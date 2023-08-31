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«Нет сообщений об атаках Storm Shadow»: на Западе в очередной раз объяснили исчезновение этих ракет у ВСУ

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«Нет сообщений об атаках Storm Shadow»: на Западе в очередной раз объяснили исчезновение этих ракет у ВСУ

Ракеты класса «воздух-воздух» Storm Shadow являлись для киевского режима и Запада «чудо-оружием», способным переломить ход конфликта. В британской прессе превозносились его «непревзойденные характеристики» и утверждалось, что за счет своей дальнобойности и маневренности ракеты смогут преодолевать российское ПВО и разрушать командные пункты и базы снабжения ВС РФ.


Однако в итоге выяснилось, что Storm Shadow, действительно являясь грозным оружием, не в состоянии привести к ожидавшемуся от них эффекту: несмотря на болезненные удары по коммуникациям, плечо снабжения разрушить не удалось, а российское ПВО адаптировалось к новому вызову, невзирая на сложности перехвата.

Теперь же на Западе и вовсе заметили полное исчезновение Storm Shadow с поля боя у ВСУ.

За последние 3 недели сообщений об атаках российских объектов крылатыми ракетами Storm Shadow не поступало. Объяснений может быть два: исчерпание полученных от англичан и французов запасов (в том числе в результате уничтожения складов с ними) или успех карательной кампании против Су-24 – носителей ракет

- дали объяснение в итальянском издании RID.

Как указывается, в период с конца июля по начало августа ВС РФ активно уничтожали склады с боеприпасами и наносили удары по аэродромам. Автор считает, что эти налеты в итоге могли привести к исчезновению Storm Shadow из поля зрения. Это очередное объяснение «исчезновения» таких ракет. Но всё же вряд ли стоит сомневаться, что поставят ещё.

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21 комментарий
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:05
    -17
    российское ПВО адаптировалось к новому вызову, невзирая на сложности перехвата.

    Российское ПВО настолько адаптировалось, что стало использовать в качестве ПВО целый аэродром в Пскове. Все ракеты были аэродромом перехвачены.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 07:15
      +7
      Тут вопросы не к самой ПВО, а к руководству МО, которое её там не организовало должным образом.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:31
        +5
        Вы это серьёзно? Отставные генералы и не очень отставные озаботились "ношением бород" в армии. Им не до ПВО
        1. barclay
          barclay Сегодня, 08:20
          +2
          Ну, отставные ладно пусть тешатся. Это, видимо, синдром дубового замполита. Но я знаю отставных старших офицеров, которые принимают активное участие в подготовке артиллерийских подразделений для СВО. Так что, не все отставники дурака валяют.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 08:33
            0
            Андрей, у меня дядька в отставке, я при погонах, так что в курсах.
            А речь шла о "руководстве"
            Кстати, пошто "дизу" влепил?
    2. d4.fokin
      d4.fokin Сегодня, 07:21
      +4
      Все ракеты невозможно перехватить, вам Минобороны России озвучили сколько и чего поражено. Это только в вашей стране все 100% российские ракеты сбивают.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:29
        +2
        Цитата: d4.fokin
        Это только в вашей стране все 100% российские ракеты сбивают.

        Если верить укpo-прoпагaндoнaм, то сбито больше "Кинжалов" и "Калибров", чем их было произведено.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 08:55
          0
          Цитата: Наган
          Цитата: d4.fokin
          Это только в вашей стране все 100% российские ракеты сбивают.

          Если верить укpo-прoпагaндoнaм, то сбито больше "Кинжалов" и "Калибров", чем их было произведено.

          А сколько их произведено? Есть какие-то конкретные цыфры или как всегда?
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:33
        +2
        Фокин, а почему Вы решили, что Барклай, который Андрей, с окраины?
      3. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 07:46
        +1
        Если разобраться, то 100% бывают только в учебнике математики. В реальности это большая редкость.
    3. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 07:45
      +2
      Урок с Псковом болезненный, но думаю будет учтён. Самолёты рассредоточат и уберут в укрытия. Два транспортника не такая большая цена за это. А укрорейх и дальше будет падать в пропасть.....
      1. Ярик
        Ярик Сегодня, 08:49
        +1
        2 сгорели полностью, а 4 пойдут на запчасти. Итого наши ВВс лишились 6 самолетов
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:16
    +2
    Думаю, что фактор стоимости имеет значение. В Телеге было видео, что ими даже водовозов били. Они явно не для этих целей рассчитаны.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:21
    +4
    Есть и третий вариант, о котором надо помнить - накопление врагом ударных средств для массированного удара (ов).
  4. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 07:21
    +6
    Прочитал начало "Ракеты класса «воздух-воздух» Storm Shadow являлись для...." - дальше не стал читать. автор, учи матчасть прежде чем тыкать в клавиатуру!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:35
      +2
      Можно тут прочитать и воздух- космос. Никого не волнует
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:38
      +2
      Алекс, да тут тыкай, не тыкай... неважно что "...для", главное что ракет нет, небось продали их наши чубатые "братья"
      ЦитатаЛаврова

      А вот тут Вы правы.
      Рой из сорока бпла уже атаковал мост...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:22
    +1
    Однако в итоге выяснилось, что Storm Shadow, действительно являясь грозным оружием, не в состоянии привести к ожидавшемуся от них эффекту: несмотря на болезненные удары по коммуникациям, плечо снабжения разрушить не удалось, а российское ПВО адаптировалось к новому вызову, невзирая на сложности перехвата.
    Не первая и не последняя вундервафля ... что там на новенького, фу 16, кажется.
  6. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 07:32
    +1
    То что 10 дней ими не стреляли это не о чем не говорит.
    Может просто берегут для более подходящего применения .
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:44
    0
    Анекдоты про прапорщика хахла , воплотились в жизнь.
  8. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:50
    +3
    Лучший итог СВО это навыки которые вырабатывает наши ВС в противостоянии новейшему западному оружию. Лучше получить небольшие болезненные уколы на Украине чем разгром в большом противостоянии.