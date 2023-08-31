Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских лётчиков

31
Командование ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских лётчиков

Два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины потерпели крушение под Краматорском. Командование Восточной группировки ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских летчиков, находившихся на борту боевых машин.


Официальную версию произошедшего озвучил для СМИ Украины спикер группировки Илья Евлаш.

Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу

- сообщил он.

По словам спикера, виновником гибели летчиков, вылетевших для выполнения боевого задания, стал российский истребитель Су-35, внезапно появившийся рядом с вертолетами. Так как украинские пилоты осознавали угрозу того, что их боевые машины могут оказаться сбитыми, они, утверждает Евлаш, попытались как-то это предотвратить. Они решили совершить экстренную посадку, но что-то у них пошло не так, в результате чего и случилась авиакатастрофа.


Более точные обстоятельства гибели пилотов будут озвучены, когда завершатся следственные действия. Можно предположить, что из-за внезапного появления самолета ВКС России украинские летчики испугались и запаниковали. Это привело их к ошибочным действиям. В итоге ВСУ лишились двух вертолетов и шести боевых пилотов.


Данное происшествие случилось 29 августа в Краматорском районе.

Ранее о гибели этих летчиков, действовавших на Артемовском направлении, без подробностей сообщил спикер 18-й бригады армейской авиации ВС ВСУ Евгений Ракита.
Использованы фотографии:
https://www.uacrussia.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:30
    -18
    Теперь Конашенков волос на голове лишится, он вчера другое вещал! А оказывается украинцы самоликвидировались...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:01
      +4
      А что он вещал? Что на цензоре пишут?
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:15
      +3
      Цитата: Михаил-Иванов
      А оказывается украинцы самоликвидировались...

      а где это написано?!
      шумеры написали следующее
      "Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев"

      попросту что произошло они НЕ ЗНАЮТ
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 14:31
    +3
    могут оказаться сбитыми, они, утверждает Евлаш,

    Сослепу прочитал Ералаш
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:31
    +1
    Овцы увидели пастуха и в кучу сбились, походу эти летуны так и не смогли сдать начальный тест по английскому...........
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:33
      +3
      Качество специалистов в ВСУ падает. В данном случае и в прямом смысле тоже. Лётчика из мобилизованного не сделаешь за полгода
  4. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 14:33
    +4
    Мне как-то сразу наиболее вероятной версией потери 6 пилотов ВСУ представлялось столкновение двух вертолетов.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:07
      +1
      Почему только шести пилотов, а не четырёх. Разве третий член экипажа МИ-8 пилот? А не технарь какой-нибудь? Чисто юридически...
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:34
    +9
    А тремя днями ранее МИГ 29 и L 39 ВВС Украины тоже наверное в небе над Житомиром увидели русский СУ 35 ? Решили сманеврировать и оба благопулучно упали?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:36
    +1
    Два украинских МИ-8 совершали вынужденную посадку частями?Краматорск имеет довольно развитую ПВО ,или имел.Довольно часто ЗРК ВСУ огрызались на наши Гераньки и крылатые ракеты.Экипаж СУ 35 обезбашенный ,но наверно знали на что шли ,пересекая ЛБС.
    1. next322
      next322 Сегодня, 14:42
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Экипаж СУ 35 обезбашенный

      там один пилот laughing
    2. KCA
      KCA Сегодня, 14:50
      +1
      Не подскажите, а какие РЛС ЗРК засекали Герань и открывали по ней огонь? Или зенитчик ВСУ со счетверёнными пулемётами Максима?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:27
        0
        Советую канал Я люблю Крамоторск (100 % украинский),он иногда выкладывает работу ЗРК ВСУ под Краматорском.Там явно не счетверёные максимы оставляют инверсионные следы.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 15:35
          0
          Лень идти на хлядский канал, а там есть попадание по Герани? Палить можно и в чистое небо, если попадание есть, конечно, зайду посмотрю. По сути кроме ОЛС и длинноволновых станций засечь БПЛА из стеклопластика нивкак
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:47
            0
            С попаданиями неизвестно,пару дней назад кто то за кем-то гонялся в небе или мы за ними или они за нами..Канал довольно интересный.Политика не врать ,если они получили люлей - то он освещает это событие по максимуму.Так иногда тоже посматриваю.
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:37
    +1
    виновником гибели летчиков, вылетевших для выполнения боевого задания, стал российский истребитель Су-35, внезапно появившийся рядом с вертолетами. Так как украинские пилоты осознавали угрозу того, что их боевые машины могут оказаться сбитыми, они, утверждает Евлаш, попытались как-то это предотвратить. Они решили совершить экстренную посадку

    И это хваленые хо хлятские летчики?!
    Только увидали россиянина за штурвалом, сразу падать, да так, что вдребезги! laughing
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:57
    +5
    У них ещё в 2012 году « что то пошло не так».
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:59
    +1
    Теряют технику, подготовленных специалистов... так то со временем, это можно компенсировать, так то со временем, не все так просто, да и людские резервы не бесконечны.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:00
    +2
    Они в иллюминатор увидели истребитель? А истребитель их не видел и потому не стрелял?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:03
      +1
      Да пока наш с предохранителя снимал, эти уже ломанулись.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 15:07
      -3
      Не стоит задавать такие вопросы. Чревато.
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 15:03
    +2
    Это что за боевой летчик, который при виде врага паникует и падает?
  12. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 15:06
    +2
    Стрельбу окончил. Есть шесть целей. Расход - ноль. soldier
  13. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:23
    +1
    Если был самолёт вс РФ - летчика наградить !
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:29
    +3
    СУ 35 грозным голосом скомандовал - Стой, стрелять буду. Шаровары наделали в шаровары.
  15. guest
    guest Сегодня, 15:31
    0
    Командование ВСУ сообщило подробности гибели на Донбассе шести украинских лётчиков

    Подробности меня тут мало интересуют, но тот факт, что они все действительно сдохли меня радует.
  16. faridg7
    faridg7 Сегодня, 15:41
    +2
    Ну, так это повод записать пару Ми 8 на счёт лётчика Су35с. Объективный контроль тут не нужен- есть подтверждение агентуры
  17. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:47
    +2
    Два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины потерпели крушение под Краматорском... ...виновником гибели летчиков, вылетевших для выполнения боевого задания, стал российский истребитель Су-35, внезапно появившийся рядом с вертолетами.
    А теперь сравним
    27 октября 1984 года официальная иракская газета Baghdad Observer сообщила, что около поселка Эйн-Хош вертолет Ми-24 сбил иранский реактивный истребитель F-4 Phantom II....Иранский летчик на истребителе, вооруженном ракетами Shrike для уничтожения радаров, атаковал "Летающий танк" - такое название Ми-24 получил за мощное бронирование. Вертолет шел на предельно малой высоте, и поэтому первая атака истребителя не удалась. Иранский пилот решил расстрелять Ми-24 из 20-мм шестиствольной пушки Vulcan.
    Заметив "заходивший" на себя F-4, иракский летчик не стал совершать маневр уклонения, а "задрал нос" и, нажав гашетку, выпустил в сторону вражеского самолета "облако" неуправляемых ракет С-5. Одна из таких ракет, угодив в фюзеляж, превратила иранский F-4 в груду обломков"
    Уровень подготовки виден сразу, нет согласен что больше прецедентов не было, но ведь могли попробовать войти в анналы истории, а так только в ЖЖЖ, причём это реальное ЖЖЖ, как говорил Винни Пух. laughing
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 16:01
      0
      Ну, это-же другое, ага! Там Ми-24, тут Ми-8! И гашетка у него другой системы!.. wassat
  18. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 15:59
    0
    попытались как-то это предотвратить. Они решили совершить экстренную посадку, но что-то у них пошло не так, в результате чего и случилась авиакатастрофа.

    Мне кажется, что что-то как-то со всей украиной идет не так. Они, конечно, делают вид, что пытаются это предотвратить, но...
  19. aakvit
    aakvit Сегодня, 16:08
    0
    из-за внезапного появления самолета ВКС России украинские летчики испугались и запаниковали.

    А они чего, на прогулку летали? recourse Война, однако, встречи с противником должны были ожидать и готовиться! Только, похоже, у всучек такие храбрые и умелые пилоты, что собственной тени пугаются, ибо самолёт-то по ним и не работал вовсе... А посадку они ещё, похоже, отработать не успели, только взлёт... lol