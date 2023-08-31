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Лукашенко назвал «глупыми» требования Польши и Прибалтики вывести из республики ЧВК «Вагнер»

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Лукашенко назвал «глупыми» требования Польши и Прибалтики вывести из республики ЧВК «Вагнер»

ЧВК "Вагнер" продолжит оставаться на территории Белоруссии, несмотря на прозвучавшие требования Польши и Прибалтики. Об этом заявил Александр Лукашенко.


Белорусский лидер провел заседание Совета безопасности республики, где поднял вопрос требований Польши и балтийских лимитрофов о "немедленном" выводе ЧВК "Вагнер" с белорусской территории. Лукашенко назвал эти требования "необоснованными и глупыми" добавив, что предъявлять претензии эта русофобская четверка может только после вывода всех иностранных военных со своей территории. По его словам, Польша и страны Балтии специально нагнетают истерию по данному поводу.

(...) Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования

- заявил президент Белоруссии.

Требование к Белоруссии "срочно" убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер" озвучил 28 августа глава польского МВД и администрации Мариуш Каминьский по итогам встречи министров внутренних дел Польши и стран Прибалтики. "Оркестр" так перепугал эту четверку лимитрофов, что они подписали совместное заявление.

Впрочем, никуда "Вагнер" с Белоруссии передислоцироваться не будет, основная база группы останется в республике. Для ее размещения уже подготовлена соответствующая инфраструктура, палаточные городки постепенно убираются.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. (...) Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать

- заявил Лукашенко после гибели Пригожина и Уткина.
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15 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:38
    +2
    "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. (...) Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать

    - заявил Лукашенко после гибели Пригожина и Уткина.

    И можно это больше не комментировать. Здесь этим все сказано.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:38
    +9
    четверка может только после вывода всех иностранных военных со своей территории
    Батька зрит в корень, лучше и не скажешь.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:41
    -10
    Лукашенко назвал эти требования "необоснованными и глупыми"
    Какой-то смысловой разрыв.
    Если требование "необоснованное", то это предполагает, что, если требование правильно обоснуют, то, возможно, к нему прислушаются и выполнят.
    А, если требование "глупое", то на них приличному человеку и реагировать не стоило бы...
    Какой же он всё-таки многосторонний!..
    Особенно после днюхи.
    1. General Failure
      General Failure Сегодня, 13:49
      +5
      если требование правильно обоснуют

      Такое впечатление, что текст далее одного абзаца вы не читали.
      Основание - вывод иностранных войск с территории "требователей".

      А, если требование "глупое"

      Так очевидно жеж. Как в том анекдоте про Вовочку: "и эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 14:03
        -3
        Такое впечатление, что фразу о необоснованности и глупости не он сказал. )
        Это - его прямая речь.
        Людям его уровня нужно со словами быть аккуратнее.
        А Вам, наверное, больше нравится уже интерпретация, чем прямая речь?
        Имеете право. )
        1. General Failure
          General Failure Сегодня, 14:09
          +4
          Такое впечатление, что фразу о необоснованности и глупости не он сказал

          Но вы же сами из этой фразы делаете вывод о "многосторонности" Лукашенко.
          И одновременно обвиняете меня, что я сделал иной вывод.
          Словом, трусы или крестик.
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:50
      +6
      Какой же он всё-таки многосторонний!..
      Особенно после днюхи.
      Ну, что Вы в самом деле придираетесь к Александру Григорьевичу, он же политик со стажем, а в политике не всегда говорят то, о чём думают на самом деле. Не может же он их открыто послать в пешее эротическое путешествие, вот и подбирает корректные слова, но чтобы они были максимально близки по смыслу. smile
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 14:06
        -2
        В мирное время я бы с Вами согласился.
        В мирное время можно при этом ещё и книксен отвесить )))
        Но не сейчас.
        Сейчас настоящие лидеры должны быть максимально понятны.
        И врагам и своим.
        1. Gomunkul
          Gomunkul Сегодня, 14:19
          +3
          Сейчас настоящие лидеры должны быть максимально понятны.
          И врагам и своим.
          Так он свой выбор сделал в прошлом году (союз с РФ) и пока вроде я не слышал о том, что он его собирается менять. Также могу предположить, что по согласованию скажем так с Москвой, он "окучивает" отведённую ему зону ответственности(Польша и Прибалтика).
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Если требование "необоснованное", то это предполагает, что, если требование правильно обоснуют

      Что то либерализмом попахивает, Григоричь четко довел до ума поляков свое послание и они прекрасно поняли - "сидеть и молчать, абы не вышло хуже".
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:13
    +2
    Батька молодец! Отбрил так отбрил. У него, в отличие от наших властителей, политика все годы не меняется.
  5. primaala
    primaala Сегодня, 14:22
    +3
    Уважаю Лукашенко. Хозяин свой страны, и лидер белоруского народа.
  6. Д-восток
    Д-восток Сегодня, 15:31
    +1
    Батька в этот раз дипломатично послал этих шавок, мог и покруче.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:53
    +1
    Требование к Белоруссии "срочно" убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер" озвучил 28 августа глава польского МВД и администрации Мариуш Каминьский

    Ну а почему этот деятель, не выдвинул требования, убрать с территории Польши, американские войска. Все должно быть обоюдное.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:55
    +1
    "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось.

    Красиво Григорич сказал. Почуйте панове музыки Вагнера, вы ее даже во сне будете слышать.