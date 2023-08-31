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«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

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«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

В 2018 году французская компания Safran представила новую инерциальную навигационную систему Geonyx с гироскопом HRG CRYSTAL последнего поколения, гарантированный срок службы которого составляет 1 млн часов.


Это наиболее компактная ИНС с первоклассной точностью и самым коротким временем наведения

- утверждает производитель.

Geonyx весит 6 кг, занимает объем менее 5 литров и имеет энергопотребление в 15 Вт.

Наблюдая за ходом конфликта на Украине, стратеги НАТО сделали заключение об огромной роли артиллерии в противостоянии с равнозначным противником. В связи с этим запускаются программы модернизации орудийного парка. Так, Испания заказала установку ИНС Geonyx на буксируемые гаубицы 155/52, береговую артиллерию и САУ М-109-А5 калибра 155/39.



Geonyx была выбрана командованием для замены устаревшей ИНС Kearfott

- отмечается в издании Infodefensa.

В рамках первоначального контракта новой ИНС будет оборудовано 100 гаубиц за 30 млн евро. Учитывая постоянные поставки матчасти из Испании на Украину, можно ожидать, что усовершенствованные системы попадут в итоге в незалежную. На данный момент из артиллерии Мадрид уже передал ВСУ 81/120-мм минометы на платформе БТР M113, буксируемые гаубицы 105-мм OTO Melara Mod 56 и 120-мм минометы Alakran на Toyota Land Cruisers (в процессе поставки).
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4 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:56
    +1
    Учитывая постоянные поставки матчасти из Испании на Украину, можно ожидать, что усовершенствованные системы попадут в итоге в незалежную.

    Надо срочно трофеить-захватывать и нашим спецам - чтобы распотрошили, исследовали.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Nexcom
      Учитывая постоянные поставки матчасти из Испании на Украину, можно ожидать, что усовершенствованные системы попадут в итоге в незалежную.

      Надо срочно трофеить-захватывать и нашим спецам - чтобы распотрошили, исследовали.

      Думается что в этих гироскопах нет ни какой военной тайны. В конце концов мы более менее удачно запускаем в космос ракеты, а там навигация ещё круче. Больший вопрос про масштаб и организацию производства, но это по готовому изделию вряд-ли воспроизвести.
      Это как показать хорошему средневековому кузнецу современный кухонный нож. Он вряд-ли будет сильно удивлен качеством, зато будет поражен ценой и масштабами производства.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:13
        0
        Короче, ерунда. Никакого влияния на ход БД не окажет, как и вся остальтня западная техника. Я правильно понял Ваш посыл?
        А средневековый кузнец на кухонный нож молиться будет. А то и вовсе уйдёт из ремесла.
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:13
        0
        если использовать применённую Вами аналогию - ножи тоже разные бывают... Бывают стальные а бывают керамические. Стальному кузнец средневековый может и не удивится, а вот ножу из хитрой керамики...