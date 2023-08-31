Пресс-секретарь президента России заявил о значительном следе Михаила Горбачева в истории страны

Михаил Горбачев, который умер год назад, сыграл значительную роль в истории российского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
Горбачев удостоился позитивной оценки от представителя Кремля, который заявил о значительном следе политика в истории страны.
Действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда
- подчеркнул Дмитрий Песков.
Родившийся в 1931 году Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года. В марте 1990 года он был избран на введенный в СССР пост президента Советского Союза и оставался на этой должности до распада советского государства, став первым и последним в истории СССР президентом.
Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года в возрасте 91 года. Политический деятель страдал от болезни почек. Смерть политика наступила в Центральной клинической больнице в Москве.
Роль Михаила Горбачева в советской и российской истории крайне неоднозначно оценивается большинством российских граждан самых разных поколений. Его считают одним из непосредственных участников распада советского государства, который наступил вскоре после инициированных Горбачевым политических и социально-экономических преобразований.