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Аэропорт Пскова возобновил работу в полном режиме после ее прекращения из-за атак украинских БПЛА

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Аэропорт Пскова возобновил работу в полном режиме после ее прекращения из-за атак украинских БПЛА

С 07:00 по московскому времени 31 августа 2023 года аэропорт города Пскова возобновил работу в полном режиме, без ранее введенных ограничений. Об этом сообщает Росавиация.


По утверждению ведомства, сейчас все службы аэропорта и Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме. 31 августа запланированы 2 рейса авиакомпании «Азимут» - из Москвы в Псков и обратно.

Работа псковского аэропорта была приостановлена после атаки беспилотных летательных аппаратов на данный объект. По сообщению областного руководства, аэропорт подвергся атаке восьми беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду. В аэропорту загорелись находившиеся там военно-транспортные самолеты Ил-76. Два самолёта получили повреждения.

Напомним, что аэропорт Пскова имени Княгини Ольги представляет собой международный аэропорт федерального значения, и, кроме того, что отправляет и принимает пассажирские рейсы, является еще и аэродромом совместного базирования, то есть за него отвечает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным из открытых источников, на данном аэродроме дислоцируется 334-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк, транспортные самолеты которого и были повреждены во время недавней атаки территории объекта с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / A.Savin
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11 комментариев
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  1. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 08:27
    +6
    В очередной раз обосрались. Пролюбили 4 борта Ил-76. Годовой выпуск этих машин, на минуточку, 3-5ед. Такой блогер как Ю. Подоляк и вовсе в своей группе ВК написал типа "поотивник не ожидал из-за отдаленности от фронта". Что за бред? 2й год СВОйны идёт, а мы всё не ожидаем, что по дорогому имуществу МО может что-то прилететь?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:31
      +5
      Что-то в последнее время стало обыденным атаки украинских БПЛА на российские объекты расположенные далеко от зоны боевых действий am В новостях об этом говорят прросто как картошку на полях убирают, по мне так отговорки что БПЛА трудно засечь и уничтожить не состоятельны, пролететь 500 км до стратегического объекта и остаться не замеченным может только почтовый голубь, опять же где наши массированные "удары возмездия" ???????????
      1. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 08:38
        0
        Они практически еженедельно осуществляют, а был недавно промежуток времени, когда наши им отправляли подарки из Геранек и Калибров почти каждый день. И со слов Конашенкова "все намеченные цели поражены". Плохо ещё то, что наши балбесы с телефонами регулярно выкладывают результаты украинских атак.
    2. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 08:35
      +1
      выгодней, строить коммерческую недвижимость,чем ангары для самолетов,всё пво в москве...да и бабло всё там,каждый день там чё нибудь, да открывают)
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:02
      +4
      Юрий Подоляка еще в прошлом году у себя на канале "взял" Авдеевку, Славянск и окружил Харьков. Причем это не весь список его "завоеваний". При этом он собрал с подписчиков денег больше чем Соловьев через свой СВР Фонд, правда так и не отчитался. Зато у него дом появился в собственности, причем не дешевый... Так что, его читают и смотрят только те, кто живет фантазиями.
      Атаку на аэродроме проспали и это очень прискорбно. Действительно, мы за 22-й год всего несколько таких бортов получили в войска, а тут сразу такой ущерб.
      По последним данным, дроны взлетели с нашей территории... И это вдвойне прискорбно, значит есть глобальная проблема обеспечения безопасности...
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:13
      +1
      Да...вы правы ! В очередной раз и ,боюсь, что не в последний ! Инициатива в планировании и осуществлении тер.операций принадлежит украм ! В России "ответственные" службы начинают бить в набат лишь "опосля" ...опосля.как случилось ! Так и будут ФСБ и МО РФ "догонять" укров ?И доколе это будет продолжаться ? Всегда ?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    +3
    ВОЙНА диктует свои правила!!! Если до кого то это не дошло, ему же хуже ... хотя, хуже не только ему, может и не столько ему, это как ещё посмотреть!
    А так ... противник у нас серьёзный, помоЧников, советчиков у него хватает, нужно относится к этому соответствующе!
    Понятно, что наши ресурсы, в том числе и по системам ПВО, не бесконечные ... ведь "к такому не готовились"!?!?!?, но ситуацию необходимо исправлять и ... кое кого, давно надо было кинуть на исправление, с лопатой на перевес, хорошо б куда ни будь подальше, в "солнечный" Магадан, например ...
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:49
    0
    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:50
    +2
    Цитата: evgenii67
    Плохо ещё то, что наши балбесы с телефонами регулярно выкладывают результаты украинских атак.


    кому плохо? - нашему МО - что вся страна теперь знает "своих героев"?
    неделю назад такое было в Сольцах - это меньше 200 км от Пскова - выводы кто-то сделал? - а зачем тогда они там сидят, для мебели?
    при годовом выпуске этих машин в 5-6 единиц... (как уже написали) - ничего не произошло?
    во время ВОВ - уже бы "сидели" и показания давали о своей беспечности ( я не о людях на местах)...
  5. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 08:51
    0
    В гражданских аэропортах есть радары для отслеживании птиц, они бывают мобильные или стационарные и они очень хорошо обнаруживают мелкие летающие предметы на дальностях в 15-20 километров от аэропорта засекать могут полет одиночных птиц размером с голубя, почему такие радары не используются для обнаружения украинских БПЛА на подлете их к военным аэродромам и аэропортам?
    Ведь определение направление полета БПЛА за 10-15 километров от аэродрома позволит своевременно направить средства ПВО на направление пролета ударных БПЛА и это же позволит службам аэродрома принять меры по уменьшению наносимого ущерба…
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:15
      0
      Защита объектов, рубежей, от ударных средств противника, дело сложное, затратное и труднореализуемое, по объективным причинам... в. т. ч. потому, что разнообразие видов средств нападения и соответствующие им нюансы, список такой обширный, что НИКТО и не пытается всему и сразу противостоять, приходится идти на компромисс, что б не усложнять, не удорожать это дело до... бесконечности.
      На данном уровне развития технологий, приходится бороться с самыми опасными средствами нападения!!!
      В общем, системы обороны всегда отставали от систем нападения и никто, никогда не сумел это обстоятельство перебороть... потому как развивается и то и другое, но защита отстаёт, ВСЕГДА!