Аэропорт Пскова возобновил работу в полном режиме после ее прекращения из-за атак украинских БПЛА

С 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 года аэропорт города Пскова возобновил работу в полном режиме, без ранее введенных ограничений. Об этом сообщает Росавиация.
По утверждению ведомства, сейчас все службы аэропорта и Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. 31 августа запланированы 2 рейса авиакомпании «Азимут» - из Москвы в Псков и обратно.
Работа псковского аэропорта была приостановлена после атаки беспилотных летательных аппаратов на данный объект. По сообщению областного руководства, аэропорт подвергся атаке восьми беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду. В аэропорту загорелись находившиеся там военно-транспортные самолеты Ил-76. Два самолёта получили повреждения.
Напомним, что аэропорт Пскова имени Княгини Ольги представляет собой международный аэропорт федерального значения, и, кроме того, что отправляет и принимает пассажирские рейсы, является еще и аэродромом совместного базирования, то есть за него отвечает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным из открытых источников, на данном аэродроме дислоцируется 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, транспортные самолеты которого и были повреждены во время недавней атаки территории объекта с помощью беспилотных летательных аппаратов.