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Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения отчета об израсходованных ранее средствах

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Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения отчета об израсходованных ранее средствах

Киев уже получил от Евросоюза примерно 50-70 миллиардов евро. Теперь нужно разобраться, на что они были израсходованы.


Такой вопрос поднял на своей странице в социальной сети венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Более того, Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения подробного отчета об израсходованных ранее средствах. И пока Киев и Брюссель не предоставят такого документа, Венгрия не станет участвовать в обсуждении дальнейшего финансирования европейцами киевского режима.

Но это не единственное условие, поставленное Будапештом Украине, о чем Сийярто сообщил перед своей поездкой на встречу с главами МИД других европейских стран в испанском городе Толедо. Венгерские власти также требуют от Киева исключения из перечня «международных спонсоров войны» крупных банк Венгрии OTP. А до решения этих вопросов в Будапеште категорически отказываются даже обсуждать предоставление финансовой поддержки киевскому режиму.

Сийярто сообщил, что главный дипломат Европы Жозеп Боррель уже предлагал ему обсудить с ним наедине данную проблему, либо подключить к беседе их украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Но глава МИД Венгрии не намерен идти на уступки и поддаваться давлению извне.

Ранее Сийярто заявлял, что антироссийские санкции значительно ослабляют европейскую экономику. Еще на состояние дел в Евросоюзе, по его мнению, крайне негативно влияют оружейные поставки для ВСУ, а также политизация вопросов энергоснабжения.
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:04
    -3
    Память у мадьяр хорошая. Не забыли, что генерал Ватутин приказал венгров в плен не брать. Выучили урок.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:07
      +3
      Цитата: Румaтa
      Память у мадьяр хорошая. Не забыли, что генерал Ватутин приказал венгров в плен не брать. Выучили урок.

      В данном случае сравнение не корректно. Существующее правительство Венгрии твердо стоит на защите интересов СВОЕЙ страны.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    0
    Будапешт блокирует помощь ЕС Украине до получения отчета об израсходованных ранее средствах
    Да ладно, те кто с этого процесса снял самые "сливки", не дадут, не позволят кому то в этом разобраться! Не надо питать иллюзий.
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:09
    +1
    Батько, где гроши? (С).
    А пятый пулемет я сменял на эти вот штанишки. (С)
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:14
    0
    Венгрия,страна не большая,копейку умеют считать.Да и в банковские аферы лезть не хотят.Ничего личного,своя рубашка ближе к телу.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:17
    0
    Всё просто-Венгрия одна из бедных стран Европы наряду с Румынией и им далеко не безразлично куда и как тратят те копейки которые в общий еврокотел положили венгры.