Сегодня средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Воскресенском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По утверждению руководителя столичной администрации, в результате уничтожения беспилотника, по предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Украинские формирования регулярно пытаются атаковать российскую территорию с помощью дронов. Так, вчера вечером в Брянске в районе городского телецентра были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбили около 21:30. К счастью, пострадавших не оказалось.
Примерно в это же время ВСУ попытались провести очередную атаку Крымского полуострова. Здесь украинские формирования применили крылатую ракету. Она была сбита средствами ПВО ВС РФ в районе Феодосии. От падения фрагментов уничтоженной ракеты загорелась сухая трава на местном поле.
Как стало известно позже, ВСУ пытались атаковать аэродром Кировское в Феодосии авиационной ракетой, вероятно – американской противорадиолокационной ракетой AGM 88-HARM. Средства противовоздушной обороны сбили ее на подлете к аэродрому, что позволило избежать значительных проблем при падении ракеты.