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МВД Финляндии: Хельсинки провёл инвентаризацию своих бомбоубежищ после вступления страны в НАТО

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МВД Финляндии: Хельсинки провёл инвентаризацию своих бомбоубежищ после вступления страны в НАТО

После того как Финляндия стала полноправным членом НАТО, государство решило провести инвентаризацию всех своих бомбоубежищ гражданской обороны. Общее их число в стране превышает отметку в 50 тыс., что следует из отчёта финского МВД.


Стоит отметить, что необходимость в строительстве убежищ под многоквартирными домами и офисными зданиями возникла в этой стране ещё в 50-х годах прошлого столетия.

В стране, с населением в 5,5 млн человек бомбоубежища могут вмещать порядка 4,8 млн граждан Финляндии

– уточнили в пресс-службе ведомства.

Более того, отмечается в пресс-релизе финского Министерства внутренних дел, убежища гражданской обороны и их оборудование обладают достаточно высоким запасом прочности, будучи рассчитанными на длительный срок службы. Таким образом, 91% населения вполне способны пережить в этих защитных сооружениях нападение с применением обычных вооружений. Число тех, кто переживёт и использование химического или ядерного оружия при этом немного ниже – 83%.

Кроме того, «бункеры» оснащены вентиляционной системой, непроницаемыми дверями, штабелируемыми кроватями и даже биотуалетами согласно принятому финским парламентом соответствующего закона в 2011 году.

Однако, по-прежнему в определённой части бомбоубежищ имеются неисправности, ввиду чего развернуть их в течение 3 суток, как того требует закон, не представляется возможным. Поведала об этом менеджер проекта в МВД Финляндии Ира Паси.

Паси:

Для нас является огромной удачей то, что убежища гражданской обороны строились на законодательной основе на протяжении десятилетий. Именно этот факт позволяет нам всё же исправить со временем все имеющиеся недостатки

Судя по тому, как Хельсинки в спешке решил провести инвентаризацию вышеупомянутых объектов (а делалось это после вступления страны в альянс в течение весны этого года), вполне можно предположить, что, таким образом, финские власти пытаются сдержать некую «угрозу», исходящую со стороны РФ.
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12 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:51
    -2
    Таким образом, 91% населения вполне способны пережить в этих защитных сооружениях нападение с применением обычных вооружений. Число тех, кто переживёт и использование химического или ядерного оружия при этом немного ниже – 83%.
    Бункеры не спасут. Они немного отсрочат неизбежное.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 13:56
      0
      Ну да, пересидят они там, берём по максимуму, две недели, выйдут, и что? Много финнов сможет выжить в лесу ни с чем? Пускай самые умные возьмут с собой зажигалки, спички, ножи, топоры, да даже ружья, десяток банок консервов, макароны, соль, но это на месяц, не больше, а вдруг зима? Вообще пару дней
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:02
        +2
        Цитата: KCA
        Ну да, пересидят они там, берём по максимуму, две недели, выйдут, и что? Много финнов сможет выжить в лесу ни с чем?

        Ты бы лучше не за финнов беспокоился, а за россиян. У нас сколько переживет? С учетом того что бомбоубежища либо распроданы частникам под магазины и склады, либо в таком состоянии что там скорее умрешь чем спасешься.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 14:08
          0
          Нахрен мне финны? Просто смысл сныкаться на пару недель, а потом подохнуть от голода, холода, или болезни? Это когда обмен ядерными ударами ограничивался сотнями, а когда тысячами? Вы долго проживёте без электричества, тепла, канализации, еды из ритейлеров, да даже без интернета?
        2. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 14:13
          0
          Россия - страна с крайне низкой плотностью населения и большими расстояниями между населёнными пунктами. То есть противнику придётся квадратно-гнездовым способом накрывать миллионы квадратных километров, чтобы причинить неприемлемый ущерб. А вот в Финляндии - совсем другая ситуация, там 90% населения сконцентрировано в узкой прибрежной полосе вдоль Балтийского моря. То, что для России - ущерб, для Финляндии - смерть, при прочих равных. Но если они хотят умереть, то им никто не сможет помешать.
          1. marchcat
            marchcat Сегодня, 14:19
            0
            развернуть их в течение 3 суток
            Пока их развернут, большая часть населения может просто исчезнуть под ядерным "грибом"
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    0
    Просто заторможенные фины ,после вступления в НАТО ,поняли европейская безопасность это хорошо,но она далеко,а Россия рядом.Бомбоубежища надёжнее ,пока помощь придёт можно отсидеться.Да и вопрос ,будет ли кому помогать Финляндии?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:04
    0
    В случае войны понадобятся новый кладбища, может земля и так примет, могилы рыть будет некому...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:10
      0
      Иезекиль 25-17 .В Финляндии проблем с болотами нет ,они всё переработают.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:11
    0
    Следующим шагом будет тренировки населения, учебные воздушные тревоги, эвакуация в ближайшее бомбоубежище, тревожный чемоданчик с документами, как укрыться от осколков, ближайшие медучреждения и т.д.
    Они думали что так просто вступить в ряды бойцов за демократию. Пусть съездят на Украину или на Донбасс и посмотрят на настоящую войну. Как говорится не было печали, купила финская баба порося. hi
  5. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 14:25
    0
    Всё дело в том, что сейчас уже не будет бомбы "Малыш". А прилетит несколько подарков, мощностью куда побольше. Если Искандер, то время - пара - тройка минут, а если что побыстрее, то и того меньше. Успеешь ли за это время куда добежать - вопрос? Но. всё же лучше, когда хоть что-то есть, чем то, когда вообще не знаешь, куда ласты нести. Хоть в люк на дороге ныряй.
  6. Alemax
    Alemax Сегодня, 14:26
    0
    После того как Финляндия стала полноправным членом НАТО, государство решило провести инвентаризацию всех своих бомбоубежищ гражданской обороны

    Вполне здравый шаг. Они же понимают, что не смогут тягаться с ВС РФ, а НАТО, в случае конфликта, вряд ли поможет. Потому, лучше начать с бомбоубежищ. Ими же и закончить.