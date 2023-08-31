«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

В ходе продолжающегося контрнаступления, ход которого вызвал недовольство у США и союзников по НАТО, российские воздушные удары наносят урон личному составу, критически важной инфраструктуре, военной технике и ресурсам

Украина оказывается в отчаянной ситуации, когда дело доходит до перехвата воздушных угроз

Поскольку это универсальная ракета, ее можно применять с земли и в воздухе. Это поможет ВСУ использовать ее для всех видов миссий

Основная проблема защиты от российских воздушных атак заключается в том, что оружие , подобное дрону Shahed, может стоить всего $30 тыс., в то время как боекомплект для его перехвата обычно обходится примерно в $1 млн. AIM-9 будет дешевле и украинское ПВО станет экономически эффективнее