В ночное время суток российские войска нанесли удары по пунктам дислокации войск противника на оккупированной тем части ДНР. Стало известно о поражении целей в Покровске (бывший Красноармейск, переименован в 2016 году киевским режимом) и Славянске.
По последним сведениям, в Покровске в результате удара уничтожена и партия вооружения, которая прибыла в город и часть которого ВСУ собирались перебросить ближе к Авдеевке, где не прекращаются бои.
В результате попадания по одному из объектов в Славянске возникла детонация, что подтверждает поражение склада боеприпасов. По некоторым данным, боеприпасы хранились в складском помещении одного из предприятий города.
Удары нанесены по позициям и объектам хранения оружия и боеприпасов в Харьковской области. В результате удара поражены позиции резервных подразделений вооружённых сил Украины, которые собирались усилить линию обороны под Купянском. Также нанесено огневое поражение украинским войскам и к северо-востоку от самого Купянска, где продолжает продвигаться российская армия.
К настоящему моменту боевые действия идут в районе Петропавловки, крупного села к востоку от города. Через него протекает река Гнилица, которая остаётся единственной естественной преградой для выхода к ближайшему восточному пригороду Купянска – селу Кучеровка.