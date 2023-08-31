Военное обозрение
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Бывший военный разведчик США заявил, что ВСУ не смогли добиться успехов на фронте из-за того, что не слушали американские советы

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Бывший военный разведчик США заявил, что ВСУ не смогли добиться успехов на фронте из-за того, что не слушали американские советы

Украинская армия смогла бы добиться более впечатляющих результатов на фронте, если бы ее командование прислушивалось к американским советам. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.


По мнению отставного офицера военной разведки США, если бы контрнаступление ВСУ планировалось Пентагоном, то украинские силы смогли бы добиться куда большего. Он подчеркнул, что Киев не всегда прислушивается к мнению американских военных.

Впрочем, по словам Шаффера, есть и другая проблема – все члены Североатлантического альянса дают разные советы украинскому командованию, и в итоге ВСУ не могут выработать единый план действий. Это, разумеется, отражается на результативности украинской армии на поле боя.

Таким образом, западные эксперты начинают прямо обвинять Киев в провале контрнаступления, пытаясь выставить виноватым исключительно украинское командование. Однако есть определенная доля вины и у западных военных.

Например, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон счел, что руководство НАТО не смогло должным образом оценить возможности ВСУ и ВС РФ, и это привело к провалу контрнаступления на южном направлении.

До этого некоторые аналитики заявляли, что Киев переоценил возможности западной военной техники, так как счел ее неким «чудо-оружием», дающим чуть ли не стопроцентную гарантию победы. Свою роль, по мнению экспертов, могли сыграть и слишком непродолжительные курсы обучения украинских военных в странах Запада. Все же за пять недель сложно подготовить хорошего танкиста или артиллериста.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:17
    +4
    ...так как счел ее неким «чудо-оружием», дающим чуть ли не стопроцентную гарантию победы.

    Конечно, раз импортное, значит +500 к броне и +1000 к выживанию. laughing
    Ну а если ещё и совсем послушными бы были - вообще перемога за перемогой были бы.

    зы Ну вобщем неудивительно что на шароварных всё повесили, все причины провалов. Если были бы перемоги то это заслуга чуткого руководства НАТО, их инструкторов. А так - какелы за всё в ответе, типа сами всё прокакали.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:43
      0
      hi!
      Цитата: Nexcom
      Ну вобщем неудивительно что на шароварных всё повесили, все причины провалов. Если были бы перемоги то это заслуга чуткого руководства НАТО, их инструкторов.

      Обычно выигрывает команда, проигрывает тренер - в футболе, в хоккее так.
      В случае с США всё наоборот. Выигрыш - "тренер" (США) молодец. Проигрыш - они, как бы, вовсе и ни при чём. Так, рядом стояли.

      Кстати, выигрышей что-то особо не припомню со времён их "победы" над Гренадой. И это не только к вопросу о победах, а и к тому, кто куда и зачем "вторгается".
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:51
      -1
      На самом деле, все было с точностью до наоборот. Залужный перед контрнаступом пытался объяснить западным друзьям Украины, что выбранная тактика не сработает, но его задвинули. Уж очень хотели взять Крым. А сейчас на Западе надо спасать политический проект Украина, иначе будет Афганистан №2. Дед Бидон второго бегства не переживет, поэтому все косяки повесят на шута. В свою очередь шут может исчезнуть так же, как у нас исчез Пригожин...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +1
    Эти высказывания рассчитаны разве что на аборигенов Австралии, им прессу доставляют с большим опозданием, в среднем на 1-1,5 года. Вангую, что о пандемии они до сих пор ничего не слышали.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:22
      +1
      А до них вирус просто ветром не додуло. yes Сильно далеко уж....
  3. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 08:20
    +4
    Чубайсу и Ко тоже америнканцы в 90ых давали советы.
    И тоже успехов не добились.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:23
      +3
      как раз частично добились - многое амерам удалось развалить, к сожалению.....
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:45
        0
        Иронично, но именно Рыжий рекомендовал Путина в декабрк1999 Ельцыну
        Так что могло быть хуже.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    +1
    Украинская армия смогла бы добиться более впечатляющих результатов на фронте, если бы ее командование прислушивалось к американским советам. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
    Ну да, исключительные советы, от исключительных, бравых ... советчиков!!! wink
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:26
    +1
    Молодцы! Нашли крайних и будут на это упирать. В отличие от Зели, они понимают, что надо "сохранить лицо" перед своими избирателями и позже восстанавливать отношения с Россией.
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:32
    +1
    Как говори Наполеон, выигрывает сражения не тот кто дал хороший совет, а тот кто взял на себя ответственность за его выполнение.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:38
    0
    ВСУ .... не слушали американские советы

    Да, наглосаксы еще насоветуют... Самый главный совет от наглосаксов: наглосаксы - самые главные, все, кто не согласен с этим, подлежат демократизации, сиречь, истреблению...
    Этому совету наглосаксов бандерлоги=укрофашисты следуют уже целых 8 лет. Но, видимо, не так рьяно, как нужно наглосаксам...
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:43
    0
    а какой крупный военный конфликт выиграли матрасы?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:48
      0
      да в общем то никакой. если только Ирак "посчитать".
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:53
      0
      Самый крупный их военный успех - захват Гренады))) Это если считать после ВМВ. А остальное череда поражений везде, от Вьетнама до Афганистана.
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:04
    0
    У двух нянек дитя без глаза (ц)
    ..
    Командование должно быть одно. Один начальник в армии должен быть, а не коллектив. Их советы им же и мешают. На благо нам мешают.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:07
    0
    1) Изначально было ясно, что нельзя было наступать без господства, поддержки с воздуха; 2) Наступление ВСУ - политический, а не военный проект; 3) Подготовить танковый экипаж за 4-6 недель нельзя, для этого нужно минимум 6 месяцев и это по старым нормативам70-80 гг; 4) Тоже относится и к остальной технике; 5) В СА считалось, что экипаж танка боевой расчёт САУ достигает своего пика на 4-й период службы.
  11. Andchevh
    Andchevh Сегодня, 09:13
    0
    плохому танцору яйца мешают ...... это вернее что помешало достичь успехов