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Генштаб КНДР назвал армию Южной Кореи «военными гангстерами» и отработал нанесение тактического ядерного удара по условным целям

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Генштаб КНДР назвал армию Южной Кореи «военными гангстерами» и отработал нанесение тактического ядерного удара по условным целям

Появились подробности учений, которые провели северокорейские военнослужащие с применением ракетного вооружения. Изначально в Токио и Сеуле заявили, что войска Пхеньяна выпустили в восточном направлении боеприпас «неустановленного типа». В СМИ КНДР рассказали о том, какой именно боеприпас при проведении стрельб использовался.


В Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) КНДР сообщается, что армия страны отработала население ударов тактическим ядерным оружием. В Генштабе вооружённых сил Северной Кореи прямо заявили о том, что при проведении таких учений в качестве целей были обозначены аэродромы, командные пункты и узлы связи на территории Республики Корея.

За ходом учений, в которых было осуществлено условное уничтожение указанных выше целей тактическим ЯО, следил лично глава государства Ким Чен Ын.

При этом в репортаже ЦТАК южнокорейская армия была названа «военными гангстерами».

Штаб армии КНДР:

Цель нынешних учений – дать ясный сигнал врагам, которые ответили на наши неоднократные предостережения военными угрожающими действиями, так называемыми «размещением стратегических вооружений», и повторно дать понять о нашей воле к решительному возмездию и практической способности к нанесению ответного удара. Корейская народная армия ни в коем случае не будет оставлять без реакции бесчинство американской армии и военных гангстеров «Республики Корея».

Тактические баллистические ракеты (их было две) запускались с территории аэропорта Пхеньяна. Взрывы были зафиксированы на высоте около 400 м над теми точками (над островом), которые имитировали расположение военных объектов Республики Корея.

Эти пуски были осуществлены на фоне проводимых Сеулом совместных с Токио и Вашингтоном военных учений.

В южнокорейской прессе обратили внимание на то, что впервые за долгие годы северокорейские СМИ использовали официальное название страны – Республика Корея (в кавычках), а не термин «Юг». Это, по мнению аналитиков в Сеуле, говорит о том, что Пхеньян перестал обозначать Республику Корея как часть единого Корейского государства, «а значит, настроен крайне решительно».
Использованы фотографии:
KCNA
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3 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:59
    +1
    Молодец Ким, мы же спим, а ведь тоже могли бы взорвать что нибудь; на высоте 400 метров, хотя бы над островом Змеиным.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:44
      0
      Андрей, а почему не над британском острове?
      А толстячок молодец, головастый, однако.)
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 08:13
    0
    Это, по мнению аналитиков в Сеуле, говорит о том, что Пхеньян перестал обозначать Республику Корея как часть единого Корейского государства, «а значит, настроен крайне решительно».
    КНДР конечно эскалирует. За последние годы Пхеньян имел грандиозный успех в своих ракетных программах. КНДР обладает некоторыми ракетными технологиями, которых нет даже у Израиля. Почему бы им не продемонстрировать свой успех?

    Ну и традиционно в 100-й раз скажу. США придется признавать ядерный статус КНДР и мирится с ним. Снимать санкции в ближайшей перспективе. Иного выбора нет, иначе КНДР будет множить угрозы для США в геометрической прогрессии.