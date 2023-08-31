МВД Финляндии: Хельсинки провёл инвентаризацию своих бомбоубежищ после вступления страны в НАТО

В стране, с населением в 5,5 млн человек бомбоубежища могут вмещать порядка 4,8 млн граждан Финляндии

Для нас является огромной удачей то, что убежища гражданской обороны строились на законодательной основе на протяжении десятилетий. Именно этот факт позволяет нам всё же исправить со временем все имеющиеся недостатки