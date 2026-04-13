Один из символов победы
Модернизированный Т-34 был признан лучшим средним танком на завершающем этапе второй мировой войны
История распорядилась так, что одна из величайших побед Красной армии в Великой Отечественной войне - под Курском - была одержана в тот момент, когда советские бронетанковые и механизированные войска (БТ и МВ) в качественном отношении уступали германским панцерваффе. К лету 1943 года наиболее болезненные конструктивные недостатки Т-34 были устранены, но у немцев появились новые танки «Тигр» и «Пантера», заметно превосходившие наши по мощи вооружения и толщине брони.
Поэтому в ходе Курской битвы советским танковым соединениям, как и прежде, приходилось полагаться на свое численное превосходство над противником. Лишь в отдельных случаях, когда тридцатьчетверкам удавалось приблизиться к немецким танкам почти вплотную, огонь их пушек становился эффективным. На повестку дня остро встал вопрос о кардинальной модернизации Т-34 и особенно в части его вооружения.
Требуется более мощная пушка
В конце августа на заводе № 112 состоялось совещание, на которое прибыли нарком танковой промышленности В. А. Малышев, командующий бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии Я. Н. Федоренко и ответственные сотрудники Наркомата вооружений. В своем выступлении Малышев отметил, что победа в сражении на Курской дуге досталась РККА дорогой ценой. Вражеские танки вели огонь с дистанции 1500 метров, наши же 76-мм танковые пушки могли поразить «Тигры» и «Пантеры» лишь с 500-600 метров. «Образно выражаясь, - сказал нарком, - противник имеет руки в полтора километра, а мы всего в полкилометра. Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку».
На самом же деле ситуация была значительно хуже, чем ее обрисовал нарком. А ведь попытки исправить положение предпринимались с начала 1943 года.
Еще 15 апреля ГКО в ответ на появление на советско-германском фронте новых немецких танков издал постановление «О мероприятиях по усилению противотанковой обороны», которым обязал ГАУ подвергнуть полигонным испытаниям противотанковые и танковые пушки, находившиеся в серийном производстве, и в 10-дневный срок представить свое заключение. В соответствии с данным документом заместитель командующего БТ и МВ генерал-лейтенант танковых войск В. М. Коробков приказал задействовать в ходе этих испытаний, проходивших с 25 по 30 апреля 1943 года на НИБТПолигоне в Кубинке, трофейный «Тигр». Результаты были малоутешительными. Так, 76-мм бронебойно-трассирующий снаряд пушки Ф-34 не пробил бортовую броню немецкого танка даже с расстояния 200 метров! Наиболее же действенным средством борьбы с новой тяжелой машиной противника оказалась 85-мм зенитная пушка 52К образца 1939 года, которая с дистанции до 1000 метров пробивала его 100-мм лобовую броню.
5 мая 1943 года ГКО принял постановление «Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок». В нем перед НКТП и НКВ были поставлены конкретные задачи по созданию танковых пушек с зенитной баллистикой.
Еще в январе 1943 года к разработке такого орудия приступило КБ завода № 9 под руководством Ф. Ф. Петрова. К 27 мая 1943-го были выпущены рабочие чертежи пушки Д-5Т-85, спроектированной по типу немецких танкосамоходных стволов и отличавшейся малым весом и небольшой длиной отката. В июне первые Д-5Т изготовили в металле. Эта пушка была удачно скомпонована в тяжелые танки КВ-85 и ИС-85, а в варианте Д-5С - в артсамоход СУ-85.
Однако для установки ее в средний танк Т-34 требовалось увеличить диаметр башенного погона и спроектировать новую башню. Над этой проблемой трудились КБ «Красного Сормова» во главе с В. В. Крыловым и башенная группа завода № 183, руководимая А. А. Молоштановым и М. А. Набутовским. В итоге появились две очень похожие друг на друга литые башни с диаметром погона по свету 1600 мм. Обе они напоминали (но не копировали!) башню опытного танка Т-43, взятую за основу при проектировании.
Пушка Д-5Т в новой башне - это вроде бы могло решить все проблемы, но... Прекрасные массогабаритные характеристики орудия обеспечивались за счет большой сложности конструкции. Кроме того, особенностью Д-5Т было расположение тормоза отката и накатника над стволом подобно немецкой штурмовой пушке Stuk 40, но в отличие от последней - за основной башенной броней. Для лучшего уравновешения ее цапфы сдвинули вперед, а казенная часть, наоборот, оказалась довольно сильно отодвинутой к кормовому листу башни, что практически исключало возможность заряжания пушки на ходу танка. Даже при движении на малой скорости натренированные танкисты, пытаясь осуществить заряжание, по нескольку раз ударяли головной частью снаряда в казенную часть орудия. В результате Д-5Т на вооружение танка Т-34 не приняли, а сразу по окончании ее испытаний - в октябре 1943 года отдали приказ ЦАКБ (главный конструктор - В. Г. Грабин) о разработке специальной 85-мм пушки для Т-34. Серийное изготовление нового орудия предполагалось начать на заводе № 92 с 1 марта 1944-го, а до тех пор в качестве временной меры «Красному Сормову» разрешалось устанавливать в башню своей конструкции Д-5Т. При этом заводу предлагалось обеспечить выпуск танка в следующих количествах: в январе 1944 года - 25 штук, в феврале - 75, в марте - 150. С апреля же предприятие должно было полностью перейти на производство Т-34-85 вместо Т-34.
Танки, вооруженные пушкой Д-5Т, заметно отличались от машин более позднего выпуска по внешнему виду и внутреннему устройству. Башня была двухместной, а экипаж состоял из четырех человек. На крыше имелась сильно смещенная вперед командирская башенка с двухстворчатой крышкой, вращавшейся на шариковой опоре. В крышке устанавливался смотровой перископический прибор МК-4, позволявший вести круговой обзор. Точность огня из пушки и спаренного пулемета обеспечивали телескопический шарнирный прицел ТШ-15 и панорама ПТК-5. В обоих бортах башни располагались смотровые щели со стеклоблоками триплекс и бойницы для стрельбы из личного оружия. Радиостанция размещалась в корпусе, а ввод ее антенны - на правом борту, так же, как у Т-34. Силовая установка, трансмиссия и ходовая часть изменений практически не претерпели.
Эти машины несколько различались между собой в зависимости от времени выпуска. Например, у первых серийных танков был один башенный вентилятор, а у последующих - два. Танки самых последних выпусков имели приборы наблюдения МК-4 и командирскую башенку более позднего образца. Радиостанция находилась в башне, но в корпусах еще сохранялся антенный ввод на правом бортовом листе или его заглушенное отверстие.
С января по апрель 1944 года заводские цехи покинули 255 танков Т-34 с пушкой Д-5Т, в том числе пять командирских машин с радиостанциями РСБ-Ф.
Выполняя приказ НКВ по созданию 85-мм орудия для Т-34 в октябре-ноябре 1943 года, ЦАКБ и завод № 92 изготовили три опытных образца. ЦАКБ представило пушки С-53 (ведущие конструкторы - Т. И. Сергеев и Г. И. Шабаров) и С-50 (ведущие конструкторы - В. Д. Мещанинов, А. М. Волгевский и В. А. Тюрин), а артиллерийский завод № 92 - пушку ЛБ-1 (ЛБ-85) конструкции А. И. Савина.
Утвердили С-53
В ходе испытаний, продолжавшихся до конца 1943 года, предпочтение было отдано пушке С-53, которую 1 января 1944-го приняли на вооружение танка Т-34, причем как со штатным (1420 мм), так и с расширенным погоном. Она выгодно отличалась от аналогов простотой конструкции и надежностью. Тормоз отката и накатник располагались под основанием затвора, что позволило уменьшить высоту линии огня и увеличить расстояние между казенником и задней стенкой башни. Кроме того, стоимость орудия оказалась ниже, чем у 76-мм Ф-34 и тем более чем у Д-5Т.
Танк Т-34-85 с пушкой С-53 был принят на вооружение Красной армии постановлением ГКО № 5020сс от 23 января 1944 года.
Начиная с февраля к постепенному переходу на выпуск машин с орудием С-53 приступил завод № 112 «Красное Сормово». Причем первые танки имели в облике много черт от Т-34 с Д-5Т: раннюю сормовскую башню, U-образные рымы, расположение топливных баков и т. д. С 15 марта 1944 года к производству Т-34-85 приступил завод № 183, а с июня - № 174 в Омске.
Между тем продолжавшиеся, несмотря на начало серийного изготовления, полигонные испытания С-53 выявили существенные дефекты противооткатных устройств пушки. Заводу № 92 в Горьком поручили своими силами провести ее доработку. В ноябре-декабре 1944-го началось производство этого орудия под индексом ЗИС-С-53 (ЗИС - индекс артиллерийского завода № 92 имени Сталина, С - индекс ЦАКБ). Всего в 1944-1945 годах было изготовлено 11 518 пушек С-53 и 14 265 ЗИС-С-53. Последние устанавливались как на Т-34-85, так и на новые танки Т-44.
У тридцатьчетверок с пушками С-53 и ЗИС-С-53 башня стала трехместной, ближе к ее корме сдвинулась командирская башенка. Радиостанцию перенесли из корпуса в башню. Машины оснащались смотровыми приборами только нового типа - МК-4, причем как в раннем - открытом, так и в позднем - закрытом варианте. В течение 1944 года были введены крепления пяти запасных траков на верхнем лобовом листе корпуса, коробчатые передние грязевые щитки, откидывавшиеся на петлях, на кормовом листе корпуса устанавливались дымовые шашки МДШ. По мере производства менялась форма и уменьшались размеры балки носовой части корпуса, соединявшей верхний и нижний лобовые листы. На машинах же поздних выпусков она была вообще изъята - верхний и нижний листы сваривались встык.
Доработки и усовершенствования
В декабре 1944-го завод № 112 внес на рассмотрение ГБТУ ряд усовершенствований конструкции башни танка. В частности, предлагалось заменить двухстворчатый командирский люк на одностворчатый, в нише башни оборудовать безрамную боеукладку на 16 выстрелов, ввести дублированное управление поворотом башни и, наконец, улучшить вентиляцию боевого отделения путем установки разнесенных вентиляторов. Из перечисленных усовершенствований в январе 1945 года было принято только первое.
Что касается улучшения вентиляции, то сормовичи намеревались перенести один из двух установленных в задней части крыши башни вентиляторов в ее переднюю часть. При этом передний был вытяжным, а задний - нагнетательным. Судя по всему, в ГБТУ по непонятным причинам решили повременить с внедрением этого весьма толкового предложения. Во всяком случае на фотографиях боевых действий весны 1945 года Т-34-85 с разнесенными вентиляторами не встречаются. Не видно таких танков и на Параде Победы. Однако подразделения Кантемировской танковой дивизии, проходившие по Красной площади 7 ноября 1945 года, были оснащены именно такими машинами. Все это позволяет предположить, что танки с разнесенными вентиляторами начали выпускаться уже после Великой Отечественной войны или, по-видимому, в самом ее конце и только на заводе № 112. Данные машины отличает еще одна характерная деталь - отсутствие смотровой щели в правом борту корпуса. А вот безрамная боеукладка, к сожалению, так и не была внедрена.
Определить, на каком именно заводе выпущен Т-34-85, опытный специалист мог по ряду признаков, связанных с технологией изготовления танков. Башни, например, различались по числу и расположению литьевых и сварных швов, по форме командирской башенки. В ходовой части использовались как штампованные опорные катки, так и литые с развитым оребрением. Встречались различные варианты крепления топливных баков и дымовых шашек. Даже защитные планки погона башни были разными. Применялось и несколько вариантов гусеничных траков.
Кроме линейных, с июня 1944 года выпускались и огнеметные танки ОТ-34-85. Подобно его предшественнику - ОТ-34 на этой машине вместо курсового пулемета помещался автоматический поршневой огнемет АТО-42 завода № 222. Его установка в танке была разработана на заводе № 174, который наряду с «Красным Сормовом» являлся производителем огнеметных машин.
Освоение в бою
В танковые части Красной армии Т-34-85 начали поступать в феврале-марте 1944 года. Так, примерно тогда получили эти машины бригады 2-го, 6-го, 10-го и 11-го гвардейских танковых корпусов. К сожалению, эффект от первого боевого применения новых тридцатьчетверок оказался невысоким, так как в соединения их поступило всего по нескольку штук. К тому же совсем мало времени отводилось в боевых частях на переподготовку экипажей.
Вот что по этому поводу писал в своих воспоминаниях М. Е. Катуков, в апрельские дни 1944-го командовавший 1-й танковой армией, которая вела тяжелые бои на Украине: «Пережили мы в те трудные дни и радостные минуты. Одна из таких - приход танкового пополнения. Получила армия, правда, в небольшом количестве новые тридцатьчетверки, вооруженные не обычной 76-мм, а 85-мм пушкой. Экипажам, получившим новые тридцатьчетверки, пришлось дать всего два часа на их освоение. Больше дать мы тогда не могли. Обстановка на сверхшироком фронте была такая, что новые танки, обладавшие более мощным вооружением, надо было как можно скорее ввести в бой».
В числе первых достались Т-34-85 с пушкой Д-5Т 38-му отдельному танковому полку. Вместе с 516-м отдельным огнеметным танковым полком он входил в состав колонны «Димитрий Донской», построенной на средства Русской православной церкви. На деньги, собранные верующими, были приобретены 19 танков Т-34-85 и 21 огнеметный ОТ-34. На торжественном митинге 8 марта 1944 года состоялась передача машин Красной армии. 10 марта 38-й танковый полк отправился на фронт, где в составе 53-й армии принял участие в Уманско-Ботошанской операции.
В заметных количествах Т-34-85 использовались в ходе наступления в Белоруссии, начавшегося в конце июня 1944-го. Они составляли уже более половины из 811 тридцатьчетверок, принимавших участие в операции «Багратион».
Именно летом 1944 года в войсках шел активный процесс освоения новой техники. Так, например, во всех частях 3-го Украинского фронта накануне Ясско-Кишиневской операции проводились учения с боевой стрельбой. Одновременно с целью демонстрации боевых качеств пушки Т-34-85 из нее велся огонь по немецким тяжелым танкам. Судя по воспоминаниям В. П. Брюхова, советские танкисты обучались быстро: «В Ясско-Кишиневской операции за пятнадцать дней на своем Т-34-85 я лично подбил девять танков. Один бой хорошо запомнился. Куши прошли и выходили на Леово, на соединение с 3-м Украинским фронтом. Мы шли по кукурузе высотой с танк - ничего не видно, но были в ней такие дороги или просеки, как в лесу. Я заметил, что в конце просеки навстречу нам проскочил немецкий танк, потом уже выяснилось, что это была «Пантера». Я командую: «Стоп. Прицел - вправо 30, танк 400». Судя по направлению его движения, встретиться мы должны были на следующей просеке. Наводчик пушку вправо перебросил, и мы продвинулись вперед на следующую просеку. А немец меня тоже засек и, видя направление движения танка, начал скрадывать меня по кукурузе. Я смотрю в панораму в то место, где он должен появиться. И точно - он появляется под ракурсом 3/4! В этот момент нужно сделать выстрел. Если дашь немцу выстрелить и он первым снарядом промахнется - выскакивай, второй гарантированно будет в тебе. Немцы - они такие. Я кричу наводчику: «Танк!», а он не видит. Гляжу, он уже вылез наполовину. Ждать нельзя. Секунды идут. Тогда я наводчика схватил за шиворот - он же сидит передо мной - и скинул на боеукладку. Сам сел за прицел, подвел и вдарил ему в борт. Танк вспыхнул, из него никто не выпрыгнул. И, конечно, когда танк вспыхнул, в этот момент мой авторитет как командира поднялся на недосягаемую высоту, поскольку если бы не я, то этот танк врезал бы по нам и весь экипаж погиб. Наводчик Николай Блинов себя чувствовал униженным, так стыдно ему было».
В массовом же порядке Т-34-85 применялись в боевых действиях зимой-весной 1945 года: в Висло-Одерской, Померанской, Берлинской операциях, в сражении у озера Балатон в Венгрии. Так, накануне наступления на Берлин укомплектованность танковых бригад боевыми машинами этого типа была почти стопроцентной.
А к началу Висло-Одерской операции 3-я гвардейская танковая армия под командованием генерала П. С. Рыбалко, например, имела 55 674 человека личного состава, что составляло 99,2% штатной численности. Парк машин насчитывал 640 Т-34-85 (укомплектованность 103%), 22 танка-тральщика Т-34, 21 ИС-2 (100%), 63 тяжелых САУ ИСУ-122 (100%), 63 средних САУ СУ-85 (63%), 63 легких САУ СУ-76 (100%), 49 легких САУ СУ-57-И (82%).
На завершающем этапе Второй мировой войны тридцатьчетверки приняли участие в наиболее впечатляющих маршах: к Праге в мае и через хребет Большой Хинган и пустыню Гоби в августе 1945 года. При этом первый характеризовался высоким темпом движения. Так, 3-я гвардейская танковая армия прошла 450 км от Берлина до Праги за 68 маршевых часов. Выход из строя машин по техническим причинам был невысок - в 53-й гвардейской танковой бригаде поломалось только два Т-34-85 из 18 имевшихся в строю.
До середины 1945 года на вооружении советских танковых частей, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке, состояли в основном устаревшие легкие БТ и Т-26. К началу войны с Японией в войска поступило 670 Т-34-85, что позволило укомплектовать ими первые батальоны во всех отдельных танковых бригадах и первые полки в танковых дивизиях. 6-я гвардейская танковая армия, переброшенная в Монголию из Европы, оставила свои боевые машины в прежнем районе дислокации (Чехословакия) и уже на месте получила 408 штук Т-34-85 с заводов № 183 и № 174. Таким образом, машины этого типа приняли самое непосредственное участие в разгроме Квантунской армии, являясь ударной силой танковых частей и соединений.
В заключение можно сказать, что проведенные в 1943-1944 годах мероприятия по модернизации Т-34 позволили существенно повысить его боевые возможности. В конструкции танка в целом был соблюден некий баланс компромиссов, выгодно отличавший его от других бронированных машин Второй мировой войны. Простота, удобство в эксплуатации и техническом обслуживании, высокая ремонтопригодность в совокупности с неплохой бронезащитой, маневренностью и мощным вооружением стали причиной популярности Т-34-85 у танкистов. Именно эти машины первыми ворвались в Берлин и Прагу, сделав последние выстрелы по врагу в Великой Отечественной войне. Именно они в большинстве случаев застыли на постаментах, навсегда оставшись в памяти народа одним из символов нашей Победы.
Михаил БАРЯТИНСКИЙ
