Новые власти Нигера потребовали от Франции вывода военного контингента до 3 сентября

В столице Нигера Ниамее в адрес командования французского военного контингента, присутствующего в стране, было выставлено конкретное требование. Состоит оно в том, чтобы французские войска (а количество военнослужащих французской армии в этой стране – до 700 человек) покинули Нигер до 3 сентября.Также было подтверждено требование к французскому послу – освободить здание посольства и убыть в Париж.Напомним, что ранее французские власти отказались отзывать своего посла, заявив, что они «не признают военный переворот в Нигере» и что «легитимный президент Базум и легитимный МИД Нигера посла персоной нон-грата не объявляли».Как сообщают местные СМИ, если французский посол продолжит оставаться в Ниамее, его работа будет блокироваться. Также нигерские военные собираются блокировать и военные базы, на территории которых находятся французские военнослужащие, если те не покинут страну до обозначенного срока.В такой ситуации Париж находится перед непростым выбором: либо уйти из очередного африканского государства, которое контролировал долгие годы, либо начать войну против Нигера, что тоже вряд ли добавить политических очков президенту Макрону.В пресс-службе Елисейского дворца тем временем заявили, что если послу Франции «военные мятежники не позволят работать и если пострадают французские военные в Нигере, то страна может воспринять это как объявление войны».