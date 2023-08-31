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Секретарь СНБО Украины: Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных за время контрнаступления

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Секретарь СНБО Украины: Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных за время контрнаступления

На Украине разгорается скандал вокруг 70-ти тысяч «выбывших» в ходе так называемого контрнаступления военных ВСУ, о которых недавно писали журналисты NYT.


Киевские власти всячески пытаются скрыть факты колоссальных потерь, которые понесла украинская армия, по сути, не добившись каких-либо результатов за последние почти три месяца упорных боев.

Так, когда журналисты попросили замминистра обороны Украины Анну Маляр прокомментировать данные, опубликованные New York Times, она сослалась на то, что подобная информация является гостайной, и не стала озвучивать каких-либо цифр.

В свою очередь, секретарь СНБО и вовсе назвал данные от американских журналистов «недостоверными и преувеличенными». В ходе интервью изданию Welt чиновник заявил, что американские журналисты, вероятно, не владеют достоверной информацией о происходящем на Украине.

Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных

- подытожил Данилов.

Стоит отметить, что аргумент секретаря украинского СНБО выглядит, мягко говоря, слабым. Ведь еще в начале года на Украине заявляли, что общая численность войск в стране, включая подготовленные резервы и силовые структуры, достигает 1 млн человек. При этом, стартовавшая еще в начале прошлого года всеобщая мобилизация не останавливалась ни на день и лишь набирает обороты, отправляя на фронт уже даже сложно сказать какую партию «новобранцев».

В целом, на фоне сообщений о ежедневных потерях ВСУ в ходе своего контрнаступления, озвученная американцами цифра выглядит даже несколько заниженной.
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12 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:21
    +4
    А никто и не говорит про 70 000! Убито порядка 40 000 и еще столько же покалечено!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:22
    +8
    Да пусть скрывают свои потери, все равно последнему свет выключать.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:22
    +7
    То есть контрнаступление проходит не только без продвижения, но ещё и без потерь? То есть контрнаступления фактически нет? То есть украинское руководжство просто развело американских налогоплательщиков на бабки? Но тогда следовало говорить, что контрнаступу мешают большие потери. А если потерь нет, то что мешает?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:49
      +2
      . А если потерь нет, то что мешает?
      ....высокая трава...это ж ясно как божий день...трава и кустарники....западные эксперты уже давно догадались...тем более трава созрела
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:33
        +1
        Цитата: Крымский партизан 1974
        тем более трава созрела

        Лет так 48- 43 назад, в это время ( конец августа) мы пацанами ходили и сколачивали в вёдра семена конопли. Бабуля, царство небесное, давила с тех семян конопляное масло. Им смазывали ушибы ног и укусы от слепней у коня и прочей домашней скотины. Добавляли в пойло телятам и ягнятам. Да и людям "от желудка" помогало, да там ещё куча для чего оно полезно. От ожогов вообще панацея. Помню, о глушак на Ижаке ногу обжог, волдырь с кулак, два дня этим маслом мазал - даже следа не осталось... Саму коноплю примерно в это же время срезали, там уже технологии не помню срезали, от листа чистили, сушили, вымачивали, колотушками отбивали- трепали, чесали, потом бабуля из этого волокна-пеньковые верёвки вила. К ней даже из Новосибирска приезжали - народные типа промыслы. Ну это ещё в 70-х годах было. А верёвки были знатные... А сейчас кому скажи, что семена конопли собираю, да стебли сушу... Сразу на статью потяну...Как меняются времена...
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:25
    +1
    Миллион мобилизовали с лишним, а армия так и осталась не такой уж и большой.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:31
    +1
    Компания "Киев Стар" так не думает и недавно запустила акцию "отправь смс со словами благодарности" на номер телефона "загиблого героя" , так вот номеров таких только этот провайдер выставил порядка 400 000, правда позже цифра эта была затерта .
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:49
      0
      Компания "Киев Стар" заявила, что никаких смс не просила посылать ни по каким номерам.
      Что это - интернет-фейк
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:53
    +1
    Очередное вранье от представителя «территория украина». Сами за себя говорят разросшиеся кладбища. Как, опростоволосился провайдер, когда сообщил о 400000 замолчавших «симок» телефонов представителе военных формирований.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:15
    0
    Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных
    Фраза неправильно построена. Должен был сказать - "Наша армия уже не настолько большая, когда мы говорим о потерях в 70 тысяч военных".
  8. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 15:47
    -1
    Можно оценить потери по данным открытых источников:
    1.на Украине ежемесячно публикуют некрологи в Винницкой suspilne.media%2Famp%2F542079-visimnadcat-misaciv-vijni-zagibli-geroi-vinniccini%2F&cc_key= и Полтавской https://poltava.to/tag/1284/ областях, если экстраполировать эти данные на все население, получается, что за последние три месяца потери ВСУ составили 6.6 тыс. убитыми (всего 37.9 тыс.). На ЛостАрморе самостоятельно по СМИ информацию по погибших искали, примерно такие же цифры получились.

    2.по России данные о потерях по данным местных СМИ и пабликов собирают проукраинские ресурсы (Медиазона, ТГ канал Горюшко и т.д.), имеются данные о потерях 6.4 тыс. человек за 3 месяца (всего 29.9 тыс.); эти цифры по России в границах на 23.02.2022, без учета ЛДНР. По ДНР местный уполномоченный по правам человека первые 10 месяцев публиковал данные о потерях: 4.2 тыс. убитых и 17 тыс. раненых.

    Понятно, что реальные потери обоих сторон больше, но на проценты, а не в разы и соотношение потерь личного состава примерно 1:1 идет, хотя в первые полгода ВСУ несли бОльшие потери.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:02
      0
      Подскажите пжл, что за хайбалу я сейчас прочитал? Секретарь "мячика" слил очередную секретную информацию? По некрологам Винницы и Полтавы судить о потерях? Так можно по данным урожая пшеницы Краснодарского края судить об урожае пшеницы в Якутии.