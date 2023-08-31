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Владимир Рогов: Противник усилил давление на наши позиции в районе Вербовое в попытке выйти во фланг Работино

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Владимир Рогов: Противник усилил давление на наши позиции в районе Вербовое в попытке выйти во фланг Работино

Киев продолжает бросать новые силы на Запорожское направление, пытаясь взломать оборону российской армии в районе Работино, но безуспешно. Несмотря на громкие заявления о взятии данного населенного пункта, село продолжает находиться в серой зоне. На этом фоне противник переключил внимание на Вербовое, взятие которого позволит ВСУ выйти к Работино с восточного фланга.


Подтверждает эту информацию председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по его словам, основное внимание ВСУ переключилось с Работино на Вербовое, интенсивные бои идут в том районе. Противник пытается выбить российские войска из села, но этого ему не удается. В то же время давление нарастает, ВСУ в срочном порядке необходимо выравнять фронт и зацепиться за данный населенный пункт.

Сейчас основные накаты ВСУ пытаются делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока. В настоящее время если они проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт

- приводит ТАСС слова Рогова.

По данным, поступающим с передовой, ночью противник предпринял несколько попыток войти в Вербовое, но неудачно, российские силы уничтожили две штурмовые группы ВСУ. Как сообщает "Архангел спецназа", Работино по-прежнему ВСУ взять не могут, наши держат южные окраины, противник засел в лесопосадках. При активности по нему активно "насыпает" артиллерия. В то же время подтверждается усиление давления на Вербовое.

ВСУ на восток расширяют давление в сторону Вербового, но Работино не взяли они, южная окраина под контролем ВС РФ. За последнюю неделю противник перестал активно наступать - бензин заканчивается

- сообщают бойцы.
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20 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:08
    +6
    Заход через Вербовое уже остановлен. Бои там плотнее чем под Работино идут. Наши парни там очень грамотно хохла встретили. Загнали в посадки и лупят артой и ФАБами. Скоро украинец на этом направлении закончится... От штурма Работино они уже отказались.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:14
      +5


      Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечает некоторые успехи ВСУ.«Сейчас ВСУ сместили вектор атаки и пытаются занять высоты расположенные между Работино и Вербовым, им удалось занять ряд позиций в поле и приблизиться к Вербовому», – написал Царев.

      Военкор Ростислав Марсов уточняет:
      «ВСУ прорвали фронт под Вербовым, где стояли барсята и 58-я армия. Та сама армия, где уволили генерала Попова за критику из-за отсутствия ротаций и средств кбб. Элитных подразделений там нет», – утверждает Марсов.

      Вестник 1430 полка, сформированного из мобилизованных Москвы, утверждает, что «противник смог преодолеть не более 100-150 метров и попал под шквальный огонь российской артиллерии».
      «Им удалось занять ряд позиций в поле. Наши парни пытаются выбить их артиллерией. Идут тяжёлые бои», – в свою очередь сообщает канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

      https://www.politnavigator.net/voenkor-soobshhil-o-proryve-fronta-pod-verbovym.html

      Журналист из ДНР Алексей Акутин отмечает, что ВСУ в районе Работино делают ставку на численное превосходство, сконцентрировав здесь значительные силы. Однако преодолеть российские минные поля не получается, украинские войска оказываются в «огневом мешке».

      «Продвижения противника нет, так как наша авиация и артиллерия постоянно наносят удары по всушникам, сгрудившимся в «мешке»… Если бы не минные поля, то наша оборона обвалилась бы на этом участке фронта из-за естественных причин по «херсонскому варианту», так как соотношение сил по личному составу между ВСУ и МО РФ превысило уже 9 к 1. Поэтому командование ОГ «Восток» бешеными темпами укрепляет линии обороны: не только первую, но и вторую, и следующие… еще раз повторю, продвижения у ВСУ нет, противник наступает преимущественно пехотой, которая своими собственными ногами «разминирует» минные поля», – пишет Акутин.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 13:36
        +7
        Хоть кто-то опубликовал реальную картину. Жму руку!
        Который день пишу о том же, в районе Работино украинец операцию приостановил и перегруппировавшись пытается зайти нам во фланг через Вербовое. Там его ждали и встретили по полной программе. Но, они сейчас идут ва-банк, так как понимают, что в случае неудачи Запад их спишет со счетов. По крайней мере, для команды шута приговор точно будет. Поэтому и гонят пехоту на убой.
        Они на Вербовое изначально поперли бронетехникой, в том числе Леопардами. Им там навалили как под Работино и они откатились в посадки. Там стали концентрировать резервы в расчете на массовость. Вчера поперли и опять выхватывают от нашей арты и авиации. Скорее всего, не пройдут они на этом участке фронта и откатятся обратно в Орехов и Гуляй-поле. Их еще и на отходе можно будет хорошенько прорядить!
        По 58-ой армии и кокретно Попову чистая правда! Убрали боевого генерала за наезд на Герасимова. Два этих лампаса - Герасимов и Шойгу только мешают нормальным военначальникам выполнять свою работу...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:38
        0
        Интересно почему не используются наши резервы. Шо за план? Это мысли вслух. Можно не отвечать
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 13:55
          +3
          План-то прост: заставить Украину израсходовать свои резервы, атакуя подготовленную оборону. А свои резервы максимально долго придерживать. Ввод крупных резервов будет только в случае реального прорыва ВСУ, которого пока не наблюдается. Но ребятам на передке действительно тяжело, ВСУ не только атакуют их кратно превосходящими силами, но ещё и украинская артиллерия работает очень активно.
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 14:16
            -1
            До того как спадет зеленка никакого крупномасштабного наступления не будет, это неразумно!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:13
    +4
    И опять натиск и опять у них и мяса и железа за глаза.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:19
      +2
      Это точно, они хоть всю страну на мясо пустят, тыл у них на западе.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:20
      +1
      Сконцентрировали силы в одной точке по советам западных наставников.На всех других участках фронта может кроме Артёмовска и Купянска бои сейчас стихли.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:41
      +3
      Железа говорят не используют, то ли экономят, толи нет его. Бойцы говорят горючка кончилась у укров request
      Почти нет железа.
      Говорят только мясо вперёд прёт. Причём прут не прячась, не маскируясь, как зомбаки
  3. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 13:21
    -7
    Смотрю эти товарищи из Новороссии как то не товарищи.
    Типа без Попова и армия не боеспособная. Лишились корон после вхождения в РФ?
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:22
    +1
    Вот честно не понимаю, у них проблемы с мобилизованными, их ложат тысячами в день, у них все плохо...(если конечно верить конашенковым), в тоже время они умудряются "бросать новые силы и усиливать давление на наши позиции...". Как такое возможно? И при всем при том - не Украина выпрашивает "договорняк". Граждане "ура-патриоты" ваш выход.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:31
      +3
      Как такое возможно?Мобилизация,мобилизация и ещё раз мобилизация.Где то читал что для восполнения потерь в ВСУ каждую неделю прибывают по 10 тыс. призывников,пойманных со всей Украины.В ВСУ личный состав как расходный материал.Вот и пускают их в атаку через минные поля.Нужно работать ковровыми бомбардировками ОДАБ-500/ОДАБ-1500 по их пехоте,тогда козырь этот их нивелируем.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:38
        -1
        Как вы себе это представляете - нагнали пойманных и не желающих воевать, отправили на минные поля и они как бараны на это идут? Что то здесь не сходится. У нас тоже со слов тестя блогера на контракт каждый день записывается 1336 человек, получается у нас тоже нет проблем с личным составом. P.S. минусы не леплю. Просто хочется понять, как такое возможно.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:41
      -1
      У них нет проблем с личным составом! Есть проблемы его качеством. но количество еще вполне соответствует балансу сил на ЛБС. Главная проблема в другом, если их наступление сейчас провалится, то им придется обороняться от нашего наступления и тогда понадобятся дополнительные люди, которых они заранее и хотят собрать. Если мы им прорвем фронт, у них будет расклад, как у нас осенью, вплоть до потери Харькова.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 13:43
      +4
      Это нам так преподносят. Ну помните как раньше, что укро армия пьянствует, стреляет друг в друга и вообще морально разложилась! На самом деле там тысячи мотивированных, озлобленных и подготовленных бойцов, некоторые даже при подрыве ББМ продолжают атаки видео есть! Так что не всё так радужно, а ТВ СМОТРЕТЬ ВООБЩЕ НЕ НАДО!
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:46
        0
        Соловьевых, Скобеевых, Симонян... не смотрю - такую дичь несут. Откуда у них мотивация до такой степени?
        1. esl462
          esl462 Сегодня, 14:11
          0
          Пропаганда вещь серьёзная. По поводу наших добровольцев-на гос предприятиях спущен планы по количеству добровольцев в месяц, и они их стараются выполнять.
        2. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 14:39
          0
          Там одна мотивация "убей ты или убьют тебя"
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 14:18
        0
        Тех, о ком вы сейчас говорите, каждый день выбивают и меняют на простых неподготовленных мужиков, которые при нашем наступлении начнут сдаваться и разбегаться. Так что ресурс у хохла не так велик, как многие сейчас думают!