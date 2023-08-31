Бывший военный разведчик США заявил, что ВСУ не смогли добиться успехов на фронте из-за того, что не слушали американские советы

Украинская армия смогла бы добиться более впечатляющих результатов на фронте, если бы ее командование прислушивалось к американским советам. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
По мнению отставного офицера военной разведки США, если бы контрнаступление ВСУ планировалось Пентагоном, то украинские силы смогли бы добиться куда большего. Он подчеркнул, что Киев не всегда прислушивается к мнению американских военных.
Впрочем, по словам Шаффера, есть и другая проблема – все члены Североатлантического альянса дают разные советы украинскому командованию, и в итоге ВСУ не могут выработать единый план действий. Это, разумеется, отражается на результативности украинской армии на поле боя.
Таким образом, западные эксперты начинают прямо обвинять Киев в провале контрнаступления, пытаясь выставить виноватым исключительно украинское командование. Однако есть определенная доля вины и у западных военных.
Например, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон счел, что руководство НАТО не смогло должным образом оценить возможности ВСУ и ВС РФ, и это привело к провалу контрнаступления на южном направлении.
До этого некоторые аналитики заявляли, что Киев переоценил возможности западной военной техники, так как счел ее неким «чудо-оружием», дающим чуть ли не стопроцентную гарантию победы. Свою роль, по мнению экспертов, могли сыграть и слишком непродолжительные курсы обучения украинских военных в странах Запада. Все же за пять недель сложно подготовить хорошего танкиста или артиллериста.