Владимир Рогов: Противник усилил давление на наши позиции в районе Вербовое в попытке выйти во фланг Работино

Киев продолжает бросать новые силы на Запорожское направление, пытаясь взломать оборону российской армии в районе Работино, но безуспешно. Несмотря на громкие заявления о взятии данного населенного пункта, село продолжает находиться в серой зоне. На этом фоне противник переключил внимание на Вербовое, взятие которого позволит ВСУ выйти к Работино с восточного фланга.
Подтверждает эту информацию председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по его словам, основное внимание ВСУ переключилось с Работино на Вербовое, интенсивные бои идут в том районе. Противник пытается выбить российские войска из села, но этого ему не удается. В то же время давление нарастает, ВСУ в срочном порядке необходимо выравнять фронт и зацепиться за данный населенный пункт.
Сейчас основные накаты ВСУ пытаются делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока. В настоящее время если они проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт
- приводит ТАСС слова Рогова.
По данным, поступающим с передовой, ночью противник предпринял несколько попыток войти в Вербовое, но неудачно, российские силы уничтожили две штурмовые группы ВСУ. Как сообщает "Архангел спецназа", Работино по-прежнему ВСУ взять не могут, наши держат южные окраины, противник засел в лесопосадках. При активности по нему активно "насыпает" артиллерия. В то же время подтверждается усиление давления на Вербовое.
ВСУ на восток расширяют давление в сторону Вербового, но Работино не взяли они, южная окраина под контролем ВС РФ. За последнюю неделю противник перестал активно наступать - бензин заканчивается
- сообщают бойцы.