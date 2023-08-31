Для того, чтобы получить преимущество в воздухе над Россией, Украине потребуется примерно 160 истребителей F-16. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.
Украинский президент отметил, что сейчас Киеву удалось договориться со странами Запада о поставке 50-60 истребителей F-16, но ему нужно еще 100 истребителей. Тогда у ВСУ якобы будет мощная авиационная компонента, которая не позволит российской военной авиации доминировать в воздушном пространстве Украины.
Естественно, Зеленский не забыл в очередной раз упрекнуть Запад в слишком медленной передаче самолетов. Первые истребители могут появиться на Украине в начале 2024 года, отметил Зеленский. Он уверяет, что авиация нужна Киеву якобы для защиты гражданских лиц, а не для наступательных действий.
Однако Зеленский забывает о том, что и при наличии 160 самолетов F-16 Украине не удастся добиться преимущества в воздухе над Россией. У нашей страны куда большее количество боевых самолетов, к тому же, она, в отличие от Украины, способна их производить и производит.
Но Зеленский хочет как можно скорее «выбить» у Запада дополнительные истребители. Он опасается, что в 2024 году, после смены власти в США, Вашингтон может перестать поддерживать Украину, по крайней мере – точно откажет ей в поставке самолетов и не даст соответствующих разрешений другим государствам.
Что касается упреков в адрес Запада, то они уже становятся привычными, и удивительно, что Запад пока на них практически не реагирует. Киевскому режиму позволяется слишком многое, и этим, кстати, недовольны многие политики западных стран, находящиеся в оппозиции к своим правительствам.