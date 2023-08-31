Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство

Управлять в этой Укрополии можно будет только теми репрессивными методами, которые у себя успешно использует Зеленский. Это террор, запрет на деятельность оппозиции, также это аресты, ограничения прав и свобод.

В польском издании «Мысль польска» вышла обращающая на себя внимание статья обозревателя Конрада Ренкаса, который считает, что сейчас Польша из мононационального государства превращается в двунациональное. Речь идёт о наплыве украинских беженцев на фоне того, что органы власти всячески поощряют так называемое украинство.По словам Ренкаса, при таком развитии событий Польша может превратиться в государство под названием Укрополия, причём любые демократические методы управления в таком государстве будут напрочь отсутствовать.Польский обозреватель:Ренкас пишет, что и сейчас на Западе Польшу не считают в полной мере демократическим государством, но в процессе украинизации Польши страна окончательно скатится к ультраправой идеологии и перестанет «принадлежать» коренному, польскому, населению.Напомним, что за последние годы именно Польша из числа всех стран ЕС приняла наибольшее число украинских беженцев. Доходит до того, что украинцы избивают поляков на улицах польских городов, скандируют неонацистские лозунги и зачастую диктуют свою волю местным властям. Безусловно, далеко не все поляки готовы с этим мириться.