Военное обозрение
Войти Регистрация

Секретарь СНБО Украины опубликовал кадры испытания нового оружия якобы украинского производства

15
Секретарь СНБО Украины опубликовал кадры испытания нового оружия якобы украинского производства

Киевские власти продолжают «хвастаться» стремительным развитием своего ВПК. Буквально недавно украинские СМИ растиражировали новость о полном восстановлении крупного предприятия по выпуску минометов разных калибров для ВСУ.


Теперь о новом вооружении заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник выложил у себя в соцсети кадры пуска неизвестной ракеты.





О каком боеприпасе идет речь, как и о его технических характеристиках, Данилов рассказывать не стал. Зато в свойственной для себя манере «выдал» пропагандистский лозунг.

Севастополь ждёт, Камчатка ждёт, Кронштадт ждёт…

- написал чиновник, обыгрывая текст известной песни.

Что характерно, кадры испытаний сделаны в ночное время, поэтому невозможно опознать ни пусковую установку, не сам боеприпас. Вполне вероятно, что это поставленное Западом оружие.

В то же время ранее ряд украинских ТГ-каналов публиковал информацию о якобы намерении Киева провести модернизацию своих крылатых противокорабельных ракет «Нептун», увеличив их дальность и усилив боевую часть.

Напомним, что данная ракета была создана на основе советской Х-35 и может применяться с наземных пусковых установок. Таким образом, есть вероятность и того, что именно пуск «Нептуна» был запечатлен на кадрах, выложенных Даниловым.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:09
    -5
    Клоун раздухарился.
    Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об «успешном» применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км.

    По его словам, Минстратегпром докладывал о собственном производстве.

    «Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!», — хвастается бывший шоумен в своем Telegram-канале.

    А что не сказал что за цель ,где и когда?Что за тайны.Он же пиарщик.Поразили то то и то то.Где?
    Он не уточнил, о применении какого оружия идет речь и по какой цели. Но СМИ в этой связи напоминают, что в ночь на 30 августа Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотников в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России. В частности, атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова и повреждению двух военно-транспортных самолетов Ил-76. По данным Росавиации сегодня ранним утром аэропорт возобновил работу без ограничений.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:13
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      .Поразили то то и то то.Где?

      В Пскове, очевидно. 2 наших транспортных Ила
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:15
        -5
        Там же со стороны нейтральных вод Балтики БПЛА запускали?Если с Украины,то расстояние Псков Чернигов по трассе составляет 786 км, а по прямой - 728 км.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:45
          -2
          Цитата: Orange-Bigg
          Там же со стороны нейтральных вод Балтики БПЛА запускали?Если с Украины,то расстояние Псков Чернигов по трассе составляет 786 км, а по прямой - 728 км.

          Вы хотите сказать, что за столько лет не создали сплошного радарного поля со странами НАТО?
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 19:34
            +2
            Цитата: Арон Заави
            Вы хотите сказать, что за столько лет не создали сплошного радарного поля со странами НАТО?

            БПЛА сделан из пластика и летит на высоте 50 метров, какое вам сплошное радарное поле? Вы кого собрались облучать? этим сплошным полем? все поселки нашей необъятной границы? Скорее всего вы даже не понимаете что это такое.
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 21:30
          0
          Да без разницы. Политики обычно не указывают точные данные, было семьсот с чем-то - сказал семьсот.
      2. AllX_VahhaB
        AllX_VahhaB Сегодня, 17:31
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        В Пскове, очевидно. 2 наших транспортных Ила

        Они бы об этом уже из каждого утюга трезвонили!
    2. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 17:33
      +1
      Если это первичные испытания, то они производятся строго на своей территории. От Харькова до Львова 880 км request
    3. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 17:33
      0
      Если это первичные испытания, то они производятся строго на своей территории. От Харькова до Львова 880 км request
  2. beibenderbei
    beibenderbei Сегодня, 17:22
    0
    Неужели тяжело пару лудорубов найти на таких как Данилов ?!?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:36
      +1
      Неужели тяжело пару лудорубов найти на таких как Данилов ?!?

      Ледорубы то есть а вот кто ими может привести приговор в исполнение нет. Да и не нужно походу это нашим правителям , всё идёт по плану. Только вот план какой то у них замысловатый .
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:27
    -2
    Какелы на сале со стронцием замесили?
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:31
    +1
    ряд украинских ТГ-каналов публиковал информацию о якобы намерении Киева провести модернизацию своих крылатых противокорабельных ракет «Нептун», увеличив их дальность и усилив боевую часть.
    Про это уже писали, мне тут интересно вот что.
    Киев хвастается, что дальность вдвое, боевая часть вдвое.

    А ракета при этом не будет вдвое, а то и вчетверо? Это будет та же самая, но модернизированная, ракета или что-то совсем другое?

    Я, конечно. в ракетах критически мало смыслю - ВУС не тот. Но если на "Газель" нагрузить 15 тонн и отправить её на полторы тысячи километров - то это не "Газель", а "Камаз" будет.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:16
    +1
    Они совместно с другими странами нато могут сделать ракету которую мы сейчас условно назовём "Нептун2"или же Нептун М".И эта ракета появилась "благодаря "плохой работе наших спецслужб вна ук-роине.
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:24
    0
    О! Вот такие кадры, как на последнем фото я лично и наблюдал в 3 часа ночи где-то недели две назад.
    При этом активно работала наша ПВО. На все деньги как говорится. Выспаться- совсем не удалось тоды.
    А утром же ж- на завод надо.
    Одним словом- хлопотно всё это дело.