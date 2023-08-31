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Российские войска ночными ударами уничтожили пункты дислокации личного состава и склады боеприпасов в Славянске и Покровске

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Российские войска ночными ударами уничтожили пункты дислокации личного состава и склады боеприпасов в Славянске и Покровске

В ночное время суток российские войска нанесли удары по пунктам дислокации войск противника на оккупированной тем части ДНР. Стало известно о поражении целей в Покровске (бывший Красноармейск, переименован в 2016 году киевским режимом) и Славянске.

По последним сведениям, в Покровске в результате удара уничтожена и партия вооружения, которая прибыла в город и часть которого ВСУ собирались перебросить ближе к Авдеевке, где не прекращаются бои.

В результате попадания по одному из объектов в Славянске возникла детонация, что подтверждает поражение склада боеприпасов. По некоторым данным, боеприпасы хранились в складском помещении одного из предприятий города.

Удары нанесены по позициям и объектам хранения оружия и боеприпасов в Харьковской области. В результате удара поражены позиции резервных подразделений вооружённых сил Украины, которые собирались усилить линию обороны под Купянском. Также нанесено огневое поражение украинским войскам и к северо-востоку от самого Купянска, где продолжает продвигаться российская армия.



К настоящему моменту боевые действия идут в районе Петропавловки, крупного села к востоку от города. Через него протекает река Гнилица, которая остаётся единственной естественной преградой для выхода к ближайшему восточному пригороду Купянска – селу Кучеровка.
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7 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:21
    -3
    Коллеги , как вы считаете , наш МО РФ собирается каким либо образом возвращать славянск / крамоторск , авдеевку, Херсон и запорожье? И как это сделать
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      И как это сделать

      Пишите больше подобных комментариев (
      Этим вы поможете фронту, и приблизите победу
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 07:58
        0
        И вы соответсвенно тоже. Ваши умозаключения чрезвычайно важны для стратегического планирования
        1. Mister X
          Mister X Сегодня, 09:01
          0
          Цитата: FoBoss_VM
          Ваши умозаключения чрезвычайно важны для стратегического планирования

          Тогда вы займитесь тактическими задачами
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:01
      0
      Коллеги , как вы считаете , наш МО РФ собирается каким либо образом возвращать славянск / крамоторск , авдеевку, Херсон и запорожье? И как это сделать

      Судя по тому, что происходит, такая задача прямо сейчас не стоит. Вот когда сформируют наконец новый подразделения, может быть задачи и поменяются.
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 08:16
        0
        Мне кажется что у руководства РФ такие задачи вообще не стоят . Другие у них задачи
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:19
    0
    Удар по Покровску очень радостная информация! Павлоград и Покровск два ключевых ж/д узла в данном районе. Именно через них идет снабжение противника. Удивительно, что их вообще стали трогать относительно недавно при их стратегической значимости, они поважнее мостов через Днепр будут...
    Бои в районе Петропавловки также важный эпизод нашего продвижения к Купянску. Взятие этого населенного пункта вынудит противника отступить за реку Оскол. Причем, что наиболее вероятно, отступить не только в районе Купянска, но и ниже по карте. Ждем здесь большого успеха от наших воинов! Он полностью перекроет возьню хохла на Запорожском направлении.