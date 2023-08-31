«Израиль станет первой страной с лазерной защитой»: названы сроки поставок новых систем ПВО Iron Beam

Через год Израиль станет первой страной, имеющей частичную лазерную защиту. Через два года защита может быть полной

Очень сложная система лазерного оружия может сбивать мины, ракеты и беспилотники , подобные иранским БПЛА, которые они отправляют на Украину.

За последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы определили систему лазерной защиты как имеющую множество преимуществ и нам нужно будет много инвестировать. Я рад, что она так сильно продвинулась вперед