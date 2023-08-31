Военное обозрение
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Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия по целям в семистах километрах от места пуска

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Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия по целям в семистах километрах от места пуска

Украинские правители разных уровней и должностей совсем перестали скрывать свою причастность к организациям террористических атак в глубине территории РФ, хотя не так давно старались как минимум завуалировать эту тему.


Примечательно, что «язык развязался» у Зеленского и его приспешников сразу после того, как накануне официальный представитель Пентагона отказался комментировать недавние массированные удары дронами по семи российским регионам, включая военно-гражданский аэродром Пскова. Сотрудник Минобороны США посоветовал по этому поводу обращаться в Киев, назвав решения по выбору целей прерогативой украинского руководства.

И вот уже президент Украины похвастался, что ВСУ успешно применили дальнобойное оружие по целям, находящимся на удалении около семисот километров. Примечательно, что примерно на таком расстоянии и расположен Псков от северной границы с Украиной.

Минстратегпром (доложил) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!

— написал сегодня украинский президент в своем телеграм-канале, отчитавшись о селекторном совещании с министрами правительства.

То что Украина активно занимается разработкой и мелкосерийным производством собственных БПЛА повышенной дальности полета со ссылкой на украинских конструкторов написала американская газета The New York Times. По данным издания, с этой целью «взращена стартап-культура десятков маленьких компаний, которые экспериментируют с новыми разработками». Всего украинские частные предприятия разрабатывают около шести моделей разных дальнобойных дронов, некоторые из которых способны преодолевать расстояние более 1000 километров, сообщает NYT.

То, что мы видим сейчас — это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России

— открыто бравирует бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, объявленный СК и МВД РФ в начале августа в розыск по уголовной статье.

Таким образом, вроде как не находит подтверждения версия, что атаковавшие аэродром Пскова дроны могли быть запущены с территории Эстонии, входящей в НАТО. Хотя достоверно говорить об этом можно будет только после окончания экспертизы по определению принадлежности и маршрутов следования данных БПЛА, которую сейчас проводят российские военные специалисты. По некоторым данным, украинские беспилотники проникли в Псковскую область со стороны Чудского озера, где проходит российско-эстонская граница.
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41 комментарий
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:01
    +3
    Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво, чтобы такой рой бпла пролетел не заметно. Или наши просто проворонили
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:07
      +3
      Все верно,вычислили зоны прикрытия ПВО,в той же Белоруссии,Смоленской ,Псковской области,и вот,долетели
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 19:40
        +1
        Это не они сами вычислили, это им НАТОвцы вычислили с космоса и своих разведывательных БПЛА, а укропы уже на основании этих данных и запустили, но нашим всё равно нельзя допускать такие проколы, все дыры и мёртвые зоны нашей ПВО нужно оперативно закрывать и создавать многоэшелонированную систему ПВО над всей территорией России, а не только над Москвой и Центральным районом.
    2. poquello
      poquello Сегодня, 18:21
      +5
      Цитата: RED_ICE
      Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво, чтобы такой рой бпла пролетел не заметно. Или наши просто проворонили

      или гонит дезу, вероятное направление с трибалтийских вымиратов
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:34
        +2
        Украинские и западные журналисты вторые сутки не могут отвести взгляд от спутниковых снимков аэропорта Пскова. Фотографии совсем не совпадают с тем, о чём твердит ГУР Украины.

        На Украине уже праздновали "велику перемогу", но всё испортило "Радио Свобода"*. Журналисты всмотрелись в фотографии и увидели, что атакой были предположительно повреждены два самолёта и не так, как уверяет ГУР, а намного меньше. И уж точно ни одного самолёта не было уничтожено.




        Один из авиаэкспертов издания заявил, что на спутниковом снимке видна повреждённая поверхность крыльев.Скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолёта. Но и это всё равно вывод самолёта на капитальный ремонт, который займёт не менее 2-3 месяцев,- считает он.

        https://dzen.ru/a/ZPA6IHtZijivsMil
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 19:12
          +1
          Могу уверенно сказать, что я видел снимок одного сильно поврежденного транспортника в Пскове. Смотрел на ресурсе у Шария, которого не люблю, но он иногда дополняет картину дня фактами.
      2. mann
        mann Сегодня, 18:55
        -1
        Цитата: poquello
        Цитата: RED_ICE
        Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво, чтобы такой рой бпла пролетел не заметно. Или наши просто проворонили

        или гонит дезу, вероятное направление с трибалтийских вымиратов

        Если это так,то беда,надо отвечать ... с непредсказуемыми последствиями,а не ответишь,обнаглеют и будут наращивать и развивать... дилемма...
        1. poquello
          poquello Сегодня, 19:43
          +1
          Цитата: mann
          Цитата: poquello
          Цитата: RED_ICE
          Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво, чтобы такой рой бпла пролетел не заметно. Или наши просто проворонили

          или гонит дезу, вероятное направление с трибалтийских вымиратов

          Если это так,то беда,надо отвечать ... с непредсказуемыми последствиями,а не ответишь,обнаглеют и будут наращивать и развивать... дилемма...

          сначала разобраться надо, потом просчитать как и когда правильно ответить, там у вымиратов отмазка - типа запускали с корабля в нейтральных водах
          1. mann
            mann Сегодня, 20:11
            0
            сначала разобраться надо, потом просчитать как и когда правильно ответить, там у вымиратов отмазка - типа запускали с корабля в нейтральных водах
            Поэтому и пишу "если","дилемма"...
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:34
      +6
      Зато с нашей стороны полная импотенция от министерства обороны и генштаба,неумение и нежелание анализировать информацию,неспособность к активным действиям на упреждение. За время войны кто-то в кремле так от спячки не проснулся..
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:10
      +1
      Их запустили с нашей территории!
      Шут должен что-то показать Западу, поэтому берет сейчас на себя все что можно и нельзя. Ему все равно хана, но он рассуждает так - лучше завтра, чем сегодня. Поэтому и лезет на рожон.
      А прибалтов тупо втягивают в войну англичане, которые и рулят сегодня Зеленским...
    5. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:06
      -2
      Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво

      Для начала эти системы должны существовать, а для этого их надо было создавать, но поскольку в них нет экспортного потенциала, то никто такой мелочью и не озабочивался. Ибо при их наличии вражеские беспилотники и ракеты не летали бы куда им захочется.
  2. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 18:11
    +10
    Сегодня целый день на полигоне тарахтят крупнокалиберными пулеметами - тренируются по обороне объектов. А самолеты практически все с аэродрома сразу ушли, кроме двух поврежденных.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:32
      +1
      Дай бог, что так! Значит зашевелились, начали принимать меры. Тут вопрос надо решать в комплексе. Нужны патрули в определенном радиусе, которые будут отслеживать съезды с трасс в лес и на поля, где потенциально можно осуществить запуск дрона. Нужны дозоры с дронобойками по периметру важных аэродромов. Ну, а Панцири и другие стредства ПВО способные сбивать БПЛА, это само собой. И посты ДПС усиленные надо ставить в таких районах, проверять трейлеры, фуры, фургоны и минивэны.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:09
        -3
        Это фантастика.
        ........................................
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:13
    +8
    Когда мы посмеивались что украинские дроны сбивают русские берёзы - это оказывается были тренировочные полёты на сверхмалой высоте.Зная радиолакационное поле ПВО ,теперь БПЛА ВСУ летают косяками.У нас есть кому за это отвечать.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:15
    0
    То, что мы видим сейчас — это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов вглубь России
    — открыто бравирует бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, объявленный СК и МВД РФ в начале августа в розыск по уголовной статье.

    Как интересно читать выкладываемые на сайте российского Военного обозрения бравады украинских преступников (по российским законам) fellow
    Можно выложить для чтения материалы (тезисные наброски) российского руководства в плане обеспечения безопасности и контроля за передвижениями в приграничных к Украине областях?
    Можно прочитать разъяснение (хотя бы, пресс-секретаря, поющего дифирамбы ГМС) по поводы высказывания г-на Гурулёва о применении ТЯО в зоне боевых действий (почему нельзя и сколько времени уйдёт на смену названия СВО, если всё-таки возможно)?
    Как там с «замком» на границе?
    И, наконец, с чьей подачи нам преподносят ушаты негатива и для чего это делается (чтобы мы сильнее «любили» российскую власть, чтобы мы шибче ненавидели украинских нацистов и Запад, способствующий их существованию или так, по ходу жизни, потому что идёт оплата за каждую строчку)?
    1. mann
      mann Сегодня, 19:23
      0
      с чьей подачи нам преподносят ушаты негатива и для чего это делается (чтобы мы сильнее «любили» российскую власть
      Куда уж сильнее,мы ее так любим,так любим,просто обожаем. Сомневающиеся смогут убедиться в 2024г на выборах,когда мы все стопроцентно будем за.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:16
    +7
    Или у нас совсем дыра дырищная на границе, или зеля лукавит, и дроны прилетели не с украины
    1. mann
      mann Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: Rt Rt
      Или у нас совсем дыра дырищная на границе, или зеля лукавит, и дроны прилетели не с украины

      В сети полно утверждений,что из эстонии.Хотелось бы послушать профессионалов...
    2. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 19:27
      +1
      А если от прибалтов прилетели, то это не дыра чтоль? Если их запускали с нашей же территории, то значит ПВО всё равно проворонило.
      Но я думаю ПВО просто неспособно всё это перехватывать. Относительно недорогие дроны и дорогое ПВО, которое можно просто перегрузить, как делаем мы "Геранями". К сожалению, в эту игру можно играть вдвоём.

      Если так, то реально лучшее ПВО это наши танки на их аэродромах. Всё это будет только усиливаться.
  6. Nross
    Nross Сегодня, 18:19
    +11
    Нацисты пытаются отвести взгляды недалёких ватников в РФ от факта полноценного включения НАТОвских стан в военный конфликт.
    То, что БПЛА пришли не из б.У - это факт.
    Полагаю, что презумпция виновности Трибалкики должна быть озвучена. Макс. экон. санкции, закрытие гос. ганиц, вывоз дипломатов и пр. Чтобы напряглись. Чтобы в след. раз знали, что прикрыться заложниками из посольств не получится, ибо будут откалиброваны.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:04
      +3
      Не могли бы вы озвучить
      БПЛА пришли не из б.У - это факт
      этот факт.
      И на будущее прежде чем предлагать узнайте обстановку, она может быть не той что вам кажется.
    2. osp
      osp Сегодня, 19:13
      +2
      А вот это далеко не так.
      Лукашенко собрал своих силовиков по этому поводу.
      Похоже что все-таки через Белоруссию прошли по кратчайшему пути.
      Аппараты "Бобер" с дальностью до 1200 км.

      А вот в случае с Прибалтикой риск спалиться на голову выше - ибо граница там менее протяженная и контролируется лучше.
      Даже пограничники могли бы услышать этот звук похожий на рой пчел.

      С территории Украины. Но все-таки похоже что через Белоруссию.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 19:48
        0
        Цитата: osp
        Даже пограничники могли бы услышать этот звук похожий на рой пчел.

        во во, 700 км и никто не слышал пока не прилетели
        1. Федька
          Федька Сегодня, 22:01
          0
          Унас день и ночь вертолёты летают над домами, и самолеты тоже, тренируются. Мы можем и не услышать этот рой. Да привыкли уже всегда что то летает...
  7. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:21
    +2
    Зелепука отмазки лепит, что бы отвести тень подозрения от прибалтов и англичан в причастности к данной атаке.
    Недаром сегодня премьер Сунак принял отставку министра обороны Англии Бена Уоллеса.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:22
    +5
    В любом случае "не найдет подтверждения версия, что атаковавшие аэродром Пскова дроны были запущены с территории Эстонии, входящей в НАТО." Это естественно. Хотя бы потому что надо будет как-то отвечать, а как? Опять всю "красную краску" скупить? Весь мир будет смеяться.
    1. mann
      mann Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: Владимир М
      В любом случае "не найдет подтверждения версия, что атаковавшие аэродром Пскова дроны были запущены с территории Эстонии, входящей в НАТО." Это естественно. Хотя бы потому что надо будет как-то отвечать, а как? Опять всю "красную краску" скупить? Весь мир будет смеяться.

      Нам не привыкать...
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:26
    +5
    Вот до чего довели трусость и нерешительность. К сожалению , хороших перспектив с таким руководством - нет.
  10. agoran
    agoran Сегодня, 18:32
    +3
    После атаки в Сольцах у командования не хватило ума рассредоточить в Старой Руссе или в Кречивицах?
    Это азы авиационной тактики.
    Кстати, в Кречивицах есть обваловки и три удаленных стоянки.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:17
      +1
      А когда был первый звоночек к этому ?
      Он был еще 28 февраля прошлого года в самом начале когда украинский дрон упал на стоянку дежурного звена аэродрома Миллеерово где уничтожил один истребитель и повредил еще один.
      Потом Саки, неоднократно Энгельс , Рязань , Калуга , Новгород и вот теперь Псков.
  11. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 19:05
    -1
    То самое, что называется "операция прикрытия".
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 19:10
    +7
    Вот какая скорбь бывает, когда скудоумные решили в войну поиграть. Не воевать, а поиграть. И удары врага кокетливо именуют террористическими атаками. Вы когда очнетесь, авторы статей и руководители пропаганды? Хватит делать вид, что все по плану и все стабильно - война идет! Удар врага может быть нанесен где угодно и как на войне требуется некоторое напряжение нации для победы, а не жевание соплей.
    Противно просто..
  13. DenVB
    DenVB Сегодня, 19:33
    +6
    Надо признать, что система контроля воздушного пространства у нас практически отсутствует, даже в европейской части страны. На больших высотах радары еще что-то видят, а на малых может летать кто угодно и куда угодно.

    Слишком долго мы верили рассказам про сказочные С-400, которые "закрывают воздух в радиусе 400 километров". Теперь видим, сколько в тех байках правды.

    Надо понять, что для эффективного контроля низких высот радар должен быть летающим. Нужны десятки постоянно висящих в воздухе недорогих самолетов ДРЛО. Скорее всего - даже беспилотников ДРЛО. Нужно это делать срочно, пока не полетели массово крылатые ракеты и дроны с серьезными БЧ по нашим объектам инфраструктуры.
    1. osp
      osp Сегодня, 19:52
      +1
      А что еще нужно ?
      А еще нужно ВСЮ малую авиацию и все пилотируемые летательные аппарата оснащать ответчиками системы государственного опознавания.
      Ибо летают они без оных - по устным заявкам на диспетчера или вообще без заявок в отдельных случаях.

      Если военные обнаруживают такую цель как неопознанную, то сразу начинают запрашивать "А ты кто?".
      Или "Эй там , в самолете - живо назад ибо собьем!". Или "А ты чей и откуда?".

      Как налажено взаимодействие между диспетчерами УВД и Радиотехническими войсками и есть ли оно сложно сказать.
    2. osp
      osp Сегодня, 19:54
      +2
      По поводу недорогих и массовых самолетов ДРЛО, то таким мог быть Ту-334 с полотном АФАР на спине.
      Он же мог быть и платформой для радиотехнической разведки.

      Но проект умер. Точнее убит.
      Благодаря Погосян и Ко.
  14. Sith
    Sith Сегодня, 19:41
    0
    Цитата: RED_ICE
    Это нужно подробно знать систему построения охраны госграницы и систему пво, чтобы такой рой бпла пролетел не заметно. Или наши просто проворонили

    Или их переправили и собрали где то ближе
  15. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 21:01
    -1
    очередной позорный провал нашей ПВО. как все это еще можно объяснить.
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:19
    +1
    Ну если это всё так и есть (а почему бы этому и не быть?) - то дальше уже можно не стесняться. Атакован ГРАЖДАНСКИЙ аэропорт. Можно смело сносить абсолютно всё на территории укрорейха.
    А если не сносить там всё без разбору - то этих упоротых фанатиков не напугать. Им будет страшно только тогда, когда земля будет дрожать круглыми сутками, а им самим придется неделями не высовывать нос из бункера. По-другому они просто не боятся. Или у нас опять будут петь песню о "братском народе"?
  17. Федька
    Федька Сегодня, 21:31
    -2
    Цитата: Галеон
    Вот какая скорбь бывает, когда скудоумные решили в войну поиграть. Не воевать, а поиграть. И удары врага кокетливо именуют террористическими атаками. Вы когда очнетесь, авторы статей и руководители пропаганды? Хватит делать вид, что все по плану и все стабильно - война идет! Удар врага может быть нанесен где угодно и как на войне требуется некоторое напряжение нации для победы, а не жевание соплей.
    Противно просто..

    Меня вот всегда бесит слово террористические атаки и кое что ещё. Идет война. Это у нас СВО. А у противника цель нас уничтожить всеми доступными имеющимся средствами, все что есть под рукой.