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Американская разведка опубликовала информацию о якобы продолжающихся активных переговорах России и КНДР по «оружейной сделке»

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Американская разведка опубликовала информацию о якобы продолжающихся активных переговорах России и КНДР по «оружейной сделке»

Россия якобы продолжает вести с КНДР переговоры по т.н. «оружейной сделке». Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованные данные американской разведки.


По мнению американских спецслужб, Россия рассчитывает приобрести у Северной Кореи большое количество различных боеприпасов, прежде всего для артиллерийских орудий. Хотя Пхеньян это отрицает, власти США убеждены, что «сделка» имеет место быть.

Американская администрация уже заявила о своей обеспокоенности происходящим. По мнению представителей Вашингтона, сделка обсуждалась еще во время поездки министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Северную Корею. Затем якобы в КНДР побывала еще одна делегация военных чиновников, которая обсуждала «ядерное вооружение», как утверждают американские спецслужбы.

Кроме того, по мнению американской стороны, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направляли друг другу письма о расширении сотрудничества двух государств.

С другой стороны, а какие сейчас у Москвы или Пхеньяна должны быть преграды для развития сотрудничества и почему стороны должны вдруг слушать США в вопросах своих двухсторонних отношений? Ответа на эти вопросы американские спецслужбы и политические деятели не дают, но требуют от КНДР прекращения «переговоров», угрожая ввести санкции против любых задействованных в них предприятий.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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35 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Вчера, 21:05
    +7
    Ну и что здесь необычного... Америка ведет переговоры с Тайванем, а Россия с Китаем... И дальше что...???
    Войну нам объявите или очередные санкции наложите...???
    Изолировать нас не возможно –
    Изоленты не хватит у вас...
    Так что лучше бы вам осторожно,
    Обращаться с Россией сейчас...
    Злить её откровенно не надо,
    Да и НАТО не нужно пугать,
    Потому что хваленое НАТО
    Не умеет всерьёз воевать...
    Да и санкции вам не помогут,
    А скорее самим навредят...
    Отползайте от нас понемногу,
    Берегите хвалёный свой зад!!!
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 21:07
    +8
    Звёздно-полосатым утыркам все кажется, что они являются единственным поводом для общения соседей.
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Вчера, 23:05
      +1
      Североамериканским оленям в бошку не заходила мысль,что подгонять БК издалека дорога с двухсторонним движением,либо сами реально олени,либо оппонентов такими считают....
  3. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:10
    -7
    "По мнению американских спецслужб, Россия рассчитывает приобрести у Северной Кореи большое количество различных боеприпасов, прежде всего для артиллерийских орудий. Хотя Пхеньян это отрицает, власти США убеждены, что «сделка» имеет место быть."
    Вот и Корея пригодилась однако. А, ведь там какой режим сидит? Кто скажет мне?..
    1. 30 вис
      30 вис Вчера, 22:12
      +4
      Цитата: Бензорез
      . А, ведь там какой режим сидит? Кто скажет мне?..

      «Враг моего врага — мой друг»
    2. KCA
      KCA Вчера, 22:26
      +2
      В России, почему-то, работают боеприпасы 50-60-70 годов, видимо, соблюдали условия хранения, а и плявать, нас рать, это про снаряды и бомбы, ракетам надо регламент провести
    3. Ныробский
      Ныробский Вчера, 22:28
      +8
      Цитата: Бензорез
      Вот и Корея пригодилась однако. А, ведь там какой режим сидит? Кто скажет мне?..

      Какой бы ни сидел, главное что бы не свинобандеровский.
      И вообще с чего это вдруг матрасы решили так, что корейцы нам что то будут поставлять? Может быть это мы корейцам чего нибудь поставим, для того, что бы им было удобнее матрасных шестёрок в своём регионе кошмарить.
      А вообще, если американцы суетятся и попукивают, стало быть какая то неконтролируемая ими движуха в этом направлении присутствует и мы всё делаем правильно.
  4. gmss
    gmss Вчера, 21:12
    +9
    не совсем по тексту...
    на приложенном изображении - дед слева - по строевой имеет оценку "отлично"
    плечо - параллельно горизонту, ладонь - четкое продолжение руки.
    одним словом - красавчик, всё как учили в юности good
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:16
      +4
      Цитата: gmss
      не совсем по тексту...
      на приложенном изображении - дед слева - по строевой имеет оценку "отлично"
      плечо - параллельно горизонту, ладонь - четкое продолжение руки.
      одним словом - красавчик, всё как учили в юности good

      Кужугетычу дали китель не по размеру, мешком висит...
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 21:29
        +2
        Цитата: isv000
        Кужугетычу дали китель не по размеру, мешком висит...

        Похудел просто малость.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 21:37
        +1
        Цитата: isv000
        мешком висит...

        Дык, это бронепластины очень толстые в китель вложили ! А чё делать ? Путин приказал ! soldier
    2. TRex
      TRex Вчера, 21:20
      +8
      А персонаж справа только в кино видел... Я искренне не понимаю - как можно с умным видом разглядывать карту боевых действий не имея понятия о тактике, стратегии и оперативном искусстве.
      Даже имея высшее училище за плечами и 25-летний опыт военной службы, я бы не рискнул, с дипломом сапера, полезть командовать непрофильным подразделением...
      Чудны дела твои, Господи...
      Или они все гении и вундеркинды, эти министры, командующие или губернаторы-сенаторы, выходцы из комсомольских вожаков, партийных функционеров, охранников любимого босса...?
      1. topol717
        topol717 Вчера, 22:01
        +4
        Цитата: TRex
        Я искренне не понимаю - как можно с умным видом разглядывать карту боевых действий не имея понятия о тактике, стратегии и оперативном искусстве.

        Т.е. вы предлагаете разглядывать карту с глупым видом?
        Главный тренер футбольной команды, не обязательно должен быть хорошим футболистом. Но обязан быть хорошим организатором. Сталин тоже не имел спец. образования, но карту боевых действий постоянно рассматривал.
        Еще раз, его задача набрать правильных людей и обеспечить их всем необходимым.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:31
    +2
    Ну будут красить корейцы снаряды в соответствии с нормами МО РФ,ящики с маркировкой мы будем им поставлять (б/у)и как они докажут что это корейский снаряд упал га голову американскому наёмнику,Или США очередную красную линию рисуют ,как с Иранскими " Шахедами"? Красная линия одна старт - МБР,их обратно не вернуть.
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 22:58
      +3
      КНДР не будет ничего закрашивать. Плевать, если кто-то что-то заметит.
  6. itarnmag
    itarnmag Вчера, 21:38
    +7
    А почему-бы и нет? Если можно купить что-то полезное, надо покупать
  7. RealPilot
    RealPilot Вчера, 21:39
    +2
    Цитата: isv000
    Цитата: gmss
    не совсем по тексту...
    на приложенном изображении - дед слева - по строевой имеет оценку "отлично"
    плечо - параллельно горизонту, ладонь - четкое продолжение руки.
    одним словом - красавчик, всё как учили в юности good

    Кужугетычу дали китель не по размеру, мешком висит...
    А может, он от нервов немного похудел? Все в мирное время такие красивые, холеные... А как война - так не до жиру!
    П.с.: совсем не в минус корейскому министру. Марку держит, отличник социалистического труда и обороны! soldier
  8. orlandoche
    orlandoche Вчера, 21:40
    +2
    Цитата: Lev_Russia
    Ну и что здесь необычного... Америка ведет переговоры с Тайванем, а Россия с Китаем

    В данном случае про Северную Корею статья.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 21:42
    0
    Ни разу не сомневаюсь, что она состоится. И это будет нам большое подспорье! Столько снарядов сколько есть у Кима, столько нет ни кого. А вместе мы напроизводим еще больше. Когда это станет реальностью, в Европе точно призадумаются. Да и не только в Европе...
    1. topol717
      topol717 Вчера, 22:08
      +3
      Дополню, что это обоюдовыгодное сотрудничество. Мы очень многое можем купить в Сев. Корее. И это надо делать.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:14
        0
        Тут статья была хорошая о вооружениях, которые есть у Северной Кореи. Так вот, у них есть РСЗО дальнобойнее наших и превосходящие американские! Эти установки могут работать по площадям, что сейчас крайне актуально в районе Работино...
        1. Normann
          Normann Вчера, 23:45
          +1
          Эти установки могут работать по площадям

          Да неужели, а наши как-то по другому работают?
          РСЗО дальнобойнее наших и превосходящие американские

          Это еще какие такие?
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 00:27
            0
            Аналоги Хаймарс и МЛРС, но с большим функционалом
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 21:50
    -3
    А вот еще кое-что интересное из западных СМИ
    Евгений Пригожин жив и здоров. На самом деле его двойник погиб в результате нападения самолета. Теперь бывший босс Вагнера хочет отомстить Путину. Об этом говорит российский политолог Д. Валерий Соловей, который также часто анализирует украинскую войну для западных СМИ.

    И, честно говоря, какое дело США до того, если Россия получит боеприпасы из Северной Кореи?
    Точно, ничего!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:57
    +3
    Фотограф ,который сделает фото этих трибун до того ,когда там будут люди получит кучу премий.А если кто то выложит видео когда там начинают располагаться люди получит " Оскара".Без обид.Смотрите видео ,как позавчера в однорядном ряду адмирал попытался отдать воинскую честь - Обожаемому Ким Чен Ыну.А если бы он был упал и завалил весь ряд?Просто за ним было пусто.
  12. topol717
    topol717 Вчера, 22:03
    +8
    Американская администрация уже заявила о своей обеспокоенности происходящим.

    А какое их собачье дело, кто у кого и что покупает?
    Они вон Украине раздают и продают сколько всего?
  13. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 22:11
    +1
    Скорее всего будет как с Ираном - попробуем посотрудничать, а потом агенты влияния всё испортят и оставят нас "у разбитого корыта"
  14. Arzoo
    Arzoo Вчера, 23:01
    +2
    Затем якобы в КНДР побывала еще одна делегация военных чиновников, которая обсуждала «ядерное вооружение», как утверждают американские спецслужбы.
    Так с ядерным статусом КНДР придется смирится. Это реальность. И если кто-то не хочет это признавать, КНДР забьет им этот ядерный статус под нос.
  15. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Вчера, 23:15
    +1
    . Чё собаки американский, страшно!!! Значит им можно давать оружия, кассетные снаряды, советников ... Это нормально? А вот другим создавать коалиции никак?

    Я бы вообще собрал все страны мира на которых они нападали и создал бы военный союз для усмирения западных друзей.
    1. guest
      guest Вчера, 23:41
      0
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      создал бы военный союз для усмирения западных друзей.

      Очень хорошая идея, но что касается упомянутых "друзей" некоторые в нашей элите их всерьёз такими считают.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 00:06
      0
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      . Чё собаки американский, страшно!!! Значит им можно давать оружия, кассетные снаряды, советников ... Это нормально? А вот другим создавать коалиции никак?

      Я бы вообще собрал все страны мира на которых они нападали и создал бы военный союз для усмирения западных друзей.

      начни с японцев am
  16. Военмех
    Военмех Вчера, 23:39
    +1
    Надеюсь, что данная информация не фэйк, в принципе, мы уже давно должны были сотрудничать с Северной Кореей по этому вопросу. Да, и необходимо отменить санкции со стороны России против Северной Кореи. Это же позор, что санкции до сих пор не отменены!
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 23:44
    0
    А их какое свинячье дело? Пусть своим наркофюрером командуют.
  18. Escariot
    Escariot Сегодня, 00:08
    0
    Единственное чего мы добьемся в случае поставок оружия из КНДР - это прямые поставки вооружений из Республики Корея для ВСУ. Возможно и Японию подтянут по этой оказии. Такая себе перспектива.
  19. Cypa
    Cypa Сегодня, 00:24
    0
    Правильно. Надо и дальше дружить с КНДР