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«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

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«Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17

JF-17 является основным истребителем ВВС Пакистана. На вооружении состоит 146 машин данного типа. Первые партии были закуплены в Китае, а последующие самолеты собирались на национальной производственной площадке. «Сердцем» машины является российский двигатель РД-93. Он и стал причиной проблем в авиации страны.


Большинство JF-17 сейчас стоят без дела из-за поломок двигателей или отсутствия обслуживания и запасных частей из Китая

- говорится в издании EurAsian Times без обнародования доказательств.

Как поясняется, пакистанские власти обращались по этому поводу к Китаю, который обязался обслуживать истребители, однако Пекин не смог решить эту проблему. В итоге Исламабад обдумывает возможность прямого сотрудничества с Москвой в части поставок необходимых для силовых установок запчастей.

В прессе отмечается, что на этом фоне ОДК «Климов» заявила о своей готовности поставлять необходимые детали. Однако «Рособоронэкспорт», через который должны проходить запчасти и услуги по ремонту, попал под санкции США.

По всей видимости, в Исламабаде опасаются введения вторичных санкций со стороны Вашингтона, если начнут напрямую сотрудничать с Россией, как считают индийские обозреватели. В итоге, по их мнению, проблему с истребителями решить не удается.

Особую «любовь» индийских СМИ к пакистанской теме объяснить легко, если не забывать о том, что эти ядерные державы давно находятся фактически в состоянии войны.

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11 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:42
    0
    А у "Климова" сейчас есть производственные и ресурсы для, выпуска продукции на сторону?!
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 07:46
      +3
      А у "Климова" сейчас есть производственные и ресурсы для, выпуска продукции на сторону?!
      Так ведь за деньги, причём немалые.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:53
        0
        Простите, за какие деньги?
        Индия и Китай не торгуют с нами за свою валюту.
        А рупия вооще - неконвертируемая валюта. (https://dzen.ru/a/ZO8swMbJOkHrGO_r)
        Дожили, даже рупия дороже рубля, а юань - десятка.
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 07:55
      0
      Там в кооперации десятки если не сотня заводов, Климов лишь головник, распределяющий ресурсы. Похоже к РОСОБОРОНЭКСПОРТУ надо добавлять фирмы - прокладки, либо разрешить Климову торговать напрямую.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:04
      +1
      Работать за валюту - предположу что производственные мощности сразу найдутся... А госзаказ сможет подождать...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:46
    +1
    «Пакистанские истребители стоят без дела»: в индийской прессе заявляют о якобы поломках российских двигателей у JF-17
    angry "а ты не радуйся, змея, скоро выпустят меня" (Высоцкий) recourse Вилами на воде писано, да и " был ли мальчик?" Может китайцы накосячили. Двигатель - это еще и куча внешних коммуникаций и связей с другими системами самолета. recourse Двигатели в китайских самолетах работают... fool
  3. Sadok
    Sadok Сегодня, 07:46
    +3
    пусть на Южмаше заказывают

    Текст Вашего комментария слишком короткий
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:47
    +1
    Пакистан поставляет оружие и боеприпасы Украине, а наши бегут скорее ему помочь двигатели отремонтировать. Кто там у нас в руководстве такой умный? Из-за копеечной прибыли трясутся, а нас Пакистан через колена бросает. Идиоты!
  5. Тима
    Тима Сегодня, 07:49
    0
    А вот здесь нужно подумать нашим с поставками, Пакистан поставляет вооружение Украине!
  6. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:14
    +2
    Судя по всему, Китай ставил эти двигатели на экспортные самолёты без разрешения РФ. Учитывая проводимую китаем политику по отношению к РФ и совершенное его нежелание поддержки России ни в военном, ни в экономическом плане, то такого "союзника" даже врагу не пожелаешь. Кстати, Китай возобновил масштабную закупку угля у Австралии, когда углём с большими скидками завалены все порты Дальнего востока РФ.
    Судя по всему, при любых переговорах чиновников РФ с чиновниками Китая ставятся куча неприемлемых условий о сдаче позиций во всех областях, в том числе в территориальном вопросе. Лидер улыбается и делает вид надёжного союзника, а как дело доходит до мелких чиновников, там всё и всплывает!
    1. Комментарий был удален.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Сергей3
      Судя по всему, Китай ставил эти двигатели на экспортные самолёты без разрешения РФ.

      С 2014 года действует контракт на 100 двигателей с опционом еще на 400. РД-93 ни в каком виде у нас не применяется. Когда начнут применять у нас не известно, но без Китая конкретно этот мотор умер бы еще на этапе испытаний и опытных образцов.