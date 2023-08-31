Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия по целям в семистах километрах от места пуска

Украинские правители разных уровней и должностей совсем перестали скрывать свою причастность к организациям террористических атак в глубине территории РФ, хотя не так давно старались как минимум завуалировать эту тему.
Примечательно, что «язык развязался» у Зеленского и его приспешников сразу после того, как накануне официальный представитель Пентагона отказался комментировать недавние массированные удары дронами по семи российским регионам, включая военно-гражданский аэродром Пскова. Сотрудник Минобороны США посоветовал по этому поводу обращаться в Киев, назвав решения по выбору целей прерогативой украинского руководства.
И вот уже президент Украины похвастался, что ВСУ успешно применили дальнобойное оружие по целям, находящимся на удалении около семисот километров. Примечательно, что примерно на таком расстоянии и расположен Псков от северной границы с Украиной.
Минстратегпром (доложил) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!
— написал сегодня украинский президент в своем телеграм-канале, отчитавшись о селекторном совещании с министрами правительства.
То что Украина активно занимается разработкой и мелкосерийным производством собственных БПЛА повышенной дальности полета со ссылкой на украинских конструкторов написала американская газета The New York Times. По данным издания, с этой целью «взращена стартап-культура десятков маленьких компаний, которые экспериментируют с новыми разработками». Всего украинские частные предприятия разрабатывают около шести моделей разных дальнобойных дронов, некоторые из которых способны преодолевать расстояние более 1000 километров, сообщает NYT.
То, что мы видим сейчас — это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России
— открыто бравирует бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, объявленный СК и МВД РФ в начале августа в розыск по уголовной статье.
Таким образом, вроде как не находит подтверждения версия, что атаковавшие аэродром Пскова дроны могли быть запущены с территории Эстонии, входящей в НАТО. Хотя достоверно говорить об этом можно будет только после окончания экспертизы по определению принадлежности и маршрутов следования данных БПЛА, которую сейчас проводят российские военные специалисты. По некоторым данным, украинские беспилотники проникли в Псковскую область со стороны Чудского озера, где проходит российско-эстонская граница.