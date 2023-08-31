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«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

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«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

Российская ракета «Хризантема» является одним из наиболее мощных противотанковых средств. При этом ведутся работы для улучшения ее убойной мощи.


Как сообщают испанские журналисты, побывавшие на выставке «Армия-2023», Россия впервые продемонстрировала публике новые модификации ПТУР 9М123 «Хризантема», которые могут использоваться как с наземных ПТРК, так и с вертолета.

Новая ракета 9М123М, названная производителем «разрушителем брони», способна пробивать сталь толщиной 1,1 метра (по данным «Рособоронэкспорта» - 1,2 м). Многим современным изделиям ей нечего противопоставить. Благодаря своим характеристикам она могла бы стать наиболее оптимальной для России ПТУР

- дается оценка в издании Defensa.



Указывается, что 9М123М может применяться как с переносных комплексов, так и с мобильных платформ, например, с СПТРК «Хризантема-С».

Другой модификацией стала ракета 9М123МФ, характеристики которой производителем раскрыты не были. Тем не менее было заявлено, что она предназначена для поражения атакующих боевых порядков и укрепленных позиций. Как поясняется в издании, данная ПТУР может являться версией, специально адаптированной для ударных вертолетов, таких как Ми-28НЭ.
Использованы фотографии:
Defensa
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:08
    +3
    Да в общем то, средства противодействия тяжело бронированной техники достигли такой мощи, что... а что?
    Давно уже стало понятно, что не в одной броне сила! Это только дополнительная помощь умелым, хорошо подготовленными экипажа, на поле боя в процессе выполнения боевой задачи.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 06:23
      0

      rocket757 (Виктор)
      Сегодня, 06:08
      НОВЫЙ
      +1
      Да в общем то, средства противодействия тяжело бронированной техники достигли такой мощи, что... а что?
      Давно уже стало понятно, что не в одной броне сила! Это только дополнительная помощь умелым, хорошо подготовленными экипажа, на поле боя в процессе выполнения боевой задачи.
      Совершенно согласна с Вами. Вот пример наших Героев-бойцов, которые размели колону бронетехники, в том числе и два танка.
      Механика ранило, танк подбит, но героев не остановить: вся правда о подвиге танка «Алеша», остановившего прорыв восьми бронемашин ВСУ
      Бой, за который министр обороны Сергей Шойгу представил танкистов к званиям Героя России длился сорок минут

      Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27538.5/4804591/
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:46
        -1
        Экипаж танка "Алеша" стал легендарным и войдет в историю этой войны. Одно дело закопаться в землю по башню и бить по колонне немцев, как сделал экипаж танка КВ-1 Колобанова, уничтожив 22 единицы бронетехники. Немецкие снаряды попросту не могли пробить броню башни КВ-1, на которой насчитали более 100 попаданий.
        Но "Алеша" рванул в атаку на совершенно открытой местности, где мог сходу получить парочку "Джавелинов"... Что это было - безумство храбрых? Или тупизна атакующих укров, не имевших достаточно противотанковых средств, тех же "Джавелинов" с собой? Как бы то ни было, подвиг состоялся и это самое главное! А когда видишь национальный состав экипажа "Алеши", то в который раз понимаешь, в какой уникальной стране мы живём.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    +2
    Новая ракета 9М123М, названная производителем «разрушителем брони», способна пробивать сталь толщиной 1,1 метра (по данным «Рособоронэкспорта» - 1,2 м).
    драную кошку, "леопёрда", четыре раза по бортам туда-сюда может! Как швейной машинкой! good laughing
  3. Setavr
    Setavr Сегодня, 06:19
    +6
    ...9М123М может применяться как с переносных комплексов, так и с...

    У кого есть какая-нибудь инфа по переносному варианту. Первый раз такое слышу. Одна ракета 9М123 - под 60 кг весит без ТПК. Как такое таскать? Или журналюгам лишь бы накалякать.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 06:31
      +1
      В данном случае, под наземным исполнением подразумеваются какие либо механизированные платформы, а не то что его будет таскать за собой пехота.
    2. usr01
      usr01 Сегодня, 06:46
      +2
      Цитата: Setavr
      под 60 кг весит без ТПК. Как такое таскать? Или журналюгам лишь бы накалякать.

      Вот журналюг и заставить таскать! laughing Для просветления мозгов! wink
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 06:22
    +1
    Интересно наблюдать подходы в развитии противотанковых средств. Наши решили идти в лоб и не мудрить как США с "Джавелинами". Остается понять, что в нашей "Хризантеме" особенного кроме более мощной начинки. Если бы просто увеличили вес ВВ, то назвать это технологическим прорывом трудно. Но "Хризантему" сделали сверхзвуковой, всепогодной и с двумя независимыми каналами управления. Дальность поражения в 5-6 км, делает это оружие лучшим в мире в своей категории. Жаль только, что уже который год мы видим и слышим про "Хризантему" только на выставках и никак не дождемся её в войсках. Понимаю, что идет доводка ракеты на полигонах, но мы же помним, как в ВОВ такую доводку делали на фронтовой практике. А если этого не делают с "Хризантемой", то хотелось бы понять, на чем застряли... smile
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 06:41
      0
      Я думаю, что все посетители сайта присоединятся к Вашим желаниям.
      В том числе и засланные казачки.
      Поэтому свои секреты изделие будет отдавать по чуть чуть.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:30
      -1
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Жаль только, что уже который год мы видим и слышим про "Хризантему" только на выставках и никак не дождемся её в войсках.

      "Хризантема" в российской армии имеется,но в количестве ,которое посчитало нужным МО РФ ! О ракете 9М123М известно уже не первый год ;т.к. первые сообщения об этой ракете появились далеко не в этом году ! По современным понятиям ,ракета относится к поколению 2+ ... ;то есть .является морально устаревшей по "меркам" НАТО ! "Самоходку" "Хризантема" можно рассматривать в настоящее время ,как базу для кинетических гиперзвуковых ПТ-ракет ,которые ещё надо разработать !
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:39
    +1
    Цитата: rocket757
    Да в общем то, средства противодействия тяжело бронированной техники достигли такой мощи, что... а что?

    как это верно! кто знает, что будет? поживем - увидим!
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:42
    0
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Наши решили идти в лоб и не мудрить как США с "Джавелинами"

    это да, мы не такие, мы всегда ищем свой путь, не имеющий аналогов!