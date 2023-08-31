Вооруженными силами Российской Федерации осуществляется оборона позиций на Краснолиманском направлении от постоянных атак украинских формирований. Об этом сообщил пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ.
В районах Серебрянского лесничества и Ямполовского участка на Краснолиманском направлении подразделениям российских войск удалось отразить две атаки, в которых участвовали силы двух украинских бригад – 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещен в РФ как террористическая организация).
По утверждению представителя пресс-центра группы войск, в результате мощного артиллерийского огня и ударов авиации противник потерял боевую машину пехоты, бронемашину, 2 пикапа. Кроме того, российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100», а также уничтожили до 60 боевиков ВСУ.
На данном направлении осуществляется и активная контрбатарейная борьба. Нашим артиллеристам удалось узнать место нахождения и уничтожить около 30 позиций противника. В результате обстрелов была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боевым расчетом одного из украинских формирований.
Как известно, ситуация на Краснолиманском и Купянском направлениях складывается для противника далеко не лучшим образом. Уже представители высшего военного руководства Украины, включая заместителя министра обороны Анну Маляр и командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского высказывали свою озабоченность по поводу боевых действий на данных направлениях, где ВС РФ успешно продвигаются вперед.