Военное обозрение
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«Израиль станет первой страной с лазерной защитой»: названы сроки поставок новых систем ПВО Iron Beam

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«Израиль станет первой страной с лазерной защитой»: названы сроки поставок новых систем ПВО Iron Beam

Израиль является одним из лидеров в области создания лазерного оружия, которое может выступать в качестве эффективного средства ПВО. Со слов главы оборонной компании Rafael, работающей в том числе в этой области, в 2024 году начнутся поставки лазерных систем в войска, отвечающие за противовоздушный периметр, который выстроен вокруг государства:


Через год Израиль станет первой страной, имеющей частичную лазерную защиту. Через два года защита может быть полной

- назвал сроки поставок глава компании Юваль Стейниц, слова которого приводит издание The Jerusalem Post.

В феврале этого года работающий в аппарате Минобороны бригадный генерал Дэнни Голд сказал, что израильские лазеры ПВО, когда они будут полностью развернуты, смогут поражать БПЛА, которые атакуют военную инфраструктуру киевского режима:

Очень сложная система лазерного оружия может сбивать мины, ракеты и беспилотники, подобные иранским БПЛА, которые они отправляют на Украину.


По всей видимости, речь идет о системе ПРО Iron Beam («Железный луч»). В марте, когда состоялись ее полевые испытания, Минобороны Израиля выделило значительные средства на форсирование разработки нового изделия. Iron Beam должен стать частью эшелонированной системы ПВО, в составе которой уже развернуты зенитные комплексы Iron Dome, David's Sling и Arrow-3.

Iron Beam, разрабатываемая Rafael с 2014 года, изначально сможет генерировать лазер мощностью 100-150 кВт, который в конечном итоге достигнет мощности в 1 МВт. В настоящее время планируется создать три варианта этой системы.

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Первый – это буксируемый комплекс, расположенный в контейнере, который будет дополнять Iron Dome и бороться с минометными и артиллерийскими снарядами. Второй вариант будет установлен на колесной или гусеничной платформе (грузовик HEMTT 8×8 и БТР Eitan или БМП Namer) для развертывания в составе механизированных подразделений, играя роль мобильного средства ПВО и концентрируясь на поражении ПТУР, крылатых ракет и артснарядов. Третья модификация разместится на БПЛА среднего или тяжелого класса и займется поражением целей с большой высоты, а также уничтожением ракет на ПУ или почти сразу после запуска.

Iron Beam имеет дальность действия до 7 км и уничтожает цель за четыре секунды. Она должна работать совместно с различными радарами, используемыми Израилем. Как подсчитали разработчики, стоимость одного боекомплекта ракет комплекса Iron Dome составляет от $40 до 100 тыс. (по некоторым оценкам, даже $150 тыс.). При этом цена беспилотников противника составляет всего несколько сотен долларов. По предварительным данным, стоимость одного лазерного импульса обойдется в несколько долларов.

Всерьез о создании лазерного оружия как средства ПВО в Минобороны Израиля задумались после проведения в мае 2021 года военной операции в Секторе Газа. Ожидается, что именно вокруг этой локации будет развернута первым делом лазерная система.

За последние три года был достигнут большой прогресс, и мы вложили в это много денег. Мы определили систему лазерной защиты как имеющую множество преимуществ и нам нужно будет много инвестировать. Я рад, что она так сильно продвинулась вперед

- заявлял в январе 2023 года начштаба АОИ Авив Кохави.

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18 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:32
    -15
    . Израиль станет первой страной с лазерной защитой

    Как это? Путин всем еще пять лет назад мультики показывал! Забыли?

    Чего то вдруг вспомнилось. По всем СМИ и теле каналам голосили, что у нас первая в мире вакцина от Ковида появилась! А в результате мы в аутсайдерах по вакцинации оказались.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:38
    +1
    Вот сомневаюсь я очень. Больно любят у нас в Израиле делать громогласные заявления. Восток однако. Т/е систему слелают конечно, но хрен нам , а не в "следующем году". Хорошо если года через три.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:06
      +4
      По любому рабочее дежурство - это не испытания.
      У первого в серии сразу разные косяки попрут.
      Но сама система перспективная. И по всему миру нужная.
      Жаль, что России не продаст, США не дадут. Но хорошо, что и Киеву, скорее всего, не продаст.
      А ведь в СВО каждый день беспилотники с ракетами стаями летают, проверка бы вышла самая эффективная.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 17:42
    +5
    Iron Beam имеет дальность действия до 7 км и уничтожает цель за четыре секунды
    За эти 4 секунды сколько целей эта система пропустит?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:43
      -2
      Цитата: Добрый
      Iron Beam имеет дальность действия до 7 км и уничтожает цель за четыре секунды
      За эти 4 секунды сколько целей эта система пропустит?

      Будете посмотреть. На Вашем веку у нас еще много войн будет.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 17:49
        +2
        Лучше бы Арон их не было, но как ни печально- Вы правы.
  4. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 17:54
    +3
    Боюсь что дело закончится тем, что реальное применение покажет эффективность только на мелких дронах и только в хорошую погоду. Зато заявления о таком оружии получат широкую рекламную поддержку государства и возможность распилить большой бюджет.
    1. point
      point Сегодня, 18:11
      +1
      из нехорошей погоды в Израиле пыль и жара, так что определенный вызов технологии есть... но бОльшую часть времени небо чище чем над Пекином 8)
  5. anjey
    anjey Сегодня, 17:59
    -1
    Главное понты для лохов,гешефт сам придет laughing
    1. point
      point Сегодня, 18:12
      0
      имеешь в виду израильское гражданство для альтернативно одаренных песняров? да, пусть платят
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:24
    0
    Реально сейчас будет готов только первый вариант с мощностью до 100 кВт,от этого и будем отталкиваться. Только с учётом реакции на цель должны как минимум тандемом лазеры работать,а лучше 2 пары,тогда и меньше целей не будет поражено. И тоже с учётом природных особенностей лазеры нужно размещать на телескопических выдвижных опорах,чтобы сектор обстрела-поражения был максимальным.
    1. agond
      agond Сегодня, 18:31
      +1
      "буксируемый комплекс, расположенный в контейнере, который будет дополнять Iron Dome и бороться с минометными и артиллерийскими снарядами."
      типа прям в лоб прожигать корпус 152мм снаряда на подлете?
  7. Sadok
    Sadok Сегодня, 18:38
    +1
    кто-то "Гостью из будущего" из детства забыть не может. а физику прогулял.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:52
      +5
      Цитата: Sadok
      кто-то "Гостью из будущего" из детства забыть не может. а физику прогулял.

      Таки , что делать? Евреи и физика редко встречались.
  8. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:41
    +2
    С чего ради то первая? А российский Пересвет. Уже неоднократно его испытывали вполне себе успешно.
  9. ASM
    ASM Сегодня, 19:24
    0
    Ну в Рф система Пересвет начала выпускаться в 2017г. Да - это оружие исключительно ближнего боя, поскольку любые погодные явления влияют довольно сильно. Для Исраела основными такими явлениями будет марево от жары и пыльная/песчаная буря. В любом случае вся эта шайка-лейка отстает.
  10. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 20:20
    +1
    Низколетящие как они будут сбивать ?
    Их вначале невидно и неслышно , а потом уже поздно.
  11. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Сегодня, 21:34
    +1
    Самый большой опыт использования тн. "энергетического оружия" имеют ВМС Израиля, начиная с модернизированных SA`AR-4.5 (уже несколько лет) а теперь и на SA`AR-6. https://twitter.com/Defensa_Israel/status/1695947070618702204/photo/3