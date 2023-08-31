Генштаб КНДР назвал армию Южной Кореи «военными гангстерами» и отработал нанесение тактического ядерного удара по условным целям

Цель нынешних учений – дать ясный сигнал врагам, которые ответили на наши неоднократные предостережения военными угрожающими действиями, так называемыми «размещением стратегических вооружений», и повторно дать понять о нашей воле к решительному возмездию и практической способности к нанесению ответного удара. Корейская народная армия ни в коем случае не будет оставлять без реакции бесчинство американской армии и военных гангстеров «Республики Корея».

Появились подробности учений, которые провели северокорейские военнослужащие с применением ракетного вооружения. Изначально в Токио и Сеуле заявили, что войска Пхеньяна выпустили в восточном направлении боеприпас «неустановленного типа». В СМИ КНДР рассказали о том, какой именно боеприпас при проведении стрельб использовался.В Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) КНДР сообщается, что армия страны отработала население ударов тактическим ядерным оружием . В Генштабе вооружённых сил Северной Кореи прямо заявили о том, что при проведении таких учений в качестве целей были обозначены аэродромы, командные пункты и узлы связи на территории Республики Корея.За ходом учений, в которых было осуществлено условное уничтожение указанных выше целей тактическим ЯО, следил лично глава государства Ким Чен Ын.При этом в репортаже ЦТАК южнокорейская армия была названа «военными гангстерами».Штаб армии КНДР:Тактические баллистические ракеты (их было две) запускались с территории аэропорта Пхеньяна. Взрывы были зафиксированы на высоте около 400 м над теми точками (над островом), которые имитировали расположение военных объектов Республики Корея.Эти пуски были осуществлены на фоне проводимых Сеулом совместных с Токио и Вашингтоном военных учений.В южнокорейской прессе обратили внимание на то, что впервые за долгие годы северокорейские СМИ использовали официальное название страны – Республика Корея (в кавычках), а не термин «Юг». Это, по мнению аналитиков в Сеуле, говорит о том, что Пхеньян перестал обозначать Республику Корея как часть единого Корейского государства, «а значит, настроен крайне решительно».