Американская разведка опубликовала информацию о якобы продолжающихся активных переговорах России и КНДР по «оружейной сделке»

Россия якобы продолжает вести с КНДР переговоры по т.н. «оружейной сделке». Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованные данные американской разведки.
По мнению американских спецслужб, Россия рассчитывает приобрести у Северной Кореи большое количество различных боеприпасов, прежде всего для артиллерийских орудий. Хотя Пхеньян это отрицает, власти США убеждены, что «сделка» имеет место быть.
Американская администрация уже заявила о своей обеспокоенности происходящим. По мнению представителей Вашингтона, сделка обсуждалась еще во время поездки министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Северную Корею. Затем якобы в КНДР побывала еще одна делегация военных чиновников, которая обсуждала «ядерное вооружение», как утверждают американские спецслужбы.
Кроме того, по мнению американской стороны, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направляли друг другу письма о расширении сотрудничества двух государств.
С другой стороны, а какие сейчас у Москвы или Пхеньяна должны быть преграды для развития сотрудничества и почему стороны должны вдруг слушать США в вопросах своих двухсторонних отношений? Ответа на эти вопросы американские спецслужбы и политические деятели не дают, но требуют от КНДР прекращения «переговоров», угрожая ввести санкции против любых задействованных в них предприятий.