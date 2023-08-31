Комиссия по законопроектной деятельности российского кабмина рассмотрела предложение законодателей относительно участников добровольческих формирований. Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности добровольцев за порчу военного имущества.
Об этом сообщают журналисты агентства ТАСС, ссылаясь на проект правительственного отзыва, с которым их ознакомили.
В документе идет речь о наказании, предусмотренном для добровольцев в случае утери или намеренной порчи ими военного имущества.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект
- сказано в отзыве.
Пока поправка не вступила в законную силу, к материальной ответственности за утерю или намеренную порчу вооружения, техники и прочего имущества, переданного для выполнения боевых задач, можно привлекать только военнослужащих. Добровольцы же под действие данной юридической нормы пока что не подпадают.
Но, согласно закону РФ «О статусе военнослужащих», который вскоре может быть принят, участники добровольческих формирований наряду с другими военнослужащими подлежат всем видам ответственности за совершенные правонарушения, вплоть до уголовной.
В результате принятия федерального закона будут законодательно закреплены общие правила привлечения добровольцев к материальной ответственности в случае совершения ими правонарушений и установлены соответствующие тяжести таких правонарушений меры ответственности
- говорится в отзыве правительства.
Автором данного законопроекта является глава комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.