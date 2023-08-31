Все попытки украинской ДТГ по совершению ряда терактов на территории Брянской области были предотвращены ФСБ

ФСБ при взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД 30 августа 2023 года пресекла деятельность украинской диверсионно-террористической группы на территории РФ, в которую входили сотрудники СБУ, военнослужащие ГУР и Службы специальных операций Минобороны Украины

В ходе оперативно-боевых мероприятий, проводившихся в Навлинском районе Брянской области, было ликвидировано двое боевиков, в то время как ещё пятеро были задержаны. Из них ранено было трое