МИД КНР: Экипаж судна «Чжэньхуа 28» стал объектом преследований со стороны США

В последние годы Соединённые Штаты чинили препятствия для въезда наших граждан под различными предлогами. В то же время они отказывали и во въезде нашим студентам по необоснованным причинам, при том, что у них были визы. При этом Вашингтон в качестве аргумента неоднократно использовал политические убеждения и статус членов КПК. Все эти действия являются прямым свидетельством идеологических предрассудков и мышления, сформировавшихся ещё во времена холодной войны. Таким образом, Китай выражает свой решительный протест в этом отношении

Принадлежащее судостроительной компании Shanghai Zhenhua Ocean Engineering Service Co., Ltd. судно «Чжэньхуа 28», будучи зарегистрированным в специальном административном районе Гонконг, было незаконно остановлено агентами таможенного и пограничного патруля США в порту Джэксонвилл, расположенном в штате Флорида. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Как уточнил китайский дипломат, оно также было подвергнуто досмотру с американской стороны, в результате чего часть электронного оборудования экипажа была конфискована. Всё это привело не только к срыву плана плавания, но и к проблемам с эксплуатацией корабля. Более того, возник и риск угрозы жизни членов экипажа.– заявил Ван, добавив, что Пекин требует объяснений от американской стороны в связи с произошедшим.Китайские власти призывают руководство Штатов перестать нарушать законные права и интересы китайского народа, прекратить препятствовать и разрушать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, ссылаясь на «угрозу своей национальной безопасности». Пекин призывает Вашингтон предпринять соответствующие меры во избежание подобных действий.Со стороны руководства США, в свою очередь, пока не последовало никакой реакции на обвинения китайской стороны.