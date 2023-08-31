Bloomberg: Нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба»

Один из нефтяных конкурентов России казахстанская компания «КазМунайГаз» пытается диверсифицировать свои поставки и продолжает увеличивать объемы поставок по логистическим цепочкам, альтернативным нефтепроводу Дружба, о чем сообщает издание Bloomberg.В материале говорится, что на данный момент главной альтернативой для поставок нефти за рубеж для Казахстана выступает магистраль Баку-Тбилиси-Джейхан, которая идет в обход России. Кроме того, часть сырья «КазМунайГаз» поставляет через Каспийское море.В общей сложности в текущем году, как пишет американское издание, главный нефтяной конкурент России поставил по вышеупомянутым маршрутам порядка 300 тысяч тонн «черного золота». До конца года этот показатель может вырасти до 1,5 миллионов тонн.Bloomberg со ссылкой на заявление замминистра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова пишет, что нефтегазовый гигант планирует нарастить экспорт по Каспийскому морю. Для этого компания уже купила два танкера дедвейтом в 8 тысяч тонн каждый и планирует уже в скором времени приобрести еще два, которые смогут перевозить по 80 тыс тонн сырой нефти.В целом, в статье говорится, что до конца текущего года «КазМунайГаз» планирует нарастить экспорт посредством альтернативных логистических путей до 1,5 млн тонн нефти в год.Однако эксперты подчеркивают, что вышеупомянутый объем является лишь мизерной частью от общих поставок компании, которые только за последние полгода достигли 40,5 млн. тонн.