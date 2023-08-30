На Украине пересмотрят все решения военкоматов об освобождении от мобилизации

Украинские власти намерены проверить все вынесенные ранее медкомиссиями при военкоматах решения о непригодности к воинской службе за период с начала российской спецоперации и на основании результатов проверок "сделать соответствующие выводы" по покинувшим страну гражданам.По итогам заседания украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что изрядное количество вынесенных военкоматами решений относительно инвалидности и непригодности к военной службе могут быть связаны с коррупционными нарушениями. В случаях, когда решения, вынесенные медкомиссиями, вызовут сомнения в основательности и законности, выяснением обстоятельств будут заниматься правоохранительные органы.Кроме того, украинский СНБО постановил сделать соответствующие выводы о лицах, которые на основе сфальсифицированных решений медкомиссий военкоматов покинули страну после 24 февраля прошлого года. Характер действий на основании сделанных выводов СНБО Украины, впрочем, не определил.Украинский Совбез также решил пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с целью предоставить командирам больше возможностей для привлечения военнослужащих к выполнению поставленных задач, устранив при этом само понятие ограниченной пригодности.На фоне значительных потерь украинской армии киевский режим намеревается призвать в действующие войска максимально возможное количество своих граждан.