Опубликовано последнее обращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он с иронией говорит о своей возможной ликвидации

В интернете опубликовано последнее видеообращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, записанное им во время поездки в Африку 19-20 августа 2023 года.
Буквально через три-четыре дня Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы, произошедшей 23 августа в Тверской области. Там, напомним, упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, в котором кроме Пригожина и экипажа находились охранники и двое других руководителей ЧВК «Вагнер» - Дмитрий Уткин, отвечавший за боевую часть, и Валерий Чекалов, отвечавший за логистику.
На опубликованном видео Евгений Пригожин говорит, обращаясь к любителям его «возможной ликвидации, заработков, интимной жизни», что у него все в порядке. Он находится в Африке и проводит там свои выходные.
Таким образом, куратор ЧВК «Вагнер» довольно иронично высказался по поводу возможности своей ликвидации. Но если он уже завел об этом речь, значит, думал о такой перспективе периодически. Напомним, что вероятность устранения Пригожина посредством теракта является сейчас одной из рассматриваемых следственными органами официальных версий произошедшего.
У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции и других западных государств, чьим интересам – экономическим и политическим, прямо вредила деятельность бизнесмена и курируемой им частной военной компании на Африканском континенте.