.


    Он еще в 2012 серьезно разругался с Францией и сменил ориентацию страны на Китай. Кстати он доктор Уханьского университета.

    https://russian.news.cn/20230421/7065187b4bc54263b869f3e8481ba1f1/c.html
    2023-04-21
    Президент Габона надеется, что ускорение габонско-китайских отношений принесет больше пользы

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина А. Бонго Ондимба со вторника по пятницу находился в Китае с государственным визитом.
    Китай уже девять лет подряд является крупнейшим торговым партнером Габона.