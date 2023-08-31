Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения отчета об израсходованных ранее средствах

Киев уже получил от Евросоюза примерно 50-70 миллиардов евро. Теперь нужно разобраться, на что они были израсходованы.
Такой вопрос поднял на своей странице в социальной сети венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Более того, Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения подробного отчета об израсходованных ранее средствах. И пока Киев и Брюссель не предоставят такого документа, Венгрия не станет участвовать в обсуждении дальнейшего финансирования европейцами киевского режима.
Но это не единственное условие, поставленное Будапештом Украине, о чем Сийярто сообщил перед своей поездкой на встречу с главами МИД других европейских стран в испанском городе Толедо. Венгерские власти также требуют от Киева исключения из перечня «международных спонсоров войны» крупных банк Венгрии OTP. А до решения этих вопросов в Будапеште категорически отказываются даже обсуждать предоставление финансовой поддержки киевскому режиму.
Сийярто сообщил, что главный дипломат Европы Жозеп Боррель уже предлагал ему обсудить с ним наедине данную проблему, либо подключить к беседе их украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Но глава МИД Венгрии не намерен идти на уступки и поддаваться давлению извне.
Ранее Сийярто заявлял, что антироссийские санкции значительно ослабляют европейскую экономику. Еще на состояние дел в Евросоюзе, по его мнению, крайне негативно влияют оружейные поставки для ВСУ, а также политизация вопросов энергоснабжения.