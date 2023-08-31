Минобороны: Подразделения группировки войск «Запад» продвинулись под Купянском, улучшив положение по переднему краю

Российские войска продолжают продвижение под Купянском, несмотря на попытки ВСУ контратаковать. Под Работино противник предпринимает попытки взломать российскую оборону, но безуспешно. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Подразделения "Западной" группировки войск снова улучшили свое положение по переднему краю, продвинувшись на Купянском направлении, несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ. Противник пытался контратаковать силами штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ, наши отбили шесть попыток вернуть позиции в районах Сергеевка и Новоегоровка. За сутки враг потерял до 50-и человек убитыми и ранеными, два автомобиля, САУ Krab и две гаубицы Д-20. В районе Петровское уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Донецком направлении противник также шесть раз пытался атаковать российские войска в районах Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка. Судя по потерям, командующий украинской группировкой на этом направлении генерал Сырский верен выбранной тактике "мясных штурмов". Только по личному составу ВСУ за сутки потеряли до 365-и человек убитыми и ранеными. По "броне" потери тоже нормальные: три боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, 32 автомобиля, САУ Krab и гаубицы Д-20 и Д-30. Да еще наши полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ уничтожили в районе Веселое. В районе Славянска уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200, у Селидово - полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.На Запорожском направлении противник сместил акцент с Работино, которое так и не сумел взять, на Вербовое, бросив на штурм подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пару недель назад введенной в бой в качестве стратегического резерва и уже сильно потрепанной. По данным, поступающим с передовой, бравые украинские десантники уже не так резво бегут в атаку, при первой возможности откатываясь назад. Но командование гонит их вперед, поэтому потери только растут. За последние сутки в районе Вербовое отражено пять атак, уничтожено порядка 85 украинских штурмовиков, два автомобиля, гаубица М777, три Д-30 и РСЗО Vampire. В районе города Орехов поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском положение ВСУ так же признано тяжелым. Несмотря на попытки атаковать позиции российских войск, вперед идут подразделения группировки войск "Центр", правда медленно. Сейчас бои на данном направлении больше позиционные, ВСУ пытались атаковать в районе Червоная Диброва штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ, но безуспешно. Наши отбили две атаки, потери противника по личному составу где-то 55 человек, по технике - три боевые бронированные машины и две гаубицы Мста-Б и Д-30.На Южно-Донецком продолжается артиллерийская дуэль, судя по появляющейся информации, противник по нам работает, не жалея боеприпасов. Наша артиллерия работает в ответ, но отмечается нехватка систем контрбатарейной борьбы и РЭБ. Основные события в районах Старомайорское и Урожайное, атак, как таковых, нет, но противник потери несет. По данным Минобороны, противник потерял до 100 человек убитыми и ранеными, четыре автомобиля, две гаубицы Мста-Б, а также орудие М119. В районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУНа Херсонском направлении уничтожено до 20-ти всушников, два автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.