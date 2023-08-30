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Атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали прекратить помощь киевскому режиму

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Атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали прекратить помощь киевскому режиму

Пять банков Чехии в среду столкнулись с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщает Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ).


По утверждению чешского агентства ЧТК, хакеры потребовали прекращения поддержки Украины со стороны Праги. В результате атаки хакеров оказалась недоступной служба интернет-банкинга.

Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna, как утверждает пресса, испытали значительные технические проблемы. Кроме того, хакеры атаковали сайт Пражской фондовой биржи. Чешские СМИ утверждают, что атаку банков страны осуществила хакерская группировка NoName057, которую они называют «пророссийской».

Сейчас Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) предоставляет подвергшимся атакам банкам всю возможную помощь в разрешении сложившейся ситуации, рассказывают в ведомстве. Там утверждают, что атаки якобы осуществлялись из-за рубежа, но прямо не говорят о том, что их могли проводить с территории Российской Федерации.

Напомним, что Чехия с самого начала специальной военной операции ВС РФ на Украине стала поддерживать киевский режим. Она отправляет оружие, боеприпасы, участвует в логистике, в конфликте на Украине принимают участие и наемники – граждане Чехии. Это свидетельствует о враждебной позиции данного государства по отношению к Российской Федерации.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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10 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Вчера, 20:47
    +5
    Атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали прекратить помощь киевскому режиму

    Молодцы хакеры! Работайте так и дальше, братья!
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 20:54
    +3
    57-й. Это же Орловская область! Точно наши!
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 21:02
    +3
    Как сказал бы один отрицательный персонаж в истории СССР: "Эти действия нужно усилить и углУбить". yes
  4. knn54
    knn54 Вчера, 21:04
    +2
    "Нет денег — нет оружия — нет киевского режима" .
  5. Юра Служеникин
    Юра Служеникин Вчера, 21:34
    0
    Так там денег нет, только цифры. А чехи себе ещё кредитов возмут. И мочей козла будут платить.
  6. Above_name
    Above_name Вчера, 22:38
    +2
    Несомненно рука кремля, Кляти москали.
  7. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 23:10
    0
    Может провокация?! Доказать то ничего нельзя, а так опять показать агрессию, тем более, что сейчас решается вопрос выделения денежков нацистам Украины.
    Вот если бы это было на постоянной основе, а не разовая акция, тогда
  8. Cypa
    Cypa Вчера, 23:19
    +1
    Правильное требование. Если сами чехи не понимают, пусть сидят без банковских услуг
  9. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Вчера, 23:28
    +1
    Чешские СМИ утверждают, что атаку банков страны осуществила хакерская группировка NoName057, которую они называют «пророссийской».

    Не то, чтобы это очень помогло, но всё же посильный вклад хакеров в победу над укронацизмом. В любом случае лучше, чем хейтить военное руководство на различных интернет форумах, упрекая его в бездарности, являясь при этом дилетантом в военном деле и противником сбора средств на нужды армии.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:11
    0
    Разве чешские банки напрямую помогают укронацистам?
    Разве эта помощь от них зависит?
    Нужно было потребовать то, в их компетенции, например, перевести хотя бы пару миллиардов на гумпомощь детям Донбасса.