За последние 3 недели сообщений об атаках российских объектов крылатыми ракетами Storm Shadow не поступало. Объяснений может быть два: исчерпание полученных от англичан и французов запасов (в том числе в результате уничтожения складов с ними) или успех карательной кампании против Су-24 – носителей ракет

Ракеты класса «воздух-воздух» Storm Shadow являлись для киевского режима и Запада «чудо- оружием », способным переломить ход конфликта. В британской прессе превозносились его «непревзойденные характеристики» и утверждалось, что за счет своей дальнобойности и маневренности ракеты смогут преодолевать российское ПВО и разрушать командные пункты и базы снабжения ВС РФ.Однако в итоге выяснилось, что Storm Shadow, действительно являясь грозным оружием, не в состоянии привести к ожидавшемуся от них эффекту: несмотря на болезненные удары по коммуникациям, плечо снабжения разрушить не удалось, а российское ПВО адаптировалось к новому вызову, невзирая на сложности перехвата.Теперь же на Западе и вовсе заметили полное исчезновение Storm Shadow с поля боя у ВСУ.- дали объяснение в итальянском издании RID.Как указывается, в период с конца июля по начало августа ВС РФ активно уничтожали склады с боеприпасами и наносили удары по аэродромам. Автор считает, что эти налеты в итоге могли привести к исчезновению Storm Shadow из поля зрения. Это очередное объяснение «исчезновения» таких ракет. Но всё же вряд ли стоит сомневаться, что поставят ещё.