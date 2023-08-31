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Российский генерал: Если закончится поддержка НАТО и США, нанести поражение армии Украины не составит больших проблем

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Российский генерал: Если закончится поддержка НАТО и США, нанести поражение армии Украины не составит больших проблем

Известный российский генерал Константин Пуликовский, в своё время занимавший должность командующего группировкой российских войск в Чеченской Республике, порассуждал о вариантах завершения украинского вооружённого конфликта. Его интервью публикует ТГ-канал «Пул №3».


Генерал-лейтенант, кавалер ордена «За личное мужество, доктор политологических наук, отметил, что корнем продолжения боевых действий является военная поддержка киевского режима странами НАТО и конкретно – США. По словам Константина Пуликовского, если эта поддержка прекратится, то у российских войск будет полное превосходство над противником не только в воздухе и на море, но и в артиллерии «и в других направлениях военного дела».

Пуликовский:

В этом случае больших проблем нанести поражение украинской армии не будет. Но нужно ставить понятные цели и задачи: что мы собираемся делать, если это произойдёт, если боевые действия прекратятся?

По словам генерала, остановить боевые действия можно самыми разными методами. Например, когда страна видит мощь другой страны и просто не решается вести и вновь начинать боевые действия.

При этом Пуликовский подчеркнул, что такое может произойти, если у противоположной стороны есть большой разум. Но вот хватит ли ума у нынешних украинских руководителей так поступить, большой, по словам генерала Пуликовского, вопрос.

Другим вариантом генерал-лейтенант называет капитуляцию противника. По его словам, это сложный процесс, который одним военными действиями может и не ограничиться. В этом процессе следует учитывать политическую, переговорную составляющую.

Пуликовский:

Но капитулируют перед тем, у кого явное превосходство. Я думаю, так в итоге и будет происходить.

Генерал уверен, что в конечном итоге России будет требовать капитуляции, а они противник будет требовать прекращения боёв и вывода наших войск.

Пуликовский отметил, что ему таким приходилось заниматься.

Правда, если речь идёт о варианте, при котором противник продолжает выставлять какие-то требования, то вряд ли это вписывается в сам термин «капитуляция». При капитуляции противник принимает волю того, кто его заставляет капитулировать. Но именно в этом пока и проблема. Киевский режим капитулировать пока точно не собирается на фоне того, что не собираются сворачивать поддержку этого режима страны НАТО во главе с США.
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:46
    +2
    После откровенных признаний боррельки-алкаша из ЕС, эти пассажи, мягко говоря, не актуальны.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:14
      +3
      Из серии ,если у бабушки был........ Она была бы дедушкой.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:48
    +3
    А вот с теми 50 странами ,которые поддерживают Украину,победить?Вот это была бы именно ПОБЕДА.А не разгром убытков,лишившихся помощи..
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:53
    +3
    Укронацизм доджен быть стерт с лица планеты Земля.
  4. Роман_
    Роман_ Сегодня, 15:56
    +5
    Если... да ты мыслитель хенерал. Если паркетных генералок и продажных чинуш удавить то России будет польза. А размышление о если и кабы, тьфу на хенерала. Работай, а не пальцем в потолок тыкай. Не можешь работать, так не трынди. ЗапОд делает все для победы усраины, а в России (великие наши руководители) рисуют 7 параллельных красных перпендикулярных линий и как то все.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:00
    +5
    Где был этот генерал, когда подписывали Минск-1 и 2?
  6. al3x
    al3x Сегодня, 16:04
    +2
    Какой смысл изрекать подобные очевидные вещи? Молчал бы лучше, за умного бы сошёл.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    +1
    Российский генерал: Если закончится поддержка НАТО и США, нанести поражение армии Украины не составит больших проблем
    Если б да кабы ... оно есть, так как есть исходя из этого надо готовится\ поступать\ действовать!
    А так, не надо плодить пустые иллюзии, это не помогает и никого не красит.
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:10
    -1
    Если закончится поддержка НАТО и США, нанести поражение армии Украины не составит больших проблем+++++Есть поговорка для таких "Не можешь Sрать , не мучай жопу"
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:14
    +1
    Зачем фантазировать о невозможном, м.б. хотя бы проблему с 5 колонной решить внутри, тогда легче пойдет?

    И снова Екатеринбург. Помните мальчишку, сына росгвардейца, на которого престарелый выродок напал из-за буквы Z на шапке? Судья Цибульская тогда присудила нападавшему штраф в 5.000 рублей.

    Маму мальчика, работающую в суде, теперь пытаются затравить внутренними проверками и уволить. Семье не простили несогласия с мягким приговором поддерживающему нацистов русофобу.

    UPD. Женщина уже уволилась. Затравили.
  10. Комментарий был удален.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:20
    0
    Так и займитесь наконец " прекращением поддержки", т.е. изоляцией поля боя, об этом только ленивый не писал/говорил. Где результат?
  12. Препона
    Препона Сегодня, 16:23
    0
    Это не генерал, это уже натуральный адмирал с такими речами...
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 16:24
    0
    Известный российский генерал Константин Пуликовский, в своё время занимавший должность командующего группировкой российских войск в Чеченской Республике


    Известный своим участием в самом первом штурме Грозного зимой 1994 года (так называемый "новогодний штурм")?

    больших проблем нанести поражение украинской армии не будет


    ...взять Грозный за два часа силами одного парашютно-десантного полка...