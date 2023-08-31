Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: Нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба»

9
Bloomberg: Нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба»

Один из нефтяных конкурентов России казахстанская компания «КазМунайГаз» пытается диверсифицировать свои поставки и продолжает увеличивать объемы поставок по логистическим цепочкам, альтернативным нефтепроводу Дружба, о чем сообщает издание Bloomberg.


В материале говорится, что на данный момент главной альтернативой для поставок нефти за рубеж для Казахстана выступает магистраль Баку-Тбилиси-Джейхан, которая идет в обход России. Кроме того, часть сырья «КазМунайГаз» поставляет через Каспийское море.

В общей сложности в текущем году, как пишет американское издание, главный нефтяной конкурент России поставил по вышеупомянутым маршрутам порядка 300 тысяч тонн «черного золота». До конца года этот показатель может вырасти до 1,5 миллионов тонн.

Bloomberg со ссылкой на заявление замминистра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова пишет, что нефтегазовый гигант планирует нарастить экспорт по Каспийскому морю. Для этого компания уже купила два танкера дедвейтом в 8 тысяч тонн каждый и планирует уже в скором времени приобрести еще два, которые смогут перевозить по 80 тыс тонн сырой нефти.

В целом, в статье говорится, что до конца текущего года «КазМунайГаз» планирует нарастить экспорт посредством альтернативных логистических путей до 1,5 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты подчеркивают, что вышеупомянутый объем является лишь мизерной частью от общих поставок компании, которые только за последние полгода достигли 40,5 млн. тонн.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    Bloomberg: Нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба»
    . Хотеть не вредно... все альтернативные маршруты ещё развивать, а то и создавать необходимо... дело долгое и дорогое.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:29
    -2
    Блюмберг ( вонючий сыр) опять натягивант сову на глобус.Их сове уже не больно ,привыкла.15 танкеров афромаксов ,составят нам конкуренцию? Мы и так нефтянку казахов ,предоставленную в лице американцев и англичан держим в Новороссийске за одно место.Чем руководство Азербайджана хорошо что оно и нашим и вашим.
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 15:35
      -1
      вообще сомнительное достижение барыжить сырухой а не керосином . сырым зерном а не макаронами ... все за звание бензоколонки боремся ..
      за флот - я не понимаю новостей того же блумберга про наш пиратский танкерный флот в 600 ведер ...совкомфлот с пмп в лучшие годы это 120 стотыщников в лучшие годы ... щас там крохи остались. индусский гатик десяток подпольных панамаксов ... на танкерном разделе морехода.ру обсуждают где эти 600 танкеров ... чета какая то лажа
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:34
    +1
    Таки пора Империю возрождать.
    Чтобы не было глупой конкуренции...
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:28
      0
      Эк вы толерантно выразились. Возродить империю, чтобы без глупой конкуренции - это ведь значит физически устранить конкурентов. Без этого империя не вытанцовывается. Добровольно под царскую руку никто не пойдёт. На кону большие бабки и геополитические интересы других империй.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:39
    +1
    Bloomberg: Нефтяной конкурент России ищет альтернативы поставкам через трубопровод «Дружба»
    Блумберг выдаёт желаемое за действительное. Как говорится: ищите и обрящите. После подрыва Северных потоков ни кто сейчас не даст гарантии безопасности любым трубопроводным поставкам, ранее такие поставки считались самыми безопасными и надёжными, если конечно вы не договорились с конкурентом. wink smile
  5. Комментарий был удален.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:04
    0
    Копать,копать и копать новое мое,а лучше океан. Иных вариантов в обход рф нету.
  7. Toorik
    Toorik Сегодня, 14:47
    0
    В 2021 году поставки российской нефти через «Дружбу» составили 35,9 млн т, им только для замещения по дружбе еще далеко.....
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:37
    0
    Для этого компания уже купила два танкера дедвейтом в 8 тысяч тонн каждый и планирует уже в скором времени приобрести еще два, которые смогут перевозить по 80 тыс тонн сырой нефти.


    еще раз, вопрос по географии: как они попадут в Каспийское озеро?
    тем более таким тоннажом 80000!
    через Волго-Донской канал? пропустим конкурента?а завтра захотят проложить газовую трубу из Ашхабада в Баку - тоже смолчим?
    или все таки кто то получит?