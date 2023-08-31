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Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство

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Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство

В польском издании «Мысль польска» вышла обращающая на себя внимание статья обозревателя Конрада Ренкаса, который считает, что сейчас Польша из мононационального государства превращается в двунациональное. Речь идёт о наплыве украинских беженцев на фоне того, что органы власти всячески поощряют так называемое украинство.


По словам Ренкаса, при таком развитии событий Польша может превратиться в государство под названием Укрополия, причём любые демократические методы управления в таком государстве будут напрочь отсутствовать.

Польский обозреватель:

Управлять в этой Укрополии можно будет только теми репрессивными методами, которые у себя успешно использует Зеленский. Это террор, запрет на деятельность оппозиции, также это аресты, ограничения прав и свобод.

Ренкас пишет, что и сейчас на Западе Польшу не считают в полной мере демократическим государством, но в процессе украинизации Польши страна окончательно скатится к ультраправой идеологии и перестанет «принадлежать» коренному, польскому, населению.

Напомним, что за последние годы именно Польша из числа всех стран ЕС приняла наибольшее число украинских беженцев. Доходит до того, что украинцы избивают поляков на улицах польских городов, скандируют неонацистские лозунги и зачастую диктуют свою волю местным властям. Безусловно, далеко не все поляки готовы с этим мириться.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:13
    +3
    Польский автор пишет об украинизации Польши и превращении страны в двунациональное государство
    . Они и так, скачут, по своему, конечно... а каким будет следующий этап "преобразования"?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 09:10
      0
      Был в Польше две недели назад проездом с Украины, укросимволики стало меньше. А раньше буквально всё было увешано стены, двери, киоски закусочные, автоматы. Поляки простые нормальные люди, но начинают шось подозревать. Пока я не начал с ними общаться на английском и иврите пытались сделать вид , шо меня не розумем. Пришлось напомнить про майданеки в их демократичных землях. И пани тут же начали всё понимать и на русском, и на украинском. Львов практически в Польше уже находится. На выходные народ прёт в польшу, Словению, Чехию, Германию пачками, мест нет в транспорте
      1. vova1910
        vova1910 Сегодня, 09:15
        0
        Цитата: Маз
        Пока я не начал с ними общаться на английском и иврите

        Какой позор для русского патриота, косить под еврея перед ляхом.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    +2
    По словам Ренкаса, при таком развитии событий Польша может превратиться в государство под названием Укрополия, причём любые демократические методы управления в таком государстве будут напрочь отсутствовать.
    полячество перед выборами из своей же шкуры хочет вылезти. Особенно их недоруководители. lol
  3. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 06:22
    +1
    Польские Фаны уже лупят каклов.
    Дунамо уже переехало из Киева в Бухарест. Первый матч между польским и какловским клубом в УЕФА, покажет....
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:23
    +2
    Доходит до того, что украинцы избивают поляков на улицах польских городов, скандируют неонацистские лозунги и зачастую диктуют свою волю местным властям. Безусловно, далеко не все поляки готовы с этим мириться.

    Всё постепенно идёт к реальному конфликту между украинцами и поляками (я не государства имею ввиду). То что решили власти - это одно, а простые поляки шароварных терпеть не могут. Тем более что должок имеется за Волынь.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: Nexcom
      Всё постепенно идёт к реальному конфликту между украинцами и поляками (я не государства имею ввиду).

      Я и смотрю - Польша намылилась защищать поляков от украинцев не в Польше, в в "восточных кресах"...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:26
    +2
    сейчас Польша из мононационального государства превращается в двунациональное.

    А вот когда Польша присоединит к себе Львiвщiну, то действительно станет на некоторое время двуязычной. Но не надолго. Опыт "полонизации" у пшек0в "о-го-го" какой. На украинском запретят не только говорить, но и думать.
  6. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 06:30
    +1
    Холопы снова по сараям жить будут.и кушать вместе со свиньями.
  7. Dynamic Systems
    Dynamic Systems Сегодня, 06:31
    +3
    Интересный мутант получится wassat
    Дикая гиена + тухлый укроп = ??? good
    Аминь... drinks hi
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 06:40
    +2
    Они же задушат друг друга в обьятиях!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 06:52
    +1
    Зачем Укрополия? Укропия самое то. К тому же и привыкли уже к такому названию. Укрополена тоже ничего. winked
  10. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:35
    +1
    Мысль польска продолжает нас радовать забавными текстами. "Если бы не вы, солдатики, хоть плачь.(с) ДМБ"
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:53
    0
    Ох схлеснутся однажды поляки с украинцами в Польше. Что у первых, что у вторых спеси на пол-мира хватит. Украинцы вбили себе в голову, что им все должны и на этой почве скоро начнут основательно огребать везде от местных аборигенов