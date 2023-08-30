На Артемовском направлении ликвидированы сразу шесть украинских военных летчиков

Шесть украинских летчиков были уничтожены ВС РФ на Артемовском направлении. Это следует из заявления официального представителя 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Евгения Ракиты.
Как отметил офицер, вчера на Артемовском направлении погибли сразу шесть летчиков. Их смерть наступила вследствие выполнения боевого задания, подчеркнул Ракита. При каких именно обстоятельствах погибли военнослужащие в офицерских званиях, не сообщается. Они могли быть сбиты в процессе выполнения боевых задач. Противовоздушная оборона ВС РФ намного сильнее украинской, и это обстоятельство нельзя не учитывать, но командование ВСУ периодически отправляет экипажи вертолетов и самолетов на верную смерть.
На Артемовском направлении сейчас идут ожесточенные бои. ВСУ несколько снизили свою активность на флангах, но еще продолжают очень активно биться в районах Андреевки и Клещеевки. Как ранее заявлял временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, российские войска удерживают занимаемые позиции и стараются улучшить их при любом возможном случае.
Что касается украинской авиации, то ее перспективы в условиях контрнаступления не очень хороши, и это признают даже западные эксперты. Например, американский военный аналитик Скотт Риттер заявлял, что в случае передачи ВСУ самолетов-истребителей американского производства F-16, летчики украинской авиации просто погибнут, так как самолеты почти сразу будут уничтожены мощной российской противовоздушной обороной.