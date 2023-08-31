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Опубликовано последнее обращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он с иронией говорит о своей возможной ликвидации

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Опубликовано последнее обращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он с иронией говорит о своей возможной ликвидации

В интернете опубликовано последнее видеообращение куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, записанное им во время поездки в Африку 19-20 августа 2023 года.


Буквально через три-четыре дня Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы, произошедшей 23 августа в Тверской области. Там, напомним, упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, в котором кроме Пригожина и экипажа находились охранники и двое других руководителей ЧВК «Вагнер» - Дмитрий Уткин, отвечавший за боевую часть, и Валерий Чекалов, отвечавший за логистику.

На опубликованном видео Евгений Пригожин говорит, обращаясь к любителям его «возможной ликвидации, заработков, интимной жизни», что у него все в порядке. Он находится в Африке и проводит там свои выходные.


Таким образом, куратор ЧВК «Вагнер» довольно иронично высказался по поводу возможности своей ликвидации. Но если он уже завел об этом речь, значит, думал о такой перспективе периодически. Напомним, что вероятность устранения Пригожина посредством теракта является сейчас одной из рассматриваемых следственными органами официальных версий произошедшего.

У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции и других западных государств, чьим интересам – экономическим и политическим, прямо вредила деятельность бизнесмена и курируемой им частной военной компании на Африканском континенте.
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25 комментариев
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  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:37
    +14
    У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции и других западных государств, чьим интересам – экономическим и политическим, прямо вредила деятельность бизнесмена и курируемой им частной военной компании на Африканском континенте.
    А внутри РФ разве не было ??! wink
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:55
      +8
      А внутри РФ разве не было ??!

      Как раз эти враги самые беспринципные и подлые.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:56
      -1
      . У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции

      Пригожин на момент смерти уже был "сбитый лётчик" и угрозы ни кому не представлял. Убить его могли только из-за мести. И из-за того, что не могли (не мог) простить. То есть из-за личной неприязни (обиды), а не по объективным причинам.
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 09:06
        +1
        Пригожина уже не раз пытались убить до того. Тупые пропагандисты, переводя стрелки, говорят, что у Пригожина не хватило ума и военно-технических знаний и соответствующего оборудования у его суперпрофессионалов, чтобы проверить как следует свой самолёт после техобслуживания. Верите?
      2. Joker62
        Joker62 Сегодня, 09:06
        0
        Цитата: Stas157
        . У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции

        Пригожин на момент смерти уже был "сбитый лётчик" и угрозы ни кому не представлял. Убить его могли только из-за мести. И из-за того, что не могли (не мог) простить. То есть из-за личной неприязни (обиды), а не по объективным причинам.

        И еще добавьте неприязни губернатора Питера к Пригожину.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:11
        -1
        угрозы ни кому не представлял

        Вопрос спорный. Может и представлял. Например - решив рассказать народу об истинных причинах своего мятежа..
    3. AUL
      AUL Сегодня, 09:02
      +5
      У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь[b][/b], это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции и других западных государств,
      ИМХО, эти - не в первую очередь. В первую - те, кто в панике рванул из страны, когда Пригожин пошел на север. Те, кто жидко обосрамился,когда запахло неудобствами. А такое не прощают.
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:03
      -1
      Цитата: Gomunkul
      А внутри РФ разве не было ??!

      Да откуда? Внутри друзья, враги снаружи. Или у нас все неправильно?
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Gomunkul
      А внутри РФ разве не было ??!

      Не меньше чем в Европе.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:38
    +10
    Светлая память и пусть земля тебе будет пухом, Евгений Викторович.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:44
    +7
    Чтобы на самом деле не произошло с Пригожиным, но один факт налицо - власть вывела его из публичной плоскости и свернула проект Вагнер.
    С самого начала допускал различные варианты, в том числе версию о подлоге, о которой многие говорили. Правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но давайте посмотрим на факты:
    1) Нет никаких доказательств того, что Пригожин был в упавшем самолете
    2) МАК отказался расследовать эту катастрофу, несмотря на запрос Бразилии
    3) Пригожин был Героем России и по статуту его должны были похоронить с воинскими почестями, чего в реальности не произошло
    4) На следующий день могилу похороненного человека посетила жена его двойника, сам двойник не приходил и вообще пропал
    И это не весь список фактов, которые вызывают вопросы...
    Так что вопрос жив Пригожин или нет пока остается открытым. И появившееся вчера на Grey Zone видео только добавило тумана в этй ситуацию...
    1. leks
      leks Сегодня, 08:56
      0
      Согласен с вами!
      Но с последним пунктом не совсем. Если человека решили вывести из игры путем имитации смерти, то вряд-ли это человек когда либо или по крайней мере в ближайшие годы появится в публичном поле
      Так что вопрос жив Пригожин или нет пока остается открытым. И появившееся вчера на Grey Zone видео только добавило тумана в этй ситуацию...
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:44
    +5
    да, руководства Вагнера не стало - и как будто ничего не произошло...
    отношение к людям выполняющим "черную работу" - как к быдлу
    где мы живем?
    "наши" СМИ даже не удосужились показать прощание с этими людьми...
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 08:47
      +4
      А СМИ туда официально не пустили! Полная хронография событий дня похорон есть на Фонтанке. В Питере все кладбища были взяты под контроль Росгвардии, причем оцепления были в три ряда, сотрудники стояли через 10 метров. Так что тут вопрос не к СМИ, а к власти.
  5. народник
    народник Сегодня, 08:47
    +6
    У Евгения Пригожина было много врагов, в первую очередь, это, разумеется, киевский режим, а также спецслужбы Франции и других западных государств,

    Всем внешним врагам было выгодно существование Пригожина после известного марша. Они тут не при делах.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 08:58
      0
      Они тут не при делах.
       Угу,столько лет тянули резину, а потом бац,оперативно сработали и что характерно,сразу после марша. laughing
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:50
    -1
    Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы
    Надо было на поезде ехать,в плацкарте.
    1. sergeyezhov
      sergeyezhov Сегодня, 08:59
      +5
      Цитата: kor1vet1974
      Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы
      Надо было на поезде ехать,в плацкарте.

      а потом целый поезд хоронить бы пришлось
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:09
      -1
      Цитата: kor1vet1974
      Надо было на поезде ехать,в плацкарте

      На отчаянные бомбежки летал на Су-24. И никто не мог сбить над Украиной. Зато в глубине России получилось.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:03
    -4
    Хорошо жил, ннида, да и все кто у власти хорошо живут, а мы прозябаем...
    Думаю, что 90% россиян не расстроились его смерти, а 10% это так называемая колонна...
    И вопрос почему его не грохнули в Африке, а в России, вероятно Х-мены под рукой Британии и Франции...
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: air wolf
      Думаю, что 90% россиян не расстроились его смерти, а 10% это так называемая колонна...

      Я расстроился. Уничтожена и обезглавлена лучшая военная пробивная сила. Во время войны это надо быть особо одаренным, чтобы так бездарно потерять свое преимущество.
  8. Ярик
    Ярик Сегодня, 09:03
    0
    Цитата: kor1vet1974
    Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы
    Надо было на поезде ехать,в плацкарте.

    тогда прошла бы инфа с 1 канала, что поезд летел, но низенько, низенько
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:13
    -1
    Цитата: Stas157

    Пригожин на момент смерти уже был "сбитый лётчик" и угрозы ни кому не представлял.

    Для
    Франции, Британии, США он представлял большую угрозу выпинывая их из Африки...мне интересно знали ли в Кремле о готовящемся теракте, а если знали почему не предотвратили его...это ведь тоже удар по репутации Кремля.
  10. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:15
    0
    Цитата: kor1vet1974
    Пригожин погибнет в результате авиакатастрофы
    Надо было на поезде ехать,в плацкарте.


    Корвет, а станция Красненка, вам, ничего не говорит?
  11. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:18
    0
    Цитата: air wolf
    Хорошо жил, ннида, да и все кто у власти хорошо живут, а мы прозябаем...
    Думаю, что 90% россиян не расстроились его смерти, а 10% это так называемая колонна...
    И вопрос почему его не грохнули в Африке, а в России, вероятно Х-мены под рукой Британии и Франции...


    ты у кого на содержании?