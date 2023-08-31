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«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

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«Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder

В рамках последнего пакета американской помощи стоимостью $250 млн ВСУ передаются ракеты AIM-9 Sidewinder [не самой последней версии AIM-9Х], которые изначально относились к классу «воздух-воздух», но впоследствии стало возможным их применение с наземных платформ. Впрочем, ранее, в мае этого года, Канада поставила киевскому режиму 43 AIM-9 из собственного арсенала.


В ходе продолжающегося контрнаступления, ход которого вызвал недовольство у США и союзников по НАТО, российские воздушные удары наносят урон личному составу, критически важной инфраструктуре, военной технике и ресурсам

- говорится в британском издании Army Technology.

Российские дроны-камикадзе и истребители стали постоянной воздушной угрозой. Sidewinder как раз призваны бороться с ними.

Украина оказывается в отчаянной ситуации, когда дело доходит до перехвата воздушных угроз

- указывается в прессе.

Ряд американских обозревателей предполагает, что AIM-9 станут частью арсенала будущего украинского флота F-16. Другие считают, что Sidewinder может использоваться различными способами, не только с истребителей, но и, к примеру, с применением систем ПВО NASAMS, которые были поставлены ВСУ Литвой и Норвегией.

Поскольку это универсальная ракета, ее можно применять с земли и в воздухе. Это поможет ВСУ использовать ее для всех видов миссий

- отмечается в издании.

Как поясняется, применение Sidewinder обойдется примерно в три раза дешевле, чем AIM-120 AMRAAM.

Основная проблема защиты от российских воздушных атак заключается в том, что оружие, подобное дрону Shahed, может стоить всего $30 тыс., в то время как боекомплект для его перехвата обычно обходится примерно в $1 млн. AIM-9 будет дешевле и украинское ПВО станет экономически эффективнее

- делается вывод в британской прессе.

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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:16
    0
    Основная проблема защиты от российских воздушных атак заключается в том, что оружие, подобное дрону Shahed, может стоить всего $30 тыс., в то время как боекомплект для его перехвата обычно обходится примерно в $1 млн. AIM-9 будет дешевле и украинское ПВО станет экономически эффективнее
    . О как оно значит... дешевле, значит эффективнее???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:36
      +2
      Я ничего не могу сказать о эффективности этих ракет.Но надо понимать,что амерзцы создают явно не пустышки и чепуху.Другой вопрос заключается в том,что понимают ли наши руководители,что надежда на "войнунаистощение" не проходит?
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:44
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Другой вопрос заключается в том,что понимают ли наши руководители,что надежда на "войнунаистощение" не проходит?

        Проходит. Рубль под сотку. Дефицит бюджета гигантский. Это при том, что заначку украли и нефтегазовые доходы сильно снизились. Спец операция вытягивает очень много средств. На сколько лет их хватит? Никто не говорит! А это совсем непраздный вопрос.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:40
      +3
      Цитата: rocket757
      О как оно значит... дешевле, значит эффективнее???

      Ну это не новая концепция. И норвежцы этим занимались и наш израильский Спайдер на применении таких ракет построен.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 08:55
        0
        Вопрос лишь в том, какая именно модификация будет поставлена. Может вообще одна из самых первых, AIM-9B, благо их наклепали под 100к штук laughing
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
    -4
    «Украинское ПВО станет экономически эффективнее»: США передают ВСУ ракеты Sidewinder
    Ничего не изменилось в мире. Капиталист прежде всего считает бабаки, и свою выгоду. Сбагрят нацикам очередной хлам.
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 06:28
      +3
      Экономика в войне всегда имела решающее значение.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:04
        0
        Цитата: Мореход
        Экономика в войне всегда имела решающее значение.

        У них.
        Нам всегда приходилось обороняться от агрессии, потому для нас это всегда был вопрос не экономики, а свободы и существования страны.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:31
    -1
    Sidewinder поступил на вооружение флота США ещё в 1956 году. Очередное старьё на утилизацию. Хотя крови может попить конечно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: Glock-17
      Sidewinder поступил на вооружение флота США ещё в 1956 году. Очередное старьё на утилизацию. Хотя крови может попить конечно.

      Вот именно. Запасы на складах есть. В современном бою они не очень эффективны, а вот в качестве этакого ПВО супротив лёгких целей - вполне себе норм.
  4. usr01
    usr01 Сегодня, 06:43
    0
    Украина и экономическая эффективность?? laughing laughing
    "...делается вывод в британской прессе" да...
    Не знаю как.. но разворуют!!
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:46
    +2
    Старьё не старьё , а будет работать и наносить урон . А что не старьё ? Практически все железо 70-80 годов и ранее , то что летает тоже старьё . Все модели Сушек и Мигов старьё. Су-57 нет , Армат нет .
    Да и перспективы на Развитие слабые в условиях санкций . Все электроника импорт... технологии большинство тоже. Станочный парк современный - импорт .
    Вчера вот Байкал электроникс объявил о банкротстве , а сколько надежд было на отечественные системы. Теперь .... Тайвань перекрыл поставки и все. А если полностью жестко перекрыть каналы поставок , чем будут собирать калибры и другое . Нечем , господа товарищи. И те кто ратуют за ТЯО должны понимать , что после первого же удара , Мир нам все перекроет , все границы. И проливы. И все , привет! Ни сотовой связи ни семян , ни электроники ни автозапчастей
    1. d4.fokin
      d4.fokin Сегодня, 07:12
      0
      И в Израиле всё перекроет, перекрывалка не поломается? Весь мир будет радоваться, что наконец то избавиться от запада.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:35
        -2
        Цитата: d4.fokin
        Весь мир будет радоваться, что наконец то избавиться от запада.

        Весь мир - это кто? Африканские папуасы голозадые?
    2. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 07:18
      +1
      Если не бахнем - перекроют 100%. Для удушения струсивших - достаточно ультиматума.
      А вот если бахнем - посмотрю на смертников-перекрывальщиков проливов. Что-то во время бомбардировок Северного Вьетнама янкесы умышленно портили электронику В-52, что бы с ЗУР не встречаться.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:30
        +1
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Если не бахнем - перекроют 100%. Для удушения струсивших - достаточно ультиматума.
        А вот если бахнем - посмотрю на смертников-перекрывальщиков проливов. Что-то во время бомбардировок Северного Вьетнама янкесы умышленно портили электронику В-52, что бы с ЗУР не встречаться.

        Не "портили электронику", а отключали РЛС наведения хвостовой пушки. Это совсем разные термины.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: Виктор Ленинградец
        А вот если бахнем - посмотрю на смертников-перекрывальщиков проливов

        А вот если бахнем, то вы уже вряд ли что увидите.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 06:50
    -2
    Экономить начали значит? Ну правильно. Тает видать жирок- то под российскими ударами. Оно и понятно- жарко.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 06:57
    +2
    А Кремль продает уран США и чО? Как тут один бесстыдно спросил, нигде не запрещено. Так к чему эти статьи про США и Украину?