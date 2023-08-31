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Средства ПВО уничтожили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, также ВСУ вечером пытались атаковать Брянскую область и Крым

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Средства ПВО уничтожили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, также ВСУ вечером пытались атаковать Брянскую область и Крым

Сегодня средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Воскресенском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


По утверждению руководителя столичной администрации, в результате уничтожения беспилотника, по предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Украинские формирования регулярно пытаются атаковать российскую территорию с помощью дронов. Так, вчера вечером в Брянске в районе городского телецентра были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбили около 21:30. К счастью, пострадавших не оказалось.

Примерно в это же время ВСУ попытались провести очередную атаку Крымского полуострова. Здесь украинские формирования применили крылатую ракету. Она была сбита средствами ПВО ВС РФ в районе Феодосии. От падения фрагментов уничтоженной ракеты загорелась сухая трава на местном поле.

Как стало известно позже, ВСУ пытались атаковать аэродром Кировское в Феодосии авиационной ракетой, вероятно – американской противорадиолокационной ракетой AGM 88-HARM. Средства противовоздушной обороны сбили ее на подлете к аэродрому, что позволило избежать значительных проблем при падении ракеты.
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10 комментариев
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  1. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:14
    0
    Вопреки сказаниям и преданиям мощная ПВО лишь на отдельных участках, а в целом мало чем отличается от ПВО противника.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 08:16
      -2
      А вы как хотели, чтобы на крыше каждой высотки стоял какой нибудь комплекс ПВО? Прикрыты только критически важные объекты, да и туда порой пролетает. На 100% эффективных средств нет ни у кого. А вообще, самый большой вопрос - откуда это всё долетает аж до Москвы?
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 08:25
    +2
    А сколько от Феодосии до линии боевого соприкосновения? Километров 200+ примерно. AGM-88 летает на 150км максимум. Т.е. ее либо запускали из Чёрного моря либо ДРГ противника притащила ее на своем горбу в Крым.
  3. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 08:34
    0
    Усиливать ПВО надо. Минимум втрое. Но это дорого. И кадры нужны. Но скорее всего к этому придем.
  4. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 08:37
    -2
    Вот вопрос к нашему МО, от куда у свидомых столько безпилотников , где их производство, не думаю, что они на Украине, скорее всего британцы суетятся, у них все мощности или на территории Польши, ну не могут они у себя делать дроны, и сборка тоже, а наклеить лейбу made in Ukraine Можно На любой тип ЛА, вывод, плохо работает разведка, красные линии давно позеленели!
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:46
      0
      Беспилотники довольно технологичны и легко производятся кустарным методом на коленке. А наличие огромного ассортимента из Китая как электроники, так и движков, акб, рулевых машинок, пропеллеров, метизов, элементов фюзеляжа и тяг делает это вообще задачей уровня конструктора Лего. А если еще есть в наличии лазерная раскроечная машина и 3Д-принтер, то вообще сам себе фабрика, причем, за недорого.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:51
      -1
      Цитата: Fantazer911
      Вот вопрос к нашему МО, от куда у свидомых столько безпилотников , где их производство, не думаю, что они на Украине, скорее всего британцы суетятся, у них все мощности или на территории Польши, ну не могут они у себя делать дроны, и сборка тоже, а наклеить лейбу made in Ukraine Можно На любой тип ЛА, вывод, плохо работает разведка, красные линии давно позеленели!

      Ну как сказать... Дело в том, что самые сложные компоненты: двигатель, электроника, приводы, батареи - скорее всего иностранные. А вот силовой каркас, обшивку, боевую часть и прочее можно и рандомной автомастерской пилить. Так что лучше говорить об "отверточной сборке" с элементами импортозамещения.
      В принципе тут ничего нового, ибо при разборке двигателя от сбитой Герани были обнаружены китайские свечи накаливания, японские и корейские подшипники, шатуны со спиленной маркировкой и прочие. Одним словом Интернационал.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:38
    0
    К такому, явно, НЕ ГОТОВИЛИСЬ!!!
    Говорить про зелёнку и "солнечный" Магадан ... да кто ж его посадит, он же-ж памятник!
    Из этой ситуации надо ... в общем, усилия по наращиванию эффективности ПВО - ПРО в целом, необходимо прилагать много и ещё больше!
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: rocket757
      К такому, явно, НЕ ГОТОВИЛИСЬ!!!
      Говорить про зелёнку и "солнечный" Магадан ... да кто ж его посадит, он же-ж памятник!
      Из этой ситуации надо ... в общем, усилия по наращиванию эффективности ПВО - ПРО в целом, необходимо прилагать много и ещё больше!

      Естественно. Надо прилагать усилия по наращиванию эффективности ПВО. А ещё по наращиванию эффективности Связи. А ещё по наращиванию производства БПЛА, снарядов, танков, ну и про форму для солдат тоже не стоит забывать. Однако от куда взять силы для этих "усилий"? Ежели где-то прибыло, то значит должно где-то и убыть.
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:13
    0
    Как все красиво, катеров аж шесть штук потопили, а Федосию одна ракета атаковала и ту сбили, не говоря уже о сбитых беспилотниках над Брянском...
    И ведь пипл хавает, а значит можно сочинять и дальше!
    Над Феодосией прошли три ракеты, есть видео подтверждение. Судя по звуку и скорости пролета - это Скальп или Шторм Шэдоу. Инфоцыган Шарий вчера выложил видос, где они якобы попали в цели. По крайней мере, видны три попадания и синее свечение со вспышками, что характерно для поражения энергетических объектов. А в Брянске бахнуло так, что слышно было, наверное, аж в Орле, тоже есть несколько видео.
    Просто, как и на Украине наши власти стали все замалчивать и это очень плохо - потому что вранье всегда заканчивается негативом...