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Британское издание: ВВС США разместят в Европе на постоянной основе две эскадрильи истребителей F-35A

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Британское издание: ВВС США разместят в Европе на постоянной основе две эскадрильи истребителей F-35A

ВВС США намерены разместить истребители F-35 на территории Европы на постоянной основе, развернув две эскадрильи в Великобритании. Переброску новых самолетов планируется осуществить в конце этого года или в начале следующего. Об этом пишет Telegraph.


По данным британского издания, ссылающегося на источники в военном ведомстве, американские ВВС приняли решение заменить дислоцированные на авиабазе британских королевских ВВС Лейкенхит в английском графстве Саффолк истребители F-15 на более "продвинутые" F-35. По одним данным, в Британию прибудет 54 самолета, по другим - 48.

Две эскадрильи F-35A (...) прибудут на арендуемую США базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Саффолке в ближайшее время

- пишет издание.

Стоит отметить, что чем-то неожиданным размещение истребителей F-35 ВВС США в Европе на постоянной основе не является, об этом было заявлено еще в 2015 году, когда американское командование выбрало британскую авиабазу Лейкенхит в качестве места дислокации. Изначально планировалось, что начавшаяся в 2017 году реконструкция базы будет завершена к 2021 году, что позволит разместить там две эскадрильи F-35. Однако, в 2018 году расходы на модернизацию превысили смету и сроки пришлось сдвинуть на более позднее время.

После размещения F-35 в Великобритании командование ВВС США планирует разместить истребители пятого поколения на постоянной основе и на других аэродромах стран Европы. Это заявление очень оборудовало прибалтов, там с нетерпением ждут, когда американцы разместятся и на их территории.
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5 комментариев
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  1. Иван Санталов
    Иван Санталов Сегодня, 14:36
    -1
    Коротко. Менее чем. Да вы о чем? Их надо давить. Только давить.Меня так учили. Вы тут кто собрались? Вас как учили?
  2. Иван Санталов
    Иван Санталов Сегодня, 14:53
    -1
    И да. С - 400 комментарий короткий, но емкий
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:01
    +1
    Британское издание: ВВС США разместят в Европе на постоянной основе две эскадрильи истребителей F-35A
    . Гейропейские надеятся, доверяют полосатикам... а стоит ли?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: rocket757
      . Гейропейские надеятся, доверяют полосатикам... а стоит ли?

      Если посмотреть на недолгую историю существования государства США, можно придти к выводу, что доверившись матрасам гейропейцы поступают весьма опрометчиво. Мутят матрасы, а дохнуть придётся гейропейцам.
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 15:07
    0
    По ходу реально америкосы пытаются замуть войну против России, американский журналист уже высказал свою точку зрения по своим выводам, так что будет или не будет, но к войне готовится надо, не смотря на власть чертящея красные линии каждый день и стирая молча, так что скоро мы будем уже не диванные вояки а действующие, и не смотря на мой возраст как и многих встреча будет на полях сражения, повезёт будем идти в последнем эшелон, а нет, ну так и в первых рядах почапаем!
    Ну гниду американскую будем бить безпощадно!