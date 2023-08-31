Командование ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских лётчиков

Два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины потерпели крушение под Краматорском. Командование Восточной группировки ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских летчиков, находившихся на борту боевых машин.
Официальную версию произошедшего озвучил для СМИ Украины спикер группировки Илья Евлаш.
Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу
- сообщил он.
По словам спикера, виновником гибели летчиков, вылетевших для выполнения боевого задания, стал российский истребитель Су-35, внезапно появившийся рядом с вертолетами. Так как украинские пилоты осознавали угрозу того, что их боевые машины могут оказаться сбитыми, они, утверждает Евлаш, попытались как-то это предотвратить. Они решили совершить экстренную посадку, но что-то у них пошло не так, в результате чего и случилась авиакатастрофа.
Более точные обстоятельства гибели пилотов будут озвучены, когда завершатся следственные действия. Можно предположить, что из-за внезапного появления самолета ВКС России украинские летчики испугались и запаниковали. Это привело их к ошибочным действиям. В итоге ВСУ лишились двух вертолетов и шести боевых пилотов.
Данное происшествие случилось 29 августа в Краматорском районе.
Ранее о гибели этих летчиков, действовавших на Артемовском направлении, без подробностей сообщил спикер 18-й бригады армейской авиации ВС ВСУ Евгений Ракита.