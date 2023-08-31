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Российский истребитель не позволил норвежскому самолету нарушить воздушную границу РФ над Баренцевым морем

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Российский истребитель не позволил норвежскому самолету нарушить воздушную границу РФ над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения воздушного пространства Российской Федерации самолетом Р-8А Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Как утверждают в военном ведомстве, российский истребитель выполнил полет в соответствии со всеми международными правилами, регулирующими использование воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с иностранным самолетом не произошло.

31 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота

- утверждается в официальном сообщении Минобороны РФ.

Российскими летчиками воздушную цель удалось опознать. Это оказался самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. Как только наш истребитель стал приближаться, норвежский самолет развернулся в противоположную от границы РФ сторону.

Это уже не первый случай приближения самолетов стран НАТО к рубежам нашей страны. Сейчас очень часто такие полеты выполняют норвежские военные самолеты. Норвегия входит в Североатлантический альянс, оказывает военную и финансовую помощь украинскому режиму. Действия норвежской военной авиации являются провокационными, демонстрирующими готовность данной страны к дальнейшему ухудшению отношений с Россией.

Сейчас НАТО проявляет особый интерес к Арктическому региону. Здесь наращивается группировка сил Североатлантического альянса, постоянно проводятся военные учения. Норвегия играет в данном процессе достаточно заметную роль.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Liz Goettee
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +1
    Опять произошла ротация сил ПВО.На дежурство заступили МИГ 31.Это уже второй случай за последние дни.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:40
    -1
    Как только наш истребитель стал приближаться, норвежский самолет развернулся в противоположную от границы РФ сторону.

    Тоже испугался, как хо хлы, что придется идти на вынужденную! laughing
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:50
      +1
      Вы серьезно считаете что разведчик собирался нарушить границу?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:55
        +2
        АSAD.Разведчик хотел залезть в тот район Баренцева моря ,где ему быть не положено.Обыкновенная рутина для обоих стран.Я уже выкладывал фото норгов нашей АПЛ на одном из полигонов СФ .Потом норги сделали подарок нашей газете На страже заполярья - предоставив им фото.Сейчас проверил что происходит в Баренцевом море.Отряд разнородных сил СФ находится на учениях в Баренцевом море.Ил 38 провели облёт районов Баренцева моря.Военная жизнь кипит на севере.И это я ещё сухопутных войск не коснулся.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 15:21
          0
          Андрей, согласитесь что при желании проникнуть ближе к району учений границу он бы не нарушал. Прогнали шпиона и отлично.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    +6
    Зачем шуганул? Летел бы параллельным курсом, как как только басурманин залетел за черточку, валить без предупреждений. Не гонять надо от границы, а принимать на своей территории в виде металлолома. Мы же гостеприимный народ.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 15:32
    -1
    Как только наш истребитель стал приближаться, норвежский самолет развернулся в противоположную от границы РФ сторону.
    Это уже не первый случай приближения самолетов стран НАТО к рубежам нашей страны.

    Может дать "влипнуть" нарушителю и унавозить его? what
    После такого они точно за тридевять земель будут границу России облетать.
    По вопят конечно, не без этого. Но, когда "проблемы индейцев, шерифа колебали" ? request
    Только ронять нужно в пределах наших границ, чтобы не отвертелись. angry
  5. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 15:34
    0
    лучше бы эти ястребки, занимались делом....а не ананизмом