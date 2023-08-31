«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

Новая ракета 9М123М, названная производителем «разрушителем брони», способна пробивать сталь толщиной 1,1 метра (по данным «Рособоронэкспорта» - 1,2 м). Многим современным изделиям ей нечего противопоставить. Благодаря своим характеристикам она могла бы стать наиболее оптимальной для России ПТУР

Российская ракета «Хризантема» является одним из наиболее мощных противотанковых средств. При этом ведутся работы для улучшения ее убойной мощи.Как сообщают испанские журналисты, побывавшие на выставке «Армия-2023», Россия впервые продемонстрировала публике новые модификации ПТУР 9М123 «Хризантема», которые могут использоваться как с наземных ПТРК, так и с вертолета.- дается оценка в издании Defensa.Указывается, что 9М123М может применяться как с переносных комплексов, так и с мобильных платформ, например, с СПТРК «Хризантема-С».Другой модификацией стала ракета 9М123МФ, характеристики которой производителем раскрыты не были. Тем не менее было заявлено, что она предназначена для поражения атакующих боевых порядков и укрепленных позиций. Как поясняется в издании, данная ПТУР может являться версией, специально адаптированной для ударных вертолетов, таких как Ми-28НЭ.