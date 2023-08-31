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Новые власти Нигера потребовали от Франции вывода военного контингента до 3 сентября

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Новые власти Нигера потребовали от Франции вывода военного контингента до 3 сентября

В столице Нигера Ниамее в адрес командования французского военного контингента, присутствующего в стране, было выставлено конкретное требование. Состоит оно в том, чтобы французские войска (а количество военнослужащих французской армии в этой стране – до 700 человек) покинули Нигер до 3 сентября.


Также было подтверждено требование к французскому послу – освободить здание посольства и убыть в Париж.

Напомним, что ранее французские власти отказались отзывать своего посла, заявив, что они «не признают военный переворот в Нигере» и что «легитимный президент Базум и легитимный МИД Нигера посла персоной нон-грата не объявляли».

Как сообщают местные СМИ, если французский посол продолжит оставаться в Ниамее, его работа будет блокироваться. Также нигерские военные собираются блокировать и военные базы, на территории которых находятся французские военнослужащие, если те не покинут страну до обозначенного срока.

В такой ситуации Париж находится перед непростым выбором: либо уйти из очередного африканского государства, которое контролировал долгие годы, либо начать войну против Нигера, что тоже вряд ли добавить политических очков президенту Макрону.

В пресс-службе Елисейского дворца тем временем заявили, что если послу Франции «военные мятежники не позволят работать и если пострадают французские военные в Нигере, то страна может воспринять это как объявление войны».
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:25
    +1
    Новые власти Нигера потребовали от Франции вывода военного контингента до 3 сентября
    recourse Мдяяя, "бери шинель иди домой", впрочем 700 штыков вывести Трудно, это сколько Боингов туда-сюда с "танками " и холодильниками с коньяком? feel
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:41
      0
      Цитата: Mavrikiy
      это сколько Боингов туда-сюда с "танками " и холодильниками с коньяком?

      Да еще у каждого француза, свой гарем, его тоже надо вывозить.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:25
    0
    Новые власти Нигера потребовали от Франции вывода военного контингента до 3 сентября
    Сколько вопросов, сколько дел новым властям Нигера надо решить\сделать ... ещё и это, французов от туда вытурить.
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:27
    -5
    Французы (да и американцы) считают эти "новые власти" Нигера за самозванцев и бандитов. Действующий президент хоть фактически и сидит под арестом, но формально - глава государства. И он то как раз не против нахождения иностранных военных баз.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:46
      +2
      Цитата: Escariot
      Французы (да и американцы) считают эти "новые власти" Нигера за самозванцев и бандитов.

      Французы пусть разбираются у себя с "желтыми жилетами", а американцы с негритянским меньшиством, вон уже каждый день в Амереке стрельба по маркетам и школам. А африканцы без этих "нежданных друзей", сами разберутся, так было, так и будет.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:52
      +2
      Цитата: Escariot
      Действующий президент хоть фактически и сидит под арестом, но формально - глава государства.

      Формально и Янукович, сидя в Ростове (или где там он сейчас), до сих пор президент Украины, потому что сбежал он в результате переворота и нынешняя власть, начиная с Майдана и до сегодня - нелигитимна и незаконна, потому что захват власти произошёл неконституционным путём.
  4. Sharky
    Sharky Сегодня, 07:29
    +2
    Выдавливают Францию из Африки, лишая доступа к дешёвым полезным ископаемым.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 07:31
    +6
    Ну вот мы и посмотрим, есть ли у Макрона Фаберже.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 09:10
      0
      Макрон без Фаберже точно.
      Его держит бабушка-учительница в плену.
      Да и мировая верхушка Англосаксов считает его за петрушку из французского супа.
  6. Трус
    Трус Сегодня, 07:40
    +3
    В пресс-службе Елисейского дворца тем временем заявили, что если послу Франции «военные мятежники не позволят работать и если пострадают французские военные в Нигере, то страна может воспринять это как объявление войны».

    Интересная коллизия. Требование послу покинуть французы не признают т.к. считают новые власти Нигера нелегитимными, а воспринять как «объявление войны» от этих же властей могут, и пофиг что они нелигитимные.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:40
    0
    если послу Франции «военные мятежники не позволят работать и если пострадают французские военные в Нигере, то страна может воспринять это как объявление войны».
    Пример хороший для Франции - Украина, все один к одному, так начиналось на Донбассе, да и Макрон с Зелей, как родные братья. пример всему мру, как можно нападать на суверенные страны, без причины. С империализмом пора прекращать.
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:42
    +1
    После Нигера , Габон гонит оккупантов , процесс пошёл.
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:43
    +2
    У МИД РФ опять язык в ...хоть бы поддержали публично эти страны..наверняка они рассчитывали на такую поддержку..прежде чем европейских колонизаторских скотин выселить со своих территорий.
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:47
    0
    Цитата: Ирек
    После Нигера , Габон гонит оккупантов

    ВОН
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    +1
    Не, а что не так? Договоры прекратили де-юре, подпись, штемпель имеется. Собрать монатки времени достаточно. Просят по добру, по здорову, ехайте домой со своим послом. Еже ли барахла много, не успевают по времени, не вопрос, оставляйте 5 сторожей с колотушками и в течении месяца самовывоз. Хотя, судя оп практике, полосатым достаточно было 48 часов, чтобы свалить из Афгана, а их там по более было...... Так, что все путем. В добрый путь, до ридьной хаты, мусье.
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:04
    0
    Ну чего по-хорошему вежливо попросили, все как положено.
    А Базума... на его месте надо поберечься, живой он сильно мешает, может попасть в ипатьевскую хижину, после чего на него кивать никакой посол не сможет.