Вчера вечером совместными действиями военнослужащих Росгвардии, Федеральной службы безопасности и МВД России была пресечена очередная попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Брянской области в Навлинском районе. Некоторые подробности результатов боя российских силовиков с украинской ДРГ раскрыли в пресс-службе Росгвардии, информация размещена на официальном сайте этого федерального органа исполнительной власти.
Сообщается, что объединенный отряд российских силовиков обнаружил диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь границу РФ со стороны территории Украины, и начал ее преследование. В ответ диверсанты открыли огонь по нашим силовикам.
В ходе скоротечного боя двоих диверсантов ликвидировали, пятерых взяли в плен. Двое росгвардейцев получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает. Украинские боевики были вооружены западным стрелковым оружием, в их арсенале обнаружено большое количество гранат и взрывные устройства. Группировка планировала серию терактов на территории Российской Федерации.
Среди взятых в плен диверсантов задержаны действующие офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, сообщается в заявлении пресс-службы Росгвардии. Данный факт неопровержимо доказывает, что за всеми диверсиями, проводимыми на территории РФ, стоят украинские спецслужбы, а никак не «российские партизаны», как то утверждает киевская пропаганда.
Российские силовики не только физически защищают границы РФ, причем делают это все более эффективно, работая на опережение, но и предотвращают другие угрозы мирным гражданам со стороны украинских националистов. Сегодня пресс-служба Росгвардии сообщила о перехвате двух беспилотников ВСУ в небе над Брянском.
О появлении дронов, частное использование которых в Брянской области запрещено, в экстренные службы сообщили бдительные жители областного центра. Росгвардейцы при помощи антидронового ружья лишили БПЛА управления, а затем уничтожили из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. За прошедший месяц бойцы Росгвардии только в ЛНР нейтрализовали около 130 украинских беспилотников.