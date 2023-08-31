Военное обозрение
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Инициатива Replicator: массовые и эффективные беспилотные системы для армии США

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Инициатива Replicator: массовые и эффективные беспилотные системы для армии США
MQ-9C - один из современных БПЛА разработки США. Фото General Atomics



Вооруженные силы США готовятся к полноценному противостоянию с Китаем, и в связи с этим в Пентагоне разрабатывают и предлагают новые стратегии и концепции развития. На днях впервые рассказали о новой инициативе Replicator, реализация которой, как предполагается, поможет нивелировать количественные показатели и преимущества китайской армии.

«Неотложность инноваций»


На днях в Вашингтоне прошла очередная конференция «Emerging Technologies for Defense» («Новые технологии для обороны»), организованная Национальной ассоциацией военной промышленности. В ходе этого мероприятия прозвучали разные доклады о состоянии и перспективах отрасли и ряда направлений. Наибольший интерес представляет выступление заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс под заголовком «The Urgency to Innovate» («Неотложность инноваций»).

В своем докладе замминистра напомнила, что Пентагон стремится разрабатывать и внедрять различные инновации в области обороны. При этом она не забыла рассказать об «уникальных преимуществах США»: их мировом первенстве, тяге к изобретательству и свободах для инноваторов. В то же время, К. Хикс отметила наличие разнообразных трудностей и проблем, в т.ч. на уровне обсуждения новых решений и предложений.


Проектный облик "опционально пилотируемой" БМП OMFV от General Dynamics Land Systems

В качестве одного из главных геополитических соперников США сейчас рассматривают КНР, и Пентагон готовится к противостоянию с ее Народно-освободительной армией. По словам К. Хикс, сейчас прорабатываются различные концепции и идеи, за счет которых армия США сможет получить преимущества перед потенциальным противником. Замминистра перечислила некоторые из них, уже известные специалистам и публике.

Кроме того, К. Хикс впервые рассказала о перспективной инициативе под обозначением Replicator. В Пентагоне признают численное преимущество НОАК, но считают, что речь идет о «пушечном мясе». В США так не воюют, и потому китайское преимущество предлагается нивелировать не за счет простого численного паритета. Предлагаются новые идеи, затрагивающие вопросы количества и качества.

Предлагается уделить дополнительное внимание беспилотным / безэкипажным технологиям. Развитие существующих образцов и создание новых приведет к усилению армии и увеличению численности доступных средств. Они позволят решать актуальные и ожидаемые задач, а также снизят риски для личного состава.


БПЛА Boeing Loyal Wingman на летных испытаниях. Фото Boeing

Средства и подходы


Замминистра не стала раскрывать все особенности стратегии Replicator, но упомянула ее ключевые особенности. Раскрыты примерные принципы создания новых образцов и систем, указаны сферы их возможного применения и желаемые результаты внедрения. Вполне возможно, что прочие подробности пока не раскрываются не только по соображениям секретности, но и из-за того, что инициатива находится на самых ранних стадиях и пока не отличается глубокой проработкой.

В целом концепция «Репликатор» предусматривает создание и развитие беспилотных и безэкипажных систем разных классов. Требуются разнообразные летательные аппараты, надводные и подводные суда, а также наземные платформы. Они должны разнообразное оснащение и/или вооружение для решения всех основных задач разных родов войск – от наблюдения и разведки до применения штатного вооружения.

Уже составляется график работ. Так, в течение следующих 18-24 месяцев Пентагон планирует разработать и вывести на испытания беспилотные системы разных классов в количестве нескольких тысяч. Какие именно комплексы, существующие или разрабатываемые, войдут в это число, не сообщается.

Технические требования


Беспилотники всех классов для концепции Replicator должны быть эффективными, но при этом несложными и дешевыми. За счет простоты планируется обеспечить массовый выпуск. Именно крупносерийное производство и массовое внедрение должны нивелировать преимущества вероятного противника в численности техники и живой силы. По сути, на вражеское «пушечное мясо» планируется отвечать массами своего «железа».


БПЛА MQ-25 выполняет функции самолета-заправщика. Фото Минобороны США

Простота и дешевизна беспилотной техники не только позволит увеличить объемы производства, но и даст другие преимущества. В первую очередь, это сокращение расходов на перевооружение при достижении необходимой численности. Кроме того, сократятся требования к производственным площадкам. Выпускать нужную технику можно будет вблизи будущих мест базирования и применения. Например, возможна сборка изделий прямо «на тактическом уровне».

Для ускорения разработки и производства Пентагон планирует привлечь к проекту большое число коммерческих подрядчиков. Такой подход уже обеспечил быстрое развертывание массового производства БПЛА нескольких типов, и от него не будут отказываться.

В рамках «Репликатора» большое внимание получат технологии управления беспилотной техникой. Необходимо сохранить возможность работы под управлением человека, в т.ч. групповой, а также повысить степень автономности беспилотников. В ряде ситуаций участие оператора должно быть минимальным и сводиться к постановке задачи или выдаче разрешения на применение вооружений.

Обновленные планы


Таким образом, Пентагон понимает численное превосходство вероятного противника и собирается бороться с ним. Обеспечение простого паритета численности основных сил и средств считают невозможным, и по этой причине предлагается асимметричное решение. На многочисленные бронемашины, пехоту, самолеты и корабли противника предлагается ответить усилением своей армии беспилотными / безэкипажными комплексами.


Опытный катер LRUSV. Фото Минобороны США

Любопытно, что Replicator подается как совершенно новая концепция, выработанная в результате анализа последних событий и существующих военных угроз. Однако основные положения этой «инициативы» мало отличаются от более старых предложений Пентагона в целом и разных его структур. Идея развития беспилотных комплексов и их широкого внедрения в армии давно проработана и принята к исполнению, и результаты таких мероприятий хорошо известны.

В рамках «Репликатора» предлагается разработать и/или принять на вооружение безэкипажные комплексы разных классов, разрабатываемые разными организациями и структурами. В этом контексте следует учесть, что у США уже есть масса разнообразных проектов беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных судов и т.п. техники, вплоть до автономных ракетных комплексов. Это направление активно развивается, и создаются новые технологии, а также образцы на их основе.

Весьма вероятно, что новая концепция Replicator будет реализовываться именно за счет существующих проектов и разработок. При этом доля совершенно новых проектов будет сокращена до разумного предела, что снизит технические риски. Кроме того, использование готовых проектов позволит получить первые из желаемых результатов в течение заданных полутора-двух лет.

При всем этом, Пентагону и его подрядчикам придется заниматься не только самой беспилотной техникой, но и вспомогательными средствами. Так, для построения полноценной боеспособной группировки беспилотных средств необходимы соответствующие системы управления. Они должны контролировать всех участников группировки и направлять их на решение конкретных задач. Более того, придется налаживать взаимодействие роботизированных систем и обитаемых образцов техники, вводить их в контуры управления войсками и т.д.


Автономная пусковая установка NMESIS. Фото Минобороны США

Можно предполагать, что именно создание таких систем управления станет наиболее сложной задачей в рамках инициативы Replicator или иных подобных программ. Понадобятся самые новые и совершенные решения в области связи и управления, вплоть до искусственного интеллекта. При этом от успеха такого проекта зависит будущее всей необычной программы.

Задел на будущее


Таким образом, Пентагон всерьез готовится к противостоянию с Китаем. Проводится оценка возможностей вероятного противника и собственного потенциала с одновременным поиском сильных и слабых сторон. Американские специалисты уже понимают, какие преимущества НОАК имеет перед вооруженными силами США и как может ими распорядиться. Кроме того, ищут способы и пути нейтрализации чужих преимуществ и достижения выгодного положения.

Согласно последнему докладу замминистра обороны, количественный разрыв планируется сокращать за счет беспилотных / безэкипажных систем разного рода. Американская промышленность имеет большой опыт в этой сфере и может использовать его в ходе реализации новой «инициативы». Очевидно, что работы такого рода положительно повлияют на общий потенциал армии США. Однако следует ожидать, что Китай обратит внимание на американские разработки и будет принимать ответные меры – и дополнит свои количественные преимущества качественными.
Автор:
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:01
    0
    Имеют большой опыт, обязательно какие то преимущества и бла, бла, ба... строят планы!
    Планы планами, но может и... очередное, следующее, кто больше, кто дальше, кто выше... кто гегемонестее.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:37
    0
    Они думают Китай одной пехотой воюет чтоль? У них нет дронов и всего того же? Какое то странное у них видение будущего.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: Вадим С
      Они думают Китай одной пехотой воюет чтоль? У них нет дронов и всего того же? Какое то странное у них видение будущего.

      Знают что есть, но хотят чтобы у них было больше дронов и более высокотехнологичных чем у Китая.