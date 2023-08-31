Военное обозрение
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Украинская компания заявила о полном возобновлении производства миномётов для ВСУ

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Украинская компания заявила о полном возобновлении производства миномётов для ВСУ

На фоне непрекращающихся поставок вооружения США и их партнерами, Украина судя по всему развивает и собственный ВПК.


По крайней мере, украинские СМИ сообщают о полном возобновлении работы компании, отвечающей за производство минометов разных калибров. Речь идет о предприятии «Украинская бронетехника», которое лишилось части своих производственных мощностей, находящихся на Донбассе, в ходе освобождения территорий ЛНР и ДНР российскими военными.

Теперь сообщается, что компания полностью возобновила производство минометов калибров 60, 82 и 120 мм. С начала 2023 года «Украинская бронетехника» якобы уже поставила в войска порядка 600 единиц вышеупомянутого вооружения.

В данном случае, не совсем понятно, почему восстановленные мощности, о которых во всеуслышание заявляют на Украине, еще не стали целью для наших ракет. Впрочем, они могут находиться и за пределами территории нашей «западной соседки».

Стоит добавить, что помимо минометов, на Украине набирает обороты и производство БПЛА, включая дальнобойные дроны-камикадзе «Бобер», по некоторым данным, способные преодолевать расстояния до 1000 км.

Последние, по мнению большинства экспертов, производятся украинским ВПК не без помощи Запада, который передал технологии и поставляет комплектующие для этих БПЛА, что, собственно, не делает их менее опасными.

В последнее время ВСУ практически ежедневно наносят террористические атаки вглубь территории РФ, включая столицу нашей страны. При этом многие из них осуществляются именно с применением вышеупомянутого дрона.
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9 комментариев
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  1. KCA
    KCA Сегодня, 15:22
    0
    Хорошая новость, будут самоликвидироваться без помощи наших ВС
    1. Victor V.
      Victor V. Сегодня, 15:34
      +1
      На одного самоликвидированного будет приходится десяток наших бойцов. Или вас это не смущает? Если бы они самоликвидировались не покидая цеха, тогда ещё ладно, но ведь это не так.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 15:51
        -1
        Сколько миномётов Молот, одна из вундервафель, разносили свой расчёт в кашу? Миномёт штука опасная, но когда он не один и в расчёте не призванные неделю назад, которые просто повернут в сторону ствол и алга, а так, конечно, любое вооружение представляет опасность
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:25
    +5
    Есть еще сомневающиеся в том, что там пора полностью выключать свет? Производство ВПК может быть перемещено в подземные цеха, коих СССР там понастроил достаточно. Лабиринты Азовстали не дадут соврать.
    1. Victor V.
      Victor V. Сегодня, 15:35
      0
      Если не выключили до сих пор значит нечем выключать, или некому. Так что все будет как было.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:09
        0
        Да всё элементарно -разбомбить тяговые подстанции на ж/д, и подстанции 700 кВ на электростанциях -и всё, каменный век. Если и сделают что за бугром, то возить придется на полудохлых тепловозах Укрзалызницы. Только что-то не дают ВС России нужного приказа...
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:40
      +1
      Они могут и в Польше производить. Не обязательно под землю закапываться
  3. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 15:36
    0
    Похоже, что жизнь на украине понемногу налаживается. А жаль. Такими темпами наша Армия будет работать на украине ещё пару-тройку поколений.
    Изумляюсь и возмущаюсь тому, что ВС РФ до сих пор не раздолбили генерирующие мощности электростанций, мосты через Днепр, хранилища баз данных (прежде всего банковских данных и финансово-расчетных центров), здания министерств, рады и проч.
    Особенно бы порадовало разрушение активных зон реакторов украинских АЭС. Чтоб облако из них накрыло Европу.
  4. kriten
    kriten Сегодня, 15:39
    0
    Адрес уже вычислили? надо побыстрей и пусть ждут привета.