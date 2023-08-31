МВД Финляндии: Хельсинки провёл инвентаризацию своих бомбоубежищ после вступления страны в НАТО

После того как Финляндия стала полноправным членом НАТО, государство решило провести инвентаризацию всех своих бомбоубежищ гражданской обороны. Общее их число в стране превышает отметку в 50 тыс., что следует из отчёта финского МВД.
Стоит отметить, что необходимость в строительстве убежищ под многоквартирными домами и офисными зданиями возникла в этой стране ещё в 50-х годах прошлого столетия.
В стране, с населением в 5,5 млн человек бомбоубежища могут вмещать порядка 4,8 млн граждан Финляндии
– уточнили в пресс-службе ведомства.
Более того, отмечается в пресс-релизе финского Министерства внутренних дел, убежища гражданской обороны и их оборудование обладают достаточно высоким запасом прочности, будучи рассчитанными на длительный срок службы. Таким образом, 91% населения вполне способны пережить в этих защитных сооружениях нападение с применением обычных вооружений. Число тех, кто переживёт и использование химического или ядерного оружия при этом немного ниже – 83%.
Кроме того, «бункеры» оснащены вентиляционной системой, непроницаемыми дверями, штабелируемыми кроватями и даже биотуалетами согласно принятому финским парламентом соответствующего закона в 2011 году.
Однако, по-прежнему в определённой части бомбоубежищ имеются неисправности, ввиду чего развернуть их в течение 3 суток, как того требует закон, не представляется возможным. Поведала об этом менеджер проекта в МВД Финляндии Ира Паси.
Паси:
Для нас является огромной удачей то, что убежища гражданской обороны строились на законодательной основе на протяжении десятилетий. Именно этот факт позволяет нам всё же исправить со временем все имеющиеся недостатки
Судя по тому, как Хельсинки в спешке решил провести инвентаризацию вышеупомянутых объектов (а делалось это после вступления страны в альянс в течение весны этого года), вполне можно предположить, что, таким образом, финские власти пытаются сдержать некую «угрозу», исходящую со стороны РФ.