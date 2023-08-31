Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных

На Украине разгорается скандал вокруг 70-ти тысяч «выбывших» в ходе так называемого контрнаступления военных ВСУ, о которых недавно писали журналисты NYT.Киевские власти всячески пытаются скрыть факты колоссальных потерь, которые понесла украинская армия, по сути, не добившись каких-либо результатов за последние почти три месяца упорных боев.Так, когда журналисты попросили замминистра обороны Украины Анну Маляр прокомментировать данные, опубликованные New York Times, она сослалась на то, что подобная информация является гостайной, и не стала озвучивать каких-либо цифр.В свою очередь, секретарь СНБО и вовсе назвал данные от американских журналистов «недостоверными и преувеличенными». В ходе интервью изданию Welt чиновник заявил, что американские журналисты, вероятно, не владеют достоверной информацией о происходящем на Украине.- подытожил Данилов.Стоит отметить, что аргумент секретаря украинского СНБО выглядит, мягко говоря, слабым. Ведь еще в начале года на Украине заявляли, что общая численность войск в стране, включая подготовленные резервы и силовые структуры, достигает 1 млн человек. При этом, стартовавшая еще в начале прошлого года всеобщая мобилизация не останавливалась ни на день и лишь набирает обороты, отправляя на фронт уже даже сложно сказать какую партию «новобранцев».В целом, на фоне сообщений о ежедневных потерях ВСУ в ходе своего контрнаступления, озвученная американцами цифра выглядит даже несколько заниженной.