Британское издание: ВВС США разместят в Европе на постоянной основе две эскадрильи истребителей F-35A

Две эскадрильи F-35A (...) прибудут на арендуемую США базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Саффолке в ближайшее время

ВВС США намерены разместить истребители F-35 на территории Европы на постоянной основе, развернув две эскадрильи в Великобритании. Переброску новых самолетов планируется осуществить в конце этого года или в начале следующего. Об этом пишет Telegraph.По данным британского издания, ссылающегося на источники в военном ведомстве, американские ВВС приняли решение заменить дислоцированные на авиабазе британских королевских ВВС Лейкенхит в английском графстве Саффолк истребители F-15 на более "продвинутые" F-35. По одним данным, в Британию прибудет 54 самолета, по другим - 48.- пишет издание.Стоит отметить, что чем-то неожиданным размещение истребителей F-35 ВВС США в Европе на постоянной основе не является, об этом было заявлено еще в 2015 году, когда американское командование выбрало британскую авиабазу Лейкенхит в качестве места дислокации. Изначально планировалось, что начавшаяся в 2017 году реконструкция базы будет завершена к 2021 году, что позволит разместить там две эскадрильи F-35. Однако, в 2018 году расходы на модернизацию превысили смету и сроки пришлось сдвинуть на более позднее время.После размещения F-35 в Великобритании командование ВВС США планирует разместить истребители пятого поколения на постоянной основе и на других аэродромах стран Европы. Это заявление очень оборудовало прибалтов, там с нетерпением ждут, когда американцы разместятся и на их территории.