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На Украине пересмотрят все решения военкоматов об освобождении от мобилизации

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На Украине пересмотрят все решения военкоматов об освобождении от мобилизации

Украинские власти намерены проверить все вынесенные ранее медкомиссиями при военкоматах решения о непригодности к воинской службе за период с начала российской спецоперации и на основании результатов проверок "сделать соответствующие выводы" по покинувшим страну гражданам.


По итогам заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что изрядное количество вынесенных военкоматами решений относительно инвалидности и непригодности к военной службе могут быть связаны с коррупционными нарушениями. В случаях, когда решения, вынесенные медкомиссиями, вызовут сомнения в основательности и законности, выяснением обстоятельств будут заниматься правоохранительные органы.

Кроме того, украинский СНБО постановил сделать соответствующие выводы о лицах, которые на основе сфальсифицированных решений медкомиссий военкоматов покинули страну после 24 февраля прошлого года. Характер действий на основании сделанных выводов СНБО Украины, впрочем, не определил.

Украинский Совбез также решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с целью предоставить командирам больше возможностей для привлечения военнослужащих к выполнению поставленных задач, устранив при этом само понятие ограниченной пригодности.

На фоне значительных потерь украинской армии киевский режим намеревается призвать в действующие войска максимально возможное количество своих граждан.
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Вчера, 20:26
    +2
    Сейчас обратно призовут хероев ато, что остались без ручек или ножек. Будут зубами управлять леопардами
    1. Angestyr
      Angestyr Вчера, 21:48
      +1
      Зе и Ко активно стараются что бы денацификация прошла успешно. Всех хитрозадых нациков на фронт для утилизации.
    2. Mister X
      Mister X Вчера, 22:23
      +2
      Пусть возьмут хлопчика, который ругал верующих с забора Киево-Печерской лавры.
      Ему говорили:
      - Иди на фронт!
      - А меня комиссовали - гордо отвечал он
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:29
    +1
    То же ничего нового! Лохов обработали, бабло отжали. Теперь будут доить второй раз. А кто без денег и родственников в квартале, тот пожалуйте Работино атаковать или Клещеевку.
    В принципе, такой подход скоро сыграет с шутами злую шутку - их свои же на вилы поднимут...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 20:51
    +2
    Цитата: Михаил-Иванов
    То же ничего нового! Лохов обработали, бабло отжали. Теперь будут доить второй раз. А кто без денег и родственников в квартале, тот пожалуйте Работино атаковать или Клещеевку.
    В принципе, такой подход скоро сыграет с шутами злую шутку - их свои же на вилы поднимут...

    Судьба Чаушеску и его жены Зе и К ничему не научила...
  4. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:29
    0
    "Украинские власти намерены проверить все вынесенные ранее медкомиссиями при военкоматах решения о непригодности к воинской службе за период с начала российской спецоперации и на основании результатов проверок "сделать соответствующие выводы" по покинувшим страну гражданам."
    Вот это- правильно. С коррупцией и взятками UA боролась всегда и везде. (РФ кстати- тоже). Ну, не получается. Хоть тресни. Как говорится- бабло рулит!
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 22:15
      +1
      Цитата: Бензорез
      С коррупцией и взятками UA боролась всегда и везде.

      Насмешили.
      На украине коррупционеры и взяточники только между собой борются, и то лишь для того, что бы подмять и перераспределить под себя все сферы приносящие незаконный доход, но с самой коррупцией и взятками, как с явлением разлагающим систему управления государством, нет.
      украина на Запада официально признана как самое коррумпированное государство, в связи с чем, устранение именно этого порока является основным требованием ЕС и НАТО для того, что бы украину приняли в эти структуры. Знают, что сие невыполнимо, а стало быть не видеть бандерлогам свою нэньку ни в ЕС ни в НАТО.
  5. Комментарий был удален.