Военное обозрение
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Зеленский сообщил о планах производства совместно с британской компаний вооружений на Украине

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Зеленский сообщил о планах производства совместно с британской компаний вооружений на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает вынашивать и анонсировать милитаристские полуфанстастические планы, согласно которым необходимые ВСУ вооружения западного образца рано или поздно должны начать производиться на территории Украины. Очередное пафосное заявление на эту тему украинский президент разместил в своем телеграм-канале.


Зеленский рассказал, что встретился с генеральным директором крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльзом Вудберном. По словам украинского президента, предприятие уже начало работать на Украине, пока что, правда, открыв только офис. В планах Киева ни много ни мало локализация внутри страны производства британских гаубиц L119, американских М777 и даже шведских бронеавтомобилей CV90.

Лучшее оружие, которое в настоящее время помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие нашего собственного оружейного производства является одним из главных приоритетов

— заявил президент Украины, добавив, что «заботится не только о безопасности своей страны, но всей Европы и свободного мира».

В мае Зеленский встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия.

Как известно, украинские оборонные предприятия, как и почти вся промышленность страны, доставшиеся Киеву в наследство после распада СССР, за тридцать лет «независимости» в основном были разворованы, перепроданы или полностью прекратили работу. Еще хуже на Украине дело обстоит с инженерным персоналом, да и обычными рабочими, способными трудиться на современном западном оборудовании.

К тому же, в Москве неоднократно заявляли, что любое оборонное предприятие на Украине, в том числе построенное совместно с иностранцами, станет законной целью для ВС РФ. Сомнительно, что британские гражданские специалисты захотят работать в стране, погруженной в военный конфликт. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что и офис BAE Systems, в случае его открытия на территории Украины, может быть подвергнут ударам высокоточным оружием.

Так что очередное «планов громадье» от Зеленского можно поставить в один ряд с другими его популистскими заявлениями, явно адресованными внутренней аудитории. Как, в частности, было с анонсированным еще в прошлом году строительством на Украине совместно с турецкой компанией предприятия по производству БПЛА «Байрактар».
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8 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:30
    0
    . Лучшее оружие, которое в настоящее время помогает нашим воинам защищать Украину,

    Да скоро "лучшее оружие" будет и использоваться не украинцами. Скоро никого не останется
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:36
      0
      На "тризуб" металл не могли нормальный выплавить, чего уж говорить об оружии. Хотя, "заграница" поможет, ей то не впервой.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:32
    0
    Спасибо комментаторам за их благоразумие!
    Тоже считаю бессмысленным комментировать то, что написано на заборе (в твиттере, телеге, инстаграмм...)
  3. AntidipresaHt
    AntidipresaHt Сегодня, 13:41
    +1
    А ловко они это придумали.
    Шаг первый: Анонсируем грандиозные планы по строительству чего либо на Украине.
    Шаг второй: Выделяем под это громадный бюджет.
    Шаг третий: Разворовываем 95% бюджета, 4% даем украинским властям, на оставшийся 1% строим коробку, нанимаем туда бедолаг и громко рассказываем что за вундервафли щас тут построим
    Шаг четвертый: ВКС РФ зачищает все следы
    Профит же
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:44
    +1
    Мне одно не понятно это Березовский научил англичан способу пилить бюджет или он у англичан перенял, когда в Чечне "строили" жилье и неожиданно туда прилетало ещё до "заселения"? Ясен же пень ничего не построят. Взорвут кучу мусора, свалят на наши ракеты и поделят деньги.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:20
      0
      Не знаю, как они там между собой (Зеля и англичане) договорились, но уверен, что план не предполагает финансирование бюджета стройки на английские деньги. Всё же англичане не и.диоты. Хотя, конечно, снаружи все будет выглядеть шито-крыто и благородно Ну, допустим, англичане решили, если предлагают попилить бюджетные деньги, почему бы не попилить. Что дальше - создадут копанию подрядчика типа "рога и копыта". Место стройки засекретят, ха, мы же не д.ураки чтобы раскрыть русским секреты. Начнут ПИАР компанию, тут уж, кое с кем кое чем придется поделиться. Народ будет слушать репортажи о том как всё кипит на стройплощадках. Привлекут неполживых с запада, чтобы все везде поверили. Им впендюрят что-нибудь. Для этого наймут из Одессы. Там по этой части мастера. Ну а дальше все понятно. Организуют якобы утечку. Из-за якобы утечки скажут, что кровожадные русские разрушили стройку века, ПВО, мол, сбил 50 ракет, но одна прорвалась, покажут дымящиеся развалины, созданные в фотошопе, или типа того. Отловят какого-то бомжа, который за маленькие деньги расскажет, что это он продал русским локацию стройки. Все по методичке.
  5. BAI
    BAI Сегодня, 14:03
    0
    Легализация поставок. На Украине - 1 стул и секретарша. На истинном производстве лепится шильдик -"сделано на Украине" и поставляется все, что угодно, вплоть до B-2.
    Я удивляюсь, почему это до сих пор не сделано.
    Хотя, возможно, с БПЛА уже именно это.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:00
      0
      Завод по производству шильдиков? Оригинально!