Все попытки украинской ДТГ по совершению ряда терактов на территории Брянской области были предотвращены ФСБ

Диверсионная группа украинских спецслужб, намеревавшаяся осуществить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры, была нейтрализована на территории Брянской области ФСБ совместно с другими силовыми подразделениями России.
ФСБ при взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД 30 августа 2023 года пресекла деятельность украинской диверсионно-террористической группы на территории РФ, в которую входили сотрудники СБУ, военнослужащие ГУР и Службы специальных операций Минобороны Украины
– сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) российского силового ведомства.
Как уточнили в Федеральной службе безопасности России, цель украинских диверсантов заключалась в совершении ряда террористических актов на военных и энергетических объектах страны.
В ходе оперативно-боевых мероприятий, проводившихся в Навлинском районе Брянской области, было ликвидировано двое боевиков, в то время как ещё пятеро были задержаны. Из них ранено было трое
– сообщили в ЦОС ФСБ.
В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что каждый диверсант имел при себе довольно внушительный боевой арсенал, а именно: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, значительное количество гранат и патронов образца НАТО наряду с приборами ночного видения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении участников украинской ДТГ уголовного дела.