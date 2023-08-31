Лукашенко назвал «глупыми» требования Польши и Прибалтики вывести из республики ЧВК «Вагнер»

(...) Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. (...) Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать

ЧВК "Вагнер" продолжит оставаться на территории Белоруссии, несмотря на прозвучавшие требования Польши и Прибалтики. Об этом заявил Александр Лукашенко.Белорусский лидер провел заседание Совета безопасности республики, где поднял вопрос требований Польши и балтийских лимитрофов о "немедленном" выводе ЧВК "Вагнер" с белорусской территории. Лукашенко назвал эти требования "необоснованными и глупыми" добавив, что предъявлять претензии эта русофобская четверка может только после вывода всех иностранных военных со своей территории. По его словам, Польша и страны Балтии специально нагнетают истерию по данному поводу.- заявил президент Белоруссии.Требование к Белоруссии "срочно" убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер" озвучил 28 августа глава польского МВД и администрации Мариуш Каминьский по итогам встречи министров внутренних дел Польши и стран Прибалтики. "Оркестр" так перепугал эту четверку лимитрофов, что они подписали совместное заявление.Впрочем, никуда "Вагнер" с Белоруссии передислоцироваться не будет, основная база группы останется в республике. Для ее размещения уже подготовлена соответствующая инфраструктура, палаточные городки постепенно убираются.- заявил Лукашенко после гибели Пригожина и Уткина.