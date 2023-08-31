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Все попытки украинской ДТГ по совершению ряда терактов на территории Брянской области были предотвращены ФСБ

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Все попытки украинской ДТГ по совершению ряда терактов на территории Брянской области были предотвращены ФСБ

Диверсионная группа украинских спецслужб, намеревавшаяся осуществить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры, была нейтрализована на территории Брянской области ФСБ совместно с другими силовыми подразделениями России.


ФСБ при взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД 30 августа 2023 года пресекла деятельность украинской диверсионно-террористической группы на территории РФ, в которую входили сотрудники СБУ, военнослужащие ГУР и Службы специальных операций Минобороны Украины

– сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) российского силового ведомства.

Как уточнили в Федеральной службе безопасности России, цель украинских диверсантов заключалась в совершении ряда террористических актов на военных и энергетических объектах страны.

В ходе оперативно-боевых мероприятий, проводившихся в Навлинском районе Брянской области, было ликвидировано двое боевиков, в то время как ещё пятеро были задержаны. Из них ранено было трое

– сообщили в ЦОС ФСБ.

В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что каждый диверсант имел при себе довольно внушительный боевой арсенал, а именно: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, значительное количество гранат и патронов образца НАТО наряду с приборами ночного видения.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении участников украинской ДТГ уголовного дела.
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13 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 15:01
    0
    "В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении участников украинской ДТГ уголовного дела."

    Что решать? В Сибирь на 20 лет лес валить
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:09
      +1
      В Сибирь, на Магадан. А может и по обмену пойдут на наших парней из спецов, что на окраине могли изловить с аналогичным заданием. Таких на "пехоту" просто так не меняют. Только об этом мы все равно не узнаем, да оно и не надо, если наши вернуться, пусть так.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: Uprun
        В Сибирь, на Магадан

        Сибирь и Магадан, это как Москва и Париж. Магадан находится в географическом регионе, который попадает под определение Дальний Восток...
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 16:17
          0
          И что? Это как-то меняет концентрацию мест отсидки или кубатуру вырубки?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:02
    -1
    Вот, сразу видно что это не Конашенков с его сбили, потопили. Пошли фоты, ждем рассказов от пойманных в лесу лосей...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вот, сразу видно что это не Конашенков с его сбили, потопили. Пошли фоты, ждем рассказов от пойманных в лесу лосей...

      Создаётся такое впечатление, что гражданин Конашенков является вашим соседом и его кот имел неосторожность нагадить вам в тапки.
      Что то слишком часто вы ему публично "мстите" употребляя его фамилию почти в каждой теме.
      Вот честное слово, упоминание этого товарища, так же как и вечно куда то идущий караван с неутомимо облаиваемой собакой и вездесущие Петров и Баширов уже утомили. Будьте оригинальнее. hi
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    +1
    Какое уголовное дело,по какой статье?Это что шутка журналиста.Может тогда этих украинских спецов в Донецк и Луганск передать для расследования?
  4. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 15:17
    0
    зеленский заявил,цели на 700 км поражены,и весь мир видел.....фсб, задержало пару алкашей с гранатой)
  5. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 15:17
    +1
    Молодцы наши, здорово сработали. Если правда, что такой состав у этой группы был.....Наверняка тертых калачей послали.
  6. Обычный
    Обычный Сегодня, 15:20
    0
    Похоже наша агентура хорошо поработала. Видать ждали их. Тут и ФСБ, и МВД, и Росгвардия.
    Одно только мне непонятно, если как пишут двоих завалили и пятерых задержали, то почему на фото пять автоматов? Убитые с рогатками шли?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:29
      0
      Я шесть насчитал, слева в кучке 2................
    2. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 15:38
      0
      Фото вообще может не иметь никакого отношения к делу, а так, для наглядности.
  7. Объездчик
    Объездчик Сегодня, 15:43
    +3
    О каком уголовном обвинении идет речь? Они были переодеты в гражданскую одежду или российскую военную форму? Или они целенаправленно убивали гражданское население, или атаковали специально защищенные конвенциями объекты (военный госпиталь или военный храм)?
    Какое обвинение можно предъявить военнослужащим противника, которые являются законными комбатантами, носят форму своего государства, атакуют военные или стратегические инфраструктурные цели? Сами же говорят об "объектах военной и энергетической инфраструктуры", которые являются законными целями.
    Почему вражеских офицеров-военнопленных называют "террористами", "боевиками" и прочими бессмысленными ругательствами?