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Пресс-секретарь президента России заявил о значительном следе Михаила Горбачева в истории страны

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Пресс-секретарь президента России заявил о значительном следе Михаила Горбачева в истории страны

Михаил Горбачев, который умер год назад, сыграл значительную роль в истории российского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.


Горбачев удостоился позитивной оценки от представителя Кремля, который заявил о значительном следе политика в истории страны.

Действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда

- подчеркнул Дмитрий Песков.

Родившийся в 1931 году Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года. В марте 1990 года он был избран на введенный в СССР пост президента Советского Союза и оставался на этой должности до распада советского государства, став первым и последним в истории СССР президентом.

Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года в возрасте 91 года. Политический деятель страдал от болезни почек. Смерть политика наступила в Центральной клинической больнице в Москве.

Роль Михаила Горбачева в советской и российской истории крайне неоднозначно оценивается большинством российских граждан самых разных поколений. Его считают одним из непосредственных участников распада советского государства, который наступил вскоре после инициированных Горбачевым политических и социально-экономических преобразований.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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99 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 13:57
    +47
    Горбачев не наследил,он нагадил всей истории России.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:01
      +25
      Million hi, причём сделал это особо цинично и жестоко.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:29
        +19
        Скоро УСАТОГО Пескова - пресс-секретарь президента России - россияне и русские будут ненавидеть точно так же, как и предателя СССР и России - агента США - Мишку Горбачёва!

        То Песков дифирамбами рассыпается перед памятью о кончине 91-летнего Иуды земли Русской, то ручки целует Пугачихе - гражданке Израиля - с её постоянными, полными ненависти в адрес России помоями изо рта !

        С чего бы это? Разбогател, видимо, много - перед Западом пресмыкается!
        1. Aken
          Aken Сегодня, 15:09
          +5
          Но Пескова тронуть нельзя. Как и Чубайса. Разве что сам за бугор съедет. Доживать век в России не будет.
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 15:09
          +5
          Цитата: Татьяна
          Скоро УСАТОГО Пескова - пресс-секретарь президента России - россияне и русские будут ненавидеть точно так же, как и предателя СССР и России - агента США - Мишку Горбачёва!

          Вы где увидели позитив(!!!) в отношении МСГ в словах Пескова?
          "Значительный след в истории"?
          Так Гитлер тоже оставил "значительный след"!!
          Сказать что он не остался в истории нельзя - МСГ способствовал развалу СССР и это уже навсегда.Отрицательный след в истории - это тоже след
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 15:21
            +3
            Цитата: свой1970
            Отрицательный след в истории - это тоже след

            так то оно вроде так.. но в контексте всего высказывания, как то именно об отрицательном следе - не складывается ощущение, так как присутствует указание на поддержание с ним отношений..
          2. Д-восток
            Д-восток Сегодня, 15:29
            0
            О покойниках или хорошо надо говорить, или ничего. А у нас , пока руководитель живой, с ним, как с писаной торбой носятся, как дуба нарежет - те же люди помои начинают лить на него. А потом следующие поколения на них смотрят , неужто вы не видели, чего он стоил. По мне, был хреновый - учли на будущее, и как можно реже вспоминаем.
            1. AUL
              AUL Сегодня, 16:19
              0
              Цитата: Д-восток
              По мне, был хреновый - учли на будущее, и как можно реже вспоминаем.

              Пока что этот опыт - не в коня корм...
          3. carpenter
            carpenter Сегодня, 15:34
            +3
            Цитата: свой1970
            Отрицательный след в истории - это тоже след

            Лучше бы, ни Горбачева, ни его следа не было.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:07
      +25
      Горбачев лишил перспектив, возможностей, будущего, а в отдельных случаях и жизни целый пласт людей моего поколения! И тот факт, что рукоцелователь Песков в такой форме вещает об этом подонке, говорит о том, кто такой сам пресс-секретарь Президента. Впрочем, кто интересовался его биографией и так все поймет...
      Один только тот факт, что он, бывший Президент великой державы, в итоге сдох в одиночестве на чужбине уже обо всем говорит!
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 14:39
        +4
        Горбачев умер в Москве, в Центральной клинической больнице, где лежал довольно длительное время.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:48
        +2
        Цитата: Михаил-Иванов
        Горбачев лишил перспектив, возможностей, будущего, а в отдельных случаях и жизни целый пласт людей моего поколения!

        Вот краткие итоги его деятельности на посту руководителя СССР в цифрах:

        - внешний долг страны увеличился в 5,5 раз;
        - золотой запас уменьшился в 11 раз;
        - официальный курс доллара стал 90 рублей вместо 0,64 рубля;
        - темпы роста экономики упали с положительных до минус 11%;
        - стремительный рост преступности. Количество умышленных убийств в 1989 году было в полтора раза больше, чем число погибших советских воинов в Афганистане за 10 лет.
    3. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 14:26
      +12
      предатель развалил страну. иуда. значительный след оставил Сталин. принял разрушенную страну и сделал из нее Великую Державу. а эта сволочь за 5-6 лет развалил труд многих поколений.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 14:30
        +8
        Он не предатель, он кукла. Не он страну развалил, это сделали враги, пользуясь его некомпетентной фигурой, как прикрытием. Враги это Яковлев, и ему подобные.
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 14:36
          +4
          Яковлев официально работал на ЦРУ! Против него велось расследование полинии контразведки, но в начале девяностых его свернули...
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Сегодня, 14:52
            +4
            Цитата: Михаил-Иванов
            Яковлев официально работал на ЦРУ!

            На какую из спецслужб трудился Яковлев можно дискутировать. По мне, так с какого-то времени, напрямую на Госдеп США.
            Наверняка, точнее знал Андропов (по которому тоже много вопросов).
            По крайней мере, Андропов ещё Брежневу заявлял, что "Яковлев переродился". Но никаких действий по отношению к нему не предпринимал.
            Откуда стало известно и когда? А ещё при Андропове, от бывшего сотрудника КГБ на пенсии.
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 15:39
              +5
              Цитата: Капитан Пушкин
              На какую из спецслужб трудился Яковлев можно дискутировать. По мне, так с какого-то времени, напрямую на Госдеп США.

              Сложно переоценить роль Яковлева в развале СССР. Об этом можно судить из интервью «Независимой газете» в 1998 г. бывшей советницы Р. Рейгана по обороне и внешней разведке Джины Киркпатрик. Она выделила именно Александра Яковлева, как одного из выдающихся исторических личностей.

              «Я думаю, что он очень интересный человек и сыграл огромную и важную роль. Я надеюсь, что он знает, что я так считаю».

              Пример прекрасной дружбы советского руководства с руководством внешней разведки США!
        2. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 14:42
          +7
          Всё он понимал, на кого работал и чем это грозило стране -только на страну и тех, кто в ней проживал ему было мягко говоря наплевать. Даже тогда было понятно, что вся его говорильня -чистое лицемерие, а факты говорили об обратном.
    4. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:41
      +4
      Цитата: Million
      Горбачев не наследил,он нагадил всей истории России.

      Не только нагадил. Следов хватает.
      Следы ампутаций на теле России до сих пор кровоточат...
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:03
        +1
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: Million
        Горбачев не наследил,он нагадил всей истории России.

        Не только нагадил. Следов хватает.
        Следы ампутаций на теле России до сих пор кровоточат...

        Не кровоточат , а заливают кровью Родину мою . Нашу общую Родину ... СССР .
    5. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:46
      +4
      Судя по документам, Горбачев не просто развалил страну а целенаправленно к этому шел. Еще в 1985 другой иуда - Яковлев, передал Горбачеву записку, смысл которой заключался в уничтожении идей Ленина Сталина и предложении не просто сориентироваться на запад, но провести деиндустриализацию!, став сервисным и сырьевым придатком т.н. развитых экономик. Нетрудно угадать судьбу этого чучела во времена Сталина и даже раннего Брежнева. Горбачев же ему ответил - подожди, еще не время. Соотв, все предложенное Яковлевым у нас состоялось. Ясно, что агентов не два, это был целый клубок т.н. соц-демов в высших партийных эшелонах.
      В этом смысле интересно, что имел в виду Песков под "оставил значительный след"?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:41
        +5
        Цитата: ИванИванов
        Судя по документам, Горбачев не просто развалил страну а целенаправленно к этому шел.

        В 2007 году Горбачёв приобрел в Баварии целый замок, помимо этого он владеет еще двумя виллами за рубежом. Одна — в Сан-Франциско, другая — в Испании, дачей в Подмосковье с участком площадью в 68 га. И это только малая часть из того, что официально зарегистрировано, не говоря уже о валютных счетах и драгоценностях.

        На вопрос: «Откуда такие богатства?» ответил американский экономист и публицист, бывший помощник министра финансов в правительстве Р. Рейгана Пол Крэг Робертс в интервью газете «Известия» в 2007 году: Робертс как-то задал вопрос помощнику министра обороны США по международным вопросам:

        «Каким образом США заставляют другие страны плясать под свою дудку?». Ответ был простым: «Мы даем их руководителям деньги. Мы покупаем их руководителей».
        Помимо денег, Михаил Сергеевич получил еще награды и медали от США. К примеру, 1990 году он получил Нобелевскую премию мира, которую «выхлопотал» для него Р. Рейган.
      2. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 15:51
        -3
        Вот только на Яковлева гнать не надо! Ради него и ради таких как он этот самый СССР и создавался. Иначе где еще получат возможность крестьянские дети получить высшее образование и стажироваться в Америке? Вот к 1985 году эти самые "кухаркины дети" научились страной управлять. Получите, распишитесь! Разве не за то радел Ленин?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:02
          +1
          Знаете что,Екатерина..Мой дядя из крестьян Смоленской губернии.Что бы ему светило без большевиков и того же Ленина?А стал он Героем Соцтруда,руководителем крупного хозяйства,уважаемым человеком..А иродов и предателей хватало при любом режиме.При царях,большевиках,дерьмократах
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 16:06
          0
          Цитата: Катя_Иванова
          эти самые "кухаркины дети" научились страной управлять. Получите, распишитесь!

          Понятно почему свидоукраЫной рулит сын сиона , потомок старьёвщиков Вава зелинский ...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:59
    +21
    Трудно поспорить в ЭТОМ случае с Песковым, вопрос только в ЗНАКЕ этого следа и для меня и моей семьи этот знак МИНУС.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:11
      +6
      Цитата: Ропот 55
      вопрос только в ЗНАКЕ этого следа и для меня и моей семьи этот знак МИНУС.

      Да и для подавляющего большинства населения бывшего СССР тоже знак минус.
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 14:17
      +11
      Как Петр учредил "Орден иуды" и наградил им мазепу, так и сейчас нужен "орден горбачева (иуды)" для награждения "отличившихся" - например Пескова за высказывания о "позитивной деятельности горбачева"
  3. ivselim
    ivselim Сегодня, 14:00
    +26
    "...крайне неоднозначно[i][/i] оценивается..."
    Как раз наоборот... оценивается КРАЙНЕ ОДНОЗНАЧНО. Иуда он, меченый.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:00
    +12
    Больший след оставили только Мировые войны...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:07
      +6
      Иезекиль 25-17 hi, сколько людей мы потеряли в результате ПЕРЕСТРОЙКИ и последующих за ней "святых" 90-ых думаю что очень много.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:22
        +2
        ПЕРЕСТРОЙКИ и последующих за ней "святых" 90-ых думаю что очень много.
        ...очень много это не тот термин.....как в анекдоте
        собрание в колхозе, председатель произносит речь
        -дорогие товарищи..мы в этом году перевыполнили план..за это меня и главного бухгалтера представили к премии, а остальным шира подяка....ура товарищи
        приезжий журналист спрашивает у рядом сидящего селюка
        -а что такое ЩИРА ПОДЯКА
        тот
        - ты у коня причиндал бачив?...так оце ще бильше
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 15:52
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          .как в анекдоте
          собрание в колхозе,

          Вспомнился анекдот.
          Горбачев толкает очередную речь про перестройку и говорит что в результате МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
          Голос из зала:
          - А мы?
          Горбачев:
          -А кто вы?
          Голос:
          -Секретарь Свердловского обкома КПСС Ельцин
          Горбачев:
          - И вы будете...
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 14:01
    +24
    Хоть о мертвых не принято говорить плохое, но на его персональной совести практически все жертвы сегодняшней войны, да и всех прочих на территории бывшего СССР. Пусть земля ему будет стекловатой. Прости меня господи.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 14:05
      +10
      О мёртвых говорят либо хорошо, либо ничего, кроме ПРАВДЫ!
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:02
    +15
    самый главный след у этого подкаблучника и просто тряпки на его плешивой башке...вот и всё...земля ему стекловатой
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:09
      +4
      Крымский партизан 1974, а большинства молодежи он вообще запомнился по рекламе пиццы, "хороший" след.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:31
        +1
        ух ты....не знал что у него на башке не родимое пятно а пеперони...мда...как говорят в быту ..век живи и век учись и всё равно дураком останешься...СПС за инфу...не знал
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:02
    +6
    Ну ещебы, адик с наполеоном позавидуют.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 14:21
      +3
      Адик с наполеоном представители своих народов, они не обязаны нас любить. В общем предатель хуже англосакса.
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:03
    +8
    Не сомневаюсь, что в рамках программы демонизации СССР (население должно забыть социалистические идеи, иначе как на нем феодальный капитализм строить?!) г-н горбачев будет вполне рукопожатным, еще и что-нибудь позитивное про него в учебники истории зальют..
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:05
    +6
    Показала милка в койке
    новое движение
    я подумал перестройка
    а это ускорение...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:09
      +1
      так...это..это тут вам не здесь...тут вам быстро отвыкнут водку пьянствовать и безобразия нарушать...плюрализм знаете ли тут развели
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:23
      +3
      Перестройка, перестройка!
      Нет ни мяса, ни муки.
      Как бы с этой перестройкой
      Не ослабли мужики!

      Перестройка, перестройка!
      Я и перестроилась:
      У соседа дом большой –
      Я к нему пристроилась!

      Перестройка, перестройка!
      Хорошо идут дела!
      Даже Райка Горбачева
      Поросенка завела.

      Водку мы теперь не пьём,
      Сахару не кушаем.
      Зубы чистим кирпичом,
      Горбачева слушаем!

      Ой, как радостно живем
      Мы в начале месяца!
      А кончаются талоны –
      Хочется повеситься.

      По талонам – горькую,
      По талонам – сладкую…
      Что же ты наделала,
      Голова с заплаткою?

      В семь утра поёт петух,
      В восемь – Пугачева…
      Магазин закрыт до двух –
      Ключ у Горбачева.

      И вино – на талон,
      И батон – на талон,
      На талон и Машечку
      Щекочу за ляшечку.
  10. космонафт
    космонафт Сегодня, 14:05
    +11
    оставить бы ему следы на могиле...и бориске тоже....
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:12
      +3
      это вандализм...а вандализм это не есть гуд ....хотя для такого возмездия можно нанять падших людей ...и райку заодно потопчут
  11. begemot20091
    begemot20091 Сегодня, 14:07
    +11
    земля ему стекловатой. меченый предатель. нагадил так, что на века народ будет этого иуду помнить.
  12. SoboL
    SoboL Сегодня, 14:07
    +5
    "По талонам - горькая, по талонам - сладкая.
    Что же ты наделала, голова с заплаткою!?" crying
  13. guest
    guest Сегодня, 14:08
    +8
    Пресс-секретарь президента России заявил о значительном следе Михаила Горбачева в истории страны

    Да след этот сравним со следом Гитлера.
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:08
    +1
    Ни кто в этом не сомневается , вопрос лишь какой .
  15. KLM77
    KLM77 Сегодня, 14:09
    +5
    Гори в аду, ! Тупой болтун, позор юрфака МГУ!
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:09
    +8
    Вот зачем "пургомет" говорит, что "иуда" оставил позитивный след в истории России, тем самым вызывая негатив в обществе? Это просто глупость или что-то другое?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: Владимир М
      Вот зачем "пургомет" говорит, что "иуда" оставил позитивный след в истории России

      Не знаю. Но Геббельс уверял, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят...
      1. guest
        guest Сегодня, 15:39
        +2
        Кстати немецкий канцлер Коль назвал Горбачёва Геббельсом и здесь с Колем надо согласится.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:19
      +3
      Цитата: Владимир М
      оставил позитивный след в истории России,

      Вот зачем вы так?
      Путать "значительный" с "позитивным"- это передергивание.
      Или вы не согласны что Гитлер например тоже оставил "значительный след"?
      Они два сапога пара- оба принесли дикое количество вреда всему миру и своим странам, оба развалили свои государства, погубили очень много людей- это по вашему НЕ значительный след??
  17. СтарыйДон
    СтарыйДон Сегодня, 14:13
    +7
    Надеюсь черти в аду для плешивого отдельно что то уникальное придумали. Даже Иуда раскаялся в содеянном, а этот же упырь... Вот прям слов нет. Ну а Песков в своем репертуаре. Пусть и этого кнет, в плешь например.
  18. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:14
    +9
    "Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда...!" - пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков. Странно было бы услышать, что - нибудь другое, из уст этого "пресс - секретаря", "вынесенного" волей случая и судьбы на самый "верх" в синекуре "небожителей"... А то, что горбачёв останется в истории России навсегда- здесь, с ним, можно согласится, т. к. историческая и народная память сохранят его (горбачёва) , как предтеча обмана и геноцида русского народа, разрушения СССР....
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:25
      +2
      Насчет волею судьбы категоричсеки не согласен! Он планомерно шел по головам, швыряя даже собственных жен, каждый раз организуя свадьбу ради новых высот в карьере!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:46
      +3
      Цитата: nordscout
      "Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда...!"

      Глубже не бывает, даже Гитлер такого не оставил на территории СССР.
      Итогом правления М. Горбачева стала потеря управляемости производством, финансами, денежным обращением; дефицит бюджета к 1989 году – более 64 миллиарда рублей; проблемы с продовольственным обеспечением населения; сокращение объемов производства, рост цен и безработицы; рост государственного внешнего долга и стремительный рост государственного внутреннего долга.

      Просто удивительно, с какой прицельной точностью руководителем страны наносились удары по экономике.
  19. Million
    Million Сегодня, 14:14
    +7
    Редкий случай.когда абсолютное согласие в комментариях.
  20. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:15
    +2
    Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны
    Вот если выпустить черепаху на ковёр, то за ней тоже остаётся значительный след и вывести потом очень сложно.
  21. osp
    osp Сегодня, 14:16
    -2
    А разве сейчас упоминать Горбачева который уже умер и народ даже не хочет вспоминать о нем ?

    О Пскове. Это украинские "Бобры" с дальность до 1200 км. Предварительно именно они совершили налет на аэродром в количестве 21 штуки.
    И запуск вероятно был где-то с Черниговской или Сумской области в огибание территории Белоруссии - дальности хватает.

    Что еще нужно отметить?
    Да то, что самолеты радиотехнической разведки и ДРЛО стран НАТО очень частые гости в небе Прибалтики.
    А оттуда до Пскова и Новгорода а то и дальше рукой подать в плане возможностей радиотехнической разведки Е-3A Sentry и RC-135.
    Вскрыли позиции и активность всех наших РЛС и систем ПВО на этом направлении.
    Потом данными поделились с Украиной где западные консультанты и заложили маршрут атаки этих БПЛА на Псков так чтобы они прошли в "игольное ушко" - совсем незамеченными между зонами ПВО.

    Само собой помогают данные со спутников радиотехнической разведки.

    Так что не до Горбачева нам сейчас явно...
  22. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 14:16
    +5
    Нынешняя власть не любит Сталина, но обожает иуду меченую. Надеюсь после окончания войны они ответят за всё. Даже победа не будет им прощением.
  23. borys
    borys Сегодня, 14:17
    +3
    С этим персонажем интересная история. При разговоре с любым здравым
    человеком почти всегда услышишь мат-перемат. От кремлевских и около-
    кремлевских деятелей всегда похвалы.
  24. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:17
    +9
    Горбачёв и Ельцин названы россиянами худшими правителями России и возвеличивание заслуг этих подонков - цинизм.
  25. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:18
    +6
    А то! И Гитлер оставил в истории России значительный след. Хотя и не такой значительный, как у Горбачёва.
  26. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:22
    +3
    " Значительный след в истории нашей страны"- это позитивная оценка,покойника?Как то не серьёзно,делать такие выводы авторам статьи.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      " Значительный след в истории нашей страны"- это позитивная оценка,покойника?Как то не серьёзно,делать такие выводы авторам статьи.

      А вы посмотрите как народ слюной брызжет увидв замену слава значительный на позитивный...
  27. igorra
    igorra Сегодня, 14:23
    +4
    Это про него сказано: простота хуже воровства. А люди типа Пескова молятся на Горбачёва, перестройка подняла человеческую муть со дна, которую давили коммунисты, взяв в передовицы труды наших классиков писателей. Да и по деяниям святых брали пример, хотя на словах это отрицали.
  28. Лорд Был
    Лорд Был Сегодня, 14:26
    0
    горбатая нас..ть на могилу.
    Какую информацию кроме моего мнения должен нести мой комментарий?
  29. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:27
    +5
    Да уж, наследил. Еще не одному поколению хватит отмывать следы и наследие.
  30. Лорд Был
    Лорд Был Сегодня, 14:28
    +1
    Ельцин центр еще сожгли?
    Тоже на..ть на входе
  31. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:30
    +4
    Михаил Горбачев, который умер год назад, сыграл значительную роль в истории российского государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
    пресс-секретарь президента Российской Федерации любит говорить о всяких предателях с благоговением.
  32. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 14:31
    +5
    Они еще бы плохо отзывались о горбачеве и ельцине,им и не снилось что они получат власть,деньги,вседозволеность за просто так.
  33. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:35
    +1
    Горбачев удостоился позитивной оценки от представителя Кремля,

    Песков тем самым подтвердил, что он тоже из команды "дерьмократов" чубайса, гайдара и прочей св0л0чи.
    Путину не мешало бы почистить свое ближайшее окружение.
    Царь конечно хороший, а бояре плохие.
    Количественные изменения однажды переходят в качественные
    ( Закон сформулирован Фридрихом Энгельсом в результате интерпретации логики Гегеля и философских работ Карла Маркса.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 14:59
      +4
      "Песков тем самым подтвердил, что он из команды"дерьмократов"..." Путин сам из той же команды.
  34. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:37
    -1
    Цитата: Татьяна
    Скоро Пескова - УСАТОГО пресс-секретарь президента России - россияне и русские будут ненавидеть точно так же, как и предателя СССР и России - агента США - Мишку Горбачёва!

    То Песков дифирамбами рассыпается перед памятью о кончине 91-летнего Иуды земли Русской, то ручки целует Пугачихе - гражданке Израиля - с её постоянными, полными ненависти в адрес России помоями изо рта !

    С чего бы это?

    Резиновая палка может очень быстро привить любовь.
  35. Million
    Million Сегодня, 14:40
    +2
    Чудной человек этот Песков.Горбачева хвалит,Пугачеву обьявили врагом,а он ей ручки целует...
    Кому он служит то?
  36. dump22
    dump22 Сегодня, 14:42
    -1
    Мое поколение (50+) его очень активно не любит.

    Причем внятно объяснить, а "за что" не может никто.
    Все ругательства и обвинения в его адрес сводятся в конце концов к фразе "развалил великую страну".
    А как всего ОДИН ЧЕЛОВЕК мог развалить великую страну?
    Это было бы возможно при абсолютном самодержавии, а в СССР 80х годов никакого самодержавия точно не было и в помине. Если в развитом СССР генсек начинал идти против воли партийной верхушки, она восставала и его снимала, все помнят судьбу Хрущева.

    Горбачев пришел к власти в 1985 не как "самый молодой", а потому что он лучше всех остальных в Политбюро чувствовал желание большинства партийной номенклатуры к определенным переменам. И все, что он делал как генсек, все его "реформы" это было не его личные "хотелки", а глубоко потаенные мысли партийных чиновников. Да и просто не мог бы он один сделать ничего один, без полной поддержки партийного аппарата.

    Ненависть к Горбачеву - это на самом деле ненависть народа не к нему лично, а ко всему партийному аппарату. Это подсознательное понимание, что все эти завсекторами, секретари, референты, пропагандисты и другие партийные чиновники тебя нагло и цинично обманули.

    А в последнее время зреет у меня постепенно убеждение, что сегодняшний чиновничий аппарат, опять прикрываясь прекрасными лозунгами, снова нас заводит совсем не туда...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: dump22
      Мое поколение (50+) его очень активно не любит.

      Причем внятно объяснить, а "за что" не может никто.
      Все ругательства и обвинения в его адрес сводятся в конце концов к фразе "развалил великую страну".
      А как всего ОДИН ЧЕЛОВЕК мог развалить великую страну?
      Это было бы возможно при абсолютном самодержавии, а в СССР 80х годов никакого самодержавия точно не было и в помине. Если в развитом СССР генсек начинал идти против воли партийной верхушки, она восставала и его снимала, все помнят судьбу Хрущева.

      Горбачев пришел к власти в 1985 не как "самый молодой", а потому что он лучше всех остальных в Политбюро чувствовал желание большинства партийной номенклатуры к определенным переменам. И все, что он делал как генсек, все его "реформы" это было не его личные "хотелки", а глубоко потаенные мысли партийных чиновников. Да и просто не мог бы он один сделать ничего один, без полной поддержки партийного аппарата.

      Ненависть к Горбачеву - это на самом деле ненависть народа не к нему лично, а ко всему партийному аппарату. Это подсознательное понимание, что все эти завсекторами, секретари, референты, пропагандисты и другие партийные чиновники тебя нагло и цинично обманули.

      А в последнее время зреет у меня постепенно убеждение, что сегодняшний чиновничий аппарат, опять прикрываясь прекрасными лозунгами, снова нас заводит совсем не туда...

      Единственный адекватный пост на кучу комментов...
  37. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:45
    -1
    Цитата: igorra
    Это про него сказано: простота хуже воровства. А люди типа Пескова молятся на Горбачёва, перестройка подняла человеческую муть со дна, которую давили коммунисты, взяв в передовицы труды наших классиков писателей. Да и по деяниям святых брали пример, хотя на словах это отрицали.

    Перестройка дала людям массу возможностей и кто умел и успел, тот и съел, с чего бы им ненавидеть Горби? Те самые коммунисты в большом количестве успели и сейчас неплохо себя чувствуют они и их дети. Так что то что не вижу причин чтобы сильные мира сего негативно относились к Горбачеву.
  38. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:47
    +5
    Славословить в адрес человека, который сделал все для уничтожения собственной страны - это параллельная реальность какая-то...Гитлер и его союзнички нанесли ущерб меньше, чем Меченый с ЕБН. Прокляты навеки.
  39. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:49
    -2
    Цитата: ROSS 42
    Горбачёв и Ельцин названы россиянами худшими правителями России и возвеличивание заслуг этих подонков - цинизм.

    Кто эти россияне, кто их знает? Уважаемые люди вам говорят, что это были прогрессивные правители, а кто не согласен тот есть махровый реакционер и экстремист, тюрьма по несогласным плачет.
  40. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:55
    +2
    "он несет иногда такую "пургу"" (с) В.В.Путин
  41. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:56
    0
    Цитата: Курганец-45
    Нынешняя власть не любит Сталина, но обожает иуду меченую. Надеюсь после окончания войны они ответят за всё. Даже победа не будет им прощением.

    Перед кем ответят, перед вами что ли?))) Или вы надеетесь на победу коллективного Запада?...
  42. Федька
    Федька Сегодня, 15:12
    +1
    Ворон ворону глаз не выклюет. Ну примерно это так.
  43. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:12
    +2
    конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда
    Эту не забудем, как он мама щенков такую страну развалил....
  44. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:14
    +2
    Меченому хотелось славы Герострата, потому что на созидание был не способен, а только на услужение англосаксам, как во время ВОВ фашистским оккупантам. Вот об этом надо напомнить бы Пескову. Вроде образованный человек, а несёт постоянно "пургу".
  45. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 15:15
    +2
    Ну Песков не уточнил след какой, положительный или отрицательный. А во вторых этого "говоруна" надо помнить только для того, чтоб такое больше не повторилось
    1. Tatanka Yotanka
      Tatanka Yotanka Сегодня, 16:05
      +2
      Песков странный тип думаю он его почитает, была бы возможность- он его обнял бы , как и всех остальных fellow
  46. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:27
    +3
    И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны - это будет навсегда

    Лжедмитрия до сих пор помнят, да про Власова не забыл, а уж "сатаной меченого", тоже не забудут.
    А кто их защищает, сами из того же теста вылеплены. Пескову лучше бы помолчать, за умного сойдет (не в обиду сказано).
  47. Николай Анатольевич
    Николай Анатольевич Сегодня, 15:28
    +2
    Значительный след предателя и редкостного дерьма
  48. tatra
    tatra Сегодня, 15:32
    0
    А ведь Горбачев наверняка не хотел себе такой участи,которую получил . Он наверняка хотел уничтожить всё советское, само Государство СССР ,и во главе с "освобожденными " им врагами СССР и советского народа ,управлять новым Государством . Но враги СССР его турнули .
  49. К-50
    К-50 Сегодня, 15:38
    +2
    Пресс-секретарь президента России заявил о значительном следе Михаила Горбачева в истории страны

    Развалить огромнейшую страну без "значительного следа в истории" невозможно. request
    Как минимум это трагедия планетарного масштаба, приведшая ко многим войнам, произошедшим после распада СССР, которые иначе бы не состоялись.
    Обширнейшие человеческие и культурные жертвы она принесла планете и её населению, не только в России и бывших странах Союза.
  50. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:39
    0
    Каин вон и в Библию попал, как одно из главных действующих лиц.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:50
      +2
      Каин то тут причем? lol
      Иуда да, попал за предательство. Только сомнения есть, по своей ли воле.
      Так что Иуда по сравнению с Горби белый и пушистый.