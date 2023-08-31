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В Росгвардии раскрыли некоторые подробности вчерашней ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

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В Росгвардии раскрыли некоторые подробности вчерашней ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

Вчера вечером совместными действиями военнослужащих Росгвардии, Федеральной службы безопасности и МВД России была пресечена очередная попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Брянской области в Навлинском районе. Некоторые подробности результатов боя российских силовиков с украинской ДРГ раскрыли в пресс-службе Росгвардии, информация размещена на официальном сайте этого федерального органа исполнительной власти.


Сообщается, что объединенный отряд российских силовиков обнаружил диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь границу РФ со стороны территории Украины, и начал ее преследование. В ответ диверсанты открыли огонь по нашим силовикам.

В ходе скоротечного боя двоих диверсантов ликвидировали, пятерых взяли в плен. Двое росгвардейцев получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает. Украинские боевики были вооружены западным стрелковым оружием, в их арсенале обнаружено большое количество гранат и взрывные устройства. Группировка планировала серию терактов на территории Российской Федерации.

Среди взятых в плен диверсантов задержаны действующие офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщается в заявлении пресс-службы Росгвардии. Данный факт неопровержимо доказывает, что за всеми диверсиями, проводимыми на территории РФ, стоят украинские спецслужбы, а никак не «российские партизаны», как то утверждает киевская пропаганда.

Российские силовики не только физически защищают границы РФ, причем делают это все более эффективно, работая на опережение, но и предотвращают другие угрозы мирным гражданам со стороны украинских националистов. Сегодня пресс-служба Росгвардии сообщила о перехвате двух беспилотников ВСУ в небе над Брянском.

О появлении дронов, частное использование которых в Брянской области запрещено, в экстренные службы сообщили бдительные жители областного центра. Росгвардейцы при помощи антидронового ружья лишили БПЛА управления, а затем уничтожили из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. За прошедший месяц бойцы Росгвардии только в ЛНР нейтрализовали около 130 украинских беспилотников.

Использованы фотографии:
Сайт Росгвардии
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:30
    +2
    Довольно " жирный " улов сегодня ночью.Пятеро пленных уже сегодня будут петь ,как соловьи.Сливая всё и вся.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:33
      +2
      Действительно обнадеживающая новость! Молодцы парни из ФСБ и Росгвардии, которые поймали диверсантов! Теперь надо их продемонстрировать миру и заставить говорить - адреса, пароли, явки и фамилии начальников, отправивших их на задание.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 14:47
      +3
      Возможно, как всегда будут говорить, что они все повара и водители.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:41
    -2
    Цитата: Михаил-Иванов
    Теперь надо их продемонстрировать миру и заставить говорить - адреса, пароли, явки и фамилии начальников, отправивших их на задание.

    yes good
  3. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 14:57
    0
    В инете пишут, что их поймали совсем не на границе.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:00
      +1
      Главное поймали! Теперь надо расколоть и заставить вещать откуда пришли и кто послал!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:19
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Теперь надо расколоть и заставить вещать откуда пришли и кто послал!

        А чего там колоть, показать "паяльник животворящий", все расскажут и всех сдадут.
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 15:02
    +3
    Что тут скажешь- молодцы. И отлично, то, что без потерь своих. Это не те гниды, что очень любят устраивать лежку в церквях и действующих детсадах ?