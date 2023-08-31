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Турецкий фрегат Gediz получил «знаки отличия» за сбитые беспилотники Wing Loong II производства Китая

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Турецкий фрегат Gediz получил «знаки отличия» за сбитые беспилотники Wing Loong II производства Китая

Фрегат TCG Gediz ВМС Турции получил специальную маркировку, которая обозначает поражение ударных беспилотников из находящихся на борту вооружений.


Как сообщается в издании Tolga Özbek, данный корабль, пришвартовавшись в Анталье, был открыт для публике 30 августа во время празднования местного Дня Победы [приурочен к битве при Думлупынаре 1922 года]. Посетители обнаружили указанные «знаки отличия», на которых изображены ударные БПЛА Wing Loong II китайского производства, сбитые, как указывается, в Ливии.

Gediz относится к фрегатам класса Gabya (глубокая модернизация американских кораблей проекта Oliver Hazard Perry), которые долгое время выполняли патрулирование ливийского побережья, прикрывая благодаря бортовой ПВО сухопутные войска с моря. Маркировка с двумя сбитыми БПЛА нанесена на ПУ Mk13, которая ведет огонь зенитными ракетами SM-1.



Как отмечается, в ходе гражданской войны в Ливии сторонники генерала Халифа Хафтара приобрели Wing Loong 2 в ОАЭ, которые ранее закупали их у КНР.

Ракета ПВО средней дальности RIM-66A SM-1 американского производства поступила на вооружение ВМС США в 1967 году. Обычно при ведении огня запускаются две ЗУР, чтобы увеличить вероятность поражения цели.

Использованы фотографии:
Tolga Özbek
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3 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 13:26
    -1
    Кто первый научится сбивать все виды дронов, тот и музыку заказывать будет.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Azerbaijan2023
      Кто первый научится сбивать все виды дронов, тот и музыку заказывать будет.

      На всякий яд есть своё противоядие...
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:59
    0
    интересно...а если бы налёт был бы сразу пара десятков Wing Loong 2 .да ещё плюясь бортовым оружием ...сдюжил бы турсминец?...по ходу вряд ли...да там и пяти бы хватило....однобалочная м13 делает пуск раз в 10 секунд