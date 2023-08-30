Военное обозрение
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На Артемовском направлении ликвидированы сразу шесть украинских военных летчиков

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На Артемовском направлении ликвидированы сразу шесть украинских военных летчиков

Шесть украинских летчиков были уничтожены ВС РФ на Артемовском направлении. Это следует из заявления официального представителя 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Евгения Ракиты.


Как отметил офицер, вчера на Артемовском направлении погибли сразу шесть летчиков. Их смерть наступила вследствие выполнения боевого задания, подчеркнул Ракита. При каких именно обстоятельствах погибли военнослужащие в офицерских званиях, не сообщается. Они могли быть сбиты в процессе выполнения боевых задач. Противовоздушная оборона ВС РФ намного сильнее украинской, и это обстоятельство нельзя не учитывать, но командование ВСУ периодически отправляет экипажи вертолетов и самолетов на верную смерть.

На Артемовском направлении сейчас идут ожесточенные бои. ВСУ несколько снизили свою активность на флангах, но еще продолжают очень активно биться в районах Андреевки и Клещеевки. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, российские войска удерживают занимаемые позиции и стараются улучшить их при любом возможном случае.

Что касается украинской авиации, то ее перспективы в условиях контрнаступления не очень хороши, и это признают даже западные эксперты. Например, американский военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что в случае передачи ВСУ самолетов-истребителей американского производства F-16, летчики украинской авиации просто погибнут, так как самолеты почти сразу будут уничтожены мощной российской противовоздушной обороной.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Igor Bubin
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39 комментариев
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  1. Aken
    Aken Вчера, 20:51
    -37
    Мутная какая-то новость. Конашенкой отдаёт. Откуда дровишки? А был ли мальчик?
    1. isv000
      isv000 Вчера, 20:54
      +16
      Цитата: Aken
      Мутная какая-то новость. Конашенкой отдаёт. Откуда дровишки? А был ли мальчик?

      yes Был. Целых шестеро! Было...
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Вчера, 20:55
      +16
      Ну так слушайте новости от Подоляка или от Арестовича... Вас надеюсь никто не заставляет Конашенко слушать,..???
      Нас на Ютубе победили раз уж двести…
      Нас в Инстаграме разгромили триста раз…
      А из Фейсбука стало нам известно,
      Капитуляцию сегодня ждут от нас,
      И контрибуцию хотя бы в виде Крыма,
      Ну и в довесок Краснодарский Край -
      Мол, «Рашку» Украина победила
      И ты об этом «ватник» твердо знай!!!
      Хочу тебе сказать я - Украина,
      Должна же ты когда-нибудь понять,
      Стране лгунов украинских, кретинов
      Лечиться нужно, а не воевать…
      Так что кончай скорей сопротивляться,
      На коечку больничную ложись…
      И сразу после деНацификации
      Начнется у тебя другая жизнь!!!
      1. John Davis
        John Davis Сегодня, 00:34
        -1
        В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шёл Творец Вселенной, Остановившись, он изрек: «Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных, Я есть твой Бог. Я всё могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой нуждою ты тесним?» И человек сказал: «Я — русский», И Бог заплакал вместе с ним. smile
    3. alexoff
      alexoff Вчера, 20:59
      +2
      Новость от украинских официальных лиц, сами себе втраты выдумывать начали?
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 21:00
      -6
      Не сколько мутная, сколько водянистая. По делу одно предложение, а остальная заметка вода воды, лишь бы текст нагнать...
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:34
      +4
      Коношенков сводки пишет, ещё и для ВСУ?Или Ракита в штате МО РФ?
    6. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 21:46
      -5
      Я тоже обратил внимание - утром шесть катеров, вечером шесть летчиков... Какая-то магия цифр, осталось дождаться новости о шести подбитых Леопардах...
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 21:49
        +1
        Так пять катеров, сначала 4, потом еще один.
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Вчера, 22:23
          +1
          Нет! Утром сообщили о четырех катерах, потом сказали что СУ-24 грохнул еще одного, а к вечеру рассказали правду про СУ-30, который действительно потопил один катер. Так что на словах было шесть!
          судя по моим минусам, не все хотят верить в правду)))
          1. AnAAsd
            AnAAsd Вчера, 23:47
            -1
            Вот не верите а он сказал - все назначенные цели поражены feel
          2. Escariot
            Escariot Сегодня, 01:02
            0
            Цитата: Михаил-Иванов
            Нет! Утром сообщили о четырех катерах, потом сказали что СУ-24 грохнул еще одного, а к вечеру рассказали правду про СУ-30, который действительно потопил один катер. Так что на словах было шесть!
            судя по моим минусам, не все хотят верить в правду)))

            Да сейчас такое время, что на слово не верят ни кому. Благо видеофиксации хоть отбавляй.
      2. guest
        guest Вчера, 23:24
        +1
        Цитата: Михаил-Иванов
        утром шесть катеров, вечером шесть летчиков... Какая-то магия цифр, осталось дождаться новости о шести подбитых Леопардах...

        Ну и будут 3 шестёрки. am laughing
    7. knn54
      knn54 Вчера, 21:55
      +2
      Заинтриговало-бригада явно потеряла 6 пилотов.Это пара вертолетов или три самолета.
      О сбитых вчера машинах в российских СМИ вроде не сообщалось.
      Все таки интересно-что РЕАЛЬНО случилось
      Верить "Суспильне Полтава" последнее дело.Пару месяцев назад они уже сообщали о котле,в котором оказались более 50000 российских военнослужащих И успешном продвижении ВСУ в сторону Ростова или даже Кубани
      1. Сид2014
        Сид2014 Вчера, 23:38
        -2
        А как на счёт 450 сбитых украинских самолётов. Верить или всё таки нет???
    8. 30 вис
      30 вис Вчера, 22:10
      +2
      Цитата: Aken
      Мутная какая-то новость. Конашенкой отдаёт. Откуда дровишки? А был ли мальчик?

      мальчик ещё жив Вава Зелинский ... А эти хлопци вже подохли ..
    9. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Вчера, 23:56
      +1
      Нашему МО присуща манера сухо и шаблонно отчитываться о ходе боевых действий и победах, из-за чего появляется эффект привыкания, и мы не обращаем особого внимания на успехи. Но в то же время болезненно реагируем на уколы противника, пусть даже мелкие, но красочно описанные и широко тиражируемые агентами ЦИПСО.
      А "откуда дровишки", хорошо известно непосредственным участникам событий. Если вы не желаете к ним присоединиться, то постарайтесь хотя бы не проигрывать свою "войну" в информационном поле. Если вы, конечно, на стороне России.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:51
    +9
    Земля им стекловатой. Молодцы,наши ребята.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 20:56
      +6
      Цитата: Андрей Николаевич
      Земля им стекловатой. Молодцы,наши ребята.

      Бандера открыл набор в авиазвено?
    2. John Davis
      John Davis Сегодня, 00:36
      -2
      Скоро все ваши ребята будут удобрять плодородную украинскую землю! am
  3. isv000
    isv000 Вчера, 20:52
    +3
    При каких именно обстоятельствах погибли военнослужащие в офицерских званиях, не сообщается.

    Отказались лететь на верную смерть и нашли её тут же, не отходя от кассы, как говориться...
  4. Stoned Alone
    Stoned Alone Вчера, 20:54
    +4
    почему без этой картинки новость , можно было вставить
  5. Бензорез
    Бензорез Вчера, 20:55
    -20
    "На Артемовском направлении погибли сразу шесть украинских военных летчиков"
    Зачем они так поступили?
    И, вишня на торте- а, на чём они летают, и откуда берутся? Собственно говоря, посещает вопрос.
    Ведь всё и вся- уничтожено в начале СВО. Затем, ещё раз уничтожено. Потом опять- перемолото в жерновах операции.
    Об зтом докладывал енерал по телевидению и радиовещанию.
    1. Комментарий был удален.
    2. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 21:18
      +2
      енерал
      Сегодня про шестерых лётчиков ничего не говорил, не врите.Они видимо самоубились.
      1. Наган
        Наган Вчера, 22:05
        +2
        Цитата: Сергей3
        енерал
        Сегодня про шестерых лётчиков ничего не говорил, не врите.Они видимо самоубились.
        об ПВО
      2. Бензорез
        Бензорез Вчера, 22:13
        +1
        Я- сообщал за высказывания енералов- не сегодняшней свежести.
        Сегодня милый друг у меня была работа ПВО полчаса назад по сбитию негараздов летящих над морем. Судя по дыму. Сбито два. Как я понимаю. Дальше- доживём увидим. hi
        Походу- ночь весёлая обещает быть.
    3. Бензорез
      Бензорез Вчера, 22:05
      +2
      Особенно не жалко- в свете последнего обстрела . Произошедшего минут десять назад.
      Прекрасно работает ПВО.
      Странно. Обычно они после полуночи занимаются мероприятиями...
      1. samarin1969
        samarin1969 Вчера, 22:12
        +3
        Окна здорово тряхануло...Аксёнов заявил, что сбили крылатую ракету....если об этом.
    4. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 22:33
      +3
      Цитата: Бензорез
      Ведь всё и вся- уничтожено в начале СВО. Затем, ещё раз уничтожено.

      Интересно, сколько раз нужно напоминать любителям задавать вопросы, что на Украину свозятся остатки всего вооружения, сделанного в советское время?
    5. Сид2014
      Сид2014 Вчера, 23:40
      -1
      Не понятно почему минусы? Ведь генерал по ТВ говорит ПРАВДУ!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:57
    +1
    С поражением РЛС Бук М3 ( если почитать её характеристики,она действительно хороша),понятно что наши пытаются увеличить зону контроля тыловых районов ВСУ.Последний вариант Бука отлично работает не только по воздушным целям.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 21:32
    0
    Что касается украинской авиации, то ее перспективы в условиях контрнаступления не очень хороши, и это признают даже западные эксперты. Например, американский военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что в случае передачи ВСУ самолетов-истребителей американского производства F-16, летчики украинской авиации просто погибнут, так как самолеты почти сразу будут уничтожены мощной российской противовоздушной обороной.
    Интересно девки пляшут !(По 4 штуки в ряд !...) Почему-то, все украинские самолёты и вертолёты до сих пор (с24.02.2022г....) не "уничтожились" ;а F-16 "почти сразу" уничтожатся ! В чем разница ?
  8. Владимир М
    Владимир М Вчера, 21:42
    +3
    Согласитесь, в современных условиях что бы сесть в вертолет (самолёт) ВСУ для выполнения боевой задачи, надо быть очень смелым человеком. Если у летчиков Армии России есть шансы остаться в живых, то у ВСУ их просто нет.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 21:42
    +1
    Не удивлен.Уже была информация о курсантах ВВС ВСУ отправившихся воевать в окопы как пехота.Возможно и эти 6 "летунов"из этой серии.Самолетов на всех не хватило.
    1. helilelik
      helilelik Вчера, 22:08
      +4
      Два экипажа вертолетов. Четыре летчика и два борттехника.
  10. Валерий-010
    Валерий-010 Вчера, 21:46
    0
    Не понял. Они же все на учениях в Америке?
  11. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 22:10
    +4
    6 пилотов , 6- самолетов, 3- Спарки или 2 Ми8?
    P.S. Нашел в другом источнике, сбили 2 вертолета МИ-8, Наше МО не сообщали о сбитых вертолетов.
  12. Cypa
    Cypa Вчера, 22:31
    +1
    а про сбитые самолеты или вертолеты ничего не слышно. странно это
  13. guest
    guest Вчера, 23:21
    0
    На Артемовском направлении ликвидированы сразу шесть украинских военных летчиков

    Ну будет теперь шестёрка Бандеры. laughing lol
  14. nordscout
    nordscout Вчера, 23:26
    0
    Странный "мутняк" напечатан (перепечатан) редакцией уважаемого ВО. Странное изложение темы гибели украинских пилотов представителем ВСУ... Про участие в боестолкновениях в небесах - ни слова. Возможных вариантов - три. Первый - попали под арт - рекетно - аваиционную "раздачу"... Второй - отказались от вылета "в один конец".... Третий - слетали к "братьям - панам" в Жешув (Польша) и подцепили там "болезнь легионеров" (легионеллез), с летальным концом в 80% случаев (там она, сейчас, в самом "разгаре")....Возможен и четвёртый вариант - заблаговременная идеологическая подготовка собственного населения к возможному варианту использования пилотов - наёмников в боевых авиационных операциях, из-за боевых потерь летно - технического состава, или попытка оправдаться перед ВСУ и народом Укрорейха, в отсутствии авиационного прикрытия наземных операций из - за катастрофической убыли авиационной техники и пилотов....