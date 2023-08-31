Российский истребитель не позволил норвежскому самолету нарушить воздушную границу РФ над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения воздушного пространства Российской Федерации самолетом Р-8А Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Как утверждают в военном ведомстве, российский истребитель выполнил полет в соответствии со всеми международными правилами, регулирующими использование воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с иностранным самолетом не произошло.
31 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота
- утверждается в официальном сообщении Минобороны РФ.
Российскими летчиками воздушную цель удалось опознать. Это оказался самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. Как только наш истребитель стал приближаться, норвежский самолет развернулся в противоположную от границы РФ сторону.
Это уже не первый случай приближения самолетов стран НАТО к рубежам нашей страны. Сейчас очень часто такие полеты выполняют норвежские военные самолеты. Норвегия входит в Североатлантический альянс, оказывает военную и финансовую помощь украинскому режиму. Действия норвежской военной авиации являются провокационными, демонстрирующими готовность данной страны к дальнейшему ухудшению отношений с Россией.
Сейчас НАТО проявляет особый интерес к Арктическому региону. Здесь наращивается группировка сил Североатлантического альянса, постоянно проводятся военные учения. Норвегия играет в данном процессе достаточно заметную роль.