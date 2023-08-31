Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ: Российские войска отразили атаки двух бригад ВСУ в Серебрянском лесничестве

7
Минобороны РФ: Российские войска отразили атаки двух бригад ВСУ в Серебрянском лесничестве

Вооруженными силами Российской Федерации осуществляется оборона позиций на Краснолиманском направлении от постоянных атак украинских формирований. Об этом сообщил пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ.


В районах Серебрянского лесничества и Ямполовского участка на Краснолиманском направлении подразделениям российских войск удалось отразить две атаки, в которых участвовали силы двух украинских бригад – 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация).

По утверждению представителя пресс-центра группы войск, в результате мощного артиллерийского огня и ударов авиации противник потерял боевую машину пехоты, бронемашину, 2 пикапа. Кроме того, российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100», а также уничтожили до 60 боевиков ВСУ.


На данном направлении осуществляется и активная контрбатарейная борьба. Нашим артиллеристам удалось узнать место нахождения и уничтожить около 30 позиций противника. В результате обстрелов была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боевым расчетом одного из украинских формирований.

Как известно, ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях складывается для противника далеко не лучшим образом. Уже представители высшего военного руководства Украины, включая заместителя министра обороны Анну Маляр и командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского высказывали свою озабоченность по поводу боевых действий на данных направлениях, где ВС РФ успешно продвигаются вперед.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:47
    0
    На этом направлении скоро мы увидим результат кропотливой работы наших воинов! Выйдем из этого леса и будем брать Северск.
    1. Дмитрий_Лиходед
      Дмитрий_Лиходед Сегодня, 13:57
      +5
      Выйти из этого леса с нашим подходом довольно проблематично. Там особого продвижения нет, ещё воевать и воевать. Ту же Белогоровку взять никак не могут. Информация про то, что в Торское вошли, это ложь. Говорю вам, как непосредственный участник событий в этом районе.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 14:03
        -1
        В Торское не входили, подтверждаю ваши слова. И Белогоровка большая проблема. Но! Сейчас севернее в районе Купянска есть очень серьезные тактические успехи, которые позволят достичь в итоге стратегического успеха. Выстроимся по Осколу, заберем Красный Лиман, Ямполь и Серебряку. В этом случае украинец сам отведет войска из Белогоровки в Северск. Вокруг Северска в этом варианте возникнут клещи, что вынудит хохла уйти и оттуда. Это все произойдет осенью - зимой уже в этом году. Сейчас наступлению сильно мешает зеленка. Думаю, раз вы там были, то вы меня понимаете.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:04
      -1
      Простите, коллега, а говоря "выйдем" и "будем" вы что имеете в виду? Личное участие?
      Или все-таки правильнее будет - "слезу с боевого дивана"?
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 14:12
        -3
        Я был на Донбассе, когда еще СВО не было. Так что не по адресу претензия.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:40
          0
          И что дальше? Это вам даёт какое то право сейчас шапкозакидательством заниматься?
          Не зря говорится - "не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!".
          Особенно в таком деле как СВО.
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:06
      +2
      "Наступление" - громко сказано. Атаку прекратили, потеряв пару единиц бронетехники.