Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава киевского режима назвал необходимое для «преимущества в воздухе» ВСУ количество самолетов F-16

8
Глава киевского режима назвал необходимое для «преимущества в воздухе» ВСУ количество самолетов F-16

Для того, чтобы получить преимущество в воздухе над Россией, Украине потребуется примерно 160 истребителей F-16. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.


Украинский президент отметил, что сейчас Киеву удалось договориться со странами Запада о поставке 50-60 истребителей F-16, но ему нужно еще 100 истребителей. Тогда у ВСУ якобы будет мощная авиационная компонента, которая не позволит российской военной авиации доминировать в воздушном пространстве Украины.

Естественно, Зеленский не забыл в очередной раз упрекнуть Запад в слишком медленной передаче самолетов. Первые истребители могут появиться на Украине в начале 2024 года, отметил Зеленский. Он уверяет, что авиация нужна Киеву якобы для защиты гражданских лиц, а не для наступательных действий.

Однако Зеленский забывает о том, что и при наличии 160 самолетов F-16 Украине не удастся добиться преимущества в воздухе над Россией. У нашей страны куда большее количество боевых самолетов, к тому же, она, в отличие от Украины, способна их производить и производит.

Но Зеленский хочет как можно скорее «выбить» у Запада дополнительные истребители. Он опасается, что в 2024 году, после смены власти в США, Вашингтон может перестать поддерживать Украину, по крайней мере – точно откажет ей в поставке самолетов и не даст соответствующих разрешений другим государствам.

Что касается упреков в адрес Запада, то они уже становятся привычными, и удивительно, что Запад пока на них практически не реагирует. Киевскому режиму позволяется слишком многое, и этим, кстати, недовольны многие политики западных стран, находящиеся в оппозиции к своим правительствам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +3
    Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?
    -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
    -- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
    -- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:37
      +2
      Дядь, дай миллион, оттуда-же, кст, зеля похож на Паниковского
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:39
    +5
    Не знаю как на счёт доминировать, но вот запускать французские, английские и немецкие крылатые ракеты + кидать американский чугун с крылышками, они смогут массово.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 15:47
      +2
      Да смочь то они смогут, только кто им даст?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:53
        +1
        belay what А до этого не давали высокоточные ракеты,не готовят летчиков,не договорились как минимум с тремя странами(и это только начало)про истребители?Да,наше ПВО что то сбивает.Но непреодолимого ПВО не существует.Или вот пример с неуловимыми СУ24,которые нервы и не только а и жизни наших воинов отняли,это как?
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:04
    -1
    далось договориться со странами Запада о поставке 50-60 истребителей F-16, но ему нужно еще 100 истребителей

    А чего же так мало. Если просить, так просить уж 1000 и не менее. А так с сотней или 2 сотнями не победить клятых москалей...
  4. Всеволод Сидоров
    Всеволод Сидоров Сегодня, 16:05
    -1
    А 156 самолётов не спасут отца русской демократии?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: Всеволод Сидоров
      А 156 самолётов не спасут отца русской демократии?

      Не спасут, но как носители ракет нагадят изрядно. А это и есть цель Запада.