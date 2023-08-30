Пять банков Чехии в среду столкнулись с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщает Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ).
По утверждению чешского агентства ЧТК, хакеры потребовали прекращения поддержки Украины со стороны Праги. В результате атаки хакеров оказалась недоступной служба интернет-банкинга.
Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna, как утверждает пресса, испытали значительные технические проблемы. Кроме того, хакеры атаковали сайт Пражской фондовой биржи. Чешские СМИ утверждают, что атаку банков страны осуществила хакерская группировка NoName057, которую они называют «пророссийской».
Сейчас Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) предоставляет подвергшимся атакам банкам всю возможную помощь в разрешении сложившейся ситуации, рассказывают в ведомстве. Там утверждают, что атаки якобы осуществлялись из-за рубежа, но прямо не говорят о том, что их могли проводить с территории Российской Федерации.
Напомним, что Чехия с самого начала специальной военной операции ВС РФ на Украине стала поддерживать киевский режим. Она отправляет оружие, боеприпасы, участвует в логистике, в конфликте на Украине принимают участие и наемники – граждане Чехии. Это свидетельствует о враждебной позиции данного государства по отношению к Российской Федерации.